高清照片及官方新聞稿下載：https://bit.ly/40wolmm

（香港・2025年7月16日）「領養代替購買」燃亮無主毛孩的生命，意義非凡！一直致力希望透過產品、服務及互動為消費者創造更優質生活的 LG 以行動說話，聯乘動物收容所阿棍屋攜手策動「毛限愛 FUR-EVER LOVE」慈善企劃！LG 捐贈 LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機予領養機構阿棍屋，以獨有的 Pet Mode及具備光觸媒塗層的寵物專用濾網，為待領養毛孩帶來舒適潔淨的空間。 由空氣清新機所收集到的毛髮，亦會由專人教授LG 團隊共同製作成待領養八位毛孩樣貌的毛氈公仔，並將於7月26日及27日於旺角朗豪坊及銅鑼灣東角道設置「FUR-EVER LOVE」領養扭蛋機 ，望集結全港「奴才」力量，以每一根毛髮鼓勵每一次領養，讓待領養的動物都可以一樣 Life’s Good！咁大件事，一定要有人知，現正呼籲全港「奴才」一齊參與！

LG 聯乘阿棍屋 擺放空氣清新機為領養中心提供清淨環境

一個家，無論人寵都需要一個舒適潔淨的空間締造 Life’s Good，而 LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機獨有的 Pet Mode，氣流比以往標準模式強約76.9%，有效阻隔寵物毛髮及去除異味，配合具備光觸媒塗層的寵物專用濾網，更可進一步提升約28% 寵物異味過濾效能，絕對是為家人及毛孩提供美好生活的好幫手！而 LG 為此特別推出「毛限愛 FUR-EVER LOVE」計劃，與致力為無依浪孩尋找新家的阿棍屋聯乘合作，於機構內擺放LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機，為待領養的毛孩提供更安逸整潔的環境。

LG 特別推出「毛限愛 FUR-EVER LOVE」慈善計劃，於阿棍屋內擺放LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機，為待領養的毛孩提供更安逸整潔的環境。

免費參與！「FUR-EVER LOVE 領養扭蛋機」旺角、銅鑼灣 集結「奴才」力量

LG 再行多一步，將擺放於阿棍屋的空氣清新機所收集得來的毛孩毛髮，並參考八位正待領養的毛孩模樣，由專人教授LG團隊共同編織成可愛生動的毛氈公仔，並於7月26日至27日假旺角朗豪坊、銅鑼灣東角道設置「FUR-EVER LOVE 領養扭蛋機」，LG希望與大眾攜手，讓更多人認識每隻待領養毛孩，協力為牠們未來獲得更好的生活環境，憑藉著每一根毛髮，鼓勵每一次的領養機會。參加者只要 Follow LG 官方 Instagram @lghongkong ，與「FUR-EVER LOVE 領養扭蛋機」打卡並上載於個人Instagram，並標注 @lghongkong 便可免費參與按出扭蛋。

奴才，我認定你！為八位毛孩尋覓新主人

LG團隊和專人為八位毛孩度身訂造毛氈公仔，展現出呆萌的可愛模樣，也展示牠們期待能擁有新家人的心，且是獨一無二，如同毛孩是奴才們心目中的掌上明珠，一樣是無可取替！ 正尋覓新主人的八位毛孩分別為竹子 ﹑旺旺﹑UN仔﹑隊長﹑來福﹑菜心﹑熊仔餅同奶茶！ 各位到場參加活動的奴才，可先點擊心儀的待領養毛孩，由現場工作人員協助下獲得扭蛋，內附所揀選的毛氈公仔、一張待領養毛孩的真實資料，而只要掃描扭蛋紙上的 QR Code即可了解更多待領養毛孩及活動資訊。

現正尋覓新主人的八位待領養毛孩分別為竹子﹑旺旺﹑UN仔﹑隊長﹑來福﹑菜心﹑熊仔餅同奶茶！只要掃描扭蛋紙上的 QR Code即可了解更多毛孩資料。

LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機 獨有 Pet Mode 使毛髮異味速速走

韓國製造的LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機具強大功能，簡約 LED 顯示屏使介面簡潔易讀，輕鬆控制使用；具獨有的 Pet Mode 寵物模式，能使氣流比以往標準模式強約76.9%，有效去除寵物異味和毛髮；實時偵測即時空氣質量——內置感應器能準確偵測 PM1.0 懸浮粒子數量，以及環境中的異味水平，並以不同燈號顯示空氣質素；加上智能操控可以透過LG ThinQ™ App遙距操控，隨時監察濾網壽命﹑即時空氣質素及懸浮微粒濃度，令室內空氣質素一目了然。

360全方位淨化與多重極淨過濾功能享受無菌空間

而360全方位淨化與多重極淨過濾功能，採用具備光觸媒塗層的Aero V 寵物專用濾網，進一步提升約 28% 寵物異味過濾效能，當中包含可水洗Safe Plus 前置濾網、HEPA 13 濾網、活性碳除臭濾網及光觸媒塗層，能去除高達99.9%細菌病毒﹑灰塵﹑過敏原及異味，去除甲醛，守護健康環境；UVnano™殺菌技術則可消除風扇扇葉表面約 99.9% 的有害細菌，確保風扇扇葉保持衛生，配合離子殺菌技術中和有害物質，使用者便可享受無菌空間。而一觸式可拆卸機頭設計，輕鬆拆卸容易積聚灰塵的部件，清潔更方便快捷。

睡眠模式、AI+功能一應俱全 纖巧機身更添時尚感

除 Pet Mode 寵物模式，睡眠模式下的LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機噪音大約低至21分貝，確保無阻你一夜安眠。清淨循環扇也會將潔淨空氣吹送至大約超過 5.5 米範圍，雙層氣流上下吹風，使每個角落都可以呼吸到清新空氣，再配合AI+功能——智能氣流控制在節能模式下，風扇會自動調速，耗電量較自動模式減省約49%；8色的情境氣氛燈（mood lighting），亦可透過LG ThinQ APP選擇燈光顏色，隨你心情轉換，為不同場合營造合適的氛圍。LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機較舊有LG 360° 空氣清新機直徑細大約40%，更加慳位，方便放置於狹小空間，高級纖巧外型放置家中就更添時尚感。

LG PuriCare™ AeroBooster 寵物版空氣清新機功能一覽