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375L Koel‑vriescombinatie Zilver | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | Fresh Balancer™ | LG NL

375L Koel‑vriescombinatie Zilver | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | Fresh Balancer™ | LG NL

GBBS524AEV
Vooraanzicht van 375L Koel‑vriescombinatie Zilver | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | Fresh Balancer™ | LG NL GBBS524AEV
LG vriezer onderin (GBBS524AEV ) met open deur en zicht op de koel- en vriescompartimenten
LG 375L Koel‑vriescombinatie Zilver | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | Fresh Balancer™ | LG NL, GBBS524AEV
LG 375L Koel‑vriescombinatie Zilver | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | Fresh Balancer™ | LG NL, GBBS524AEV
LG koel-vriescombinatie (GBBS524AEV) close-up van een wijnrek met vier flessen en een doos macarons, waarbij het rekontwerp vergroot is in een cirkelvormige afbeelding
Bovenaanzicht van LG koel-vriescombinatie (GBBS524AEV )
Onderaanzicht van de LG koel-vriescombinatie (GBBS524AEV)
LG koelkast met vriezer (GBBS524AEV) plank gemarkeerd in blauw met pijlen omhoog en omlaag. De afbeelding rechts toont een uitgeklapte plank met twee waterflessen.
LG vriezer onderin (GBBS524AEV) voorzijde met exterieurontwerp
Achteraanzicht van LG-diepvriezer (GBBS524AEV) met achterpaneel
Vooraanzicht van 375L Koel‑vriescombinatie Zilver | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | Fresh Balancer™ | LG NL GBBS524AEV
LG vriezer onderin (GBBS524AEV ) met open deur en zicht op de koel- en vriescompartimenten
LG 375L Koel‑vriescombinatie Zilver | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | Fresh Balancer™ | LG NL, GBBS524AEV
LG 375L Koel‑vriescombinatie Zilver | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | Fresh Balancer™ | LG NL, GBBS524AEV
LG koel-vriescombinatie (GBBS524AEV) close-up van een wijnrek met vier flessen en een doos macarons, waarbij het rekontwerp vergroot is in een cirkelvormige afbeelding
Bovenaanzicht van LG koel-vriescombinatie (GBBS524AEV )
Onderaanzicht van de LG koel-vriescombinatie (GBBS524AEV)
LG koelkast met vriezer (GBBS524AEV) plank gemarkeerd in blauw met pijlen omhoog en omlaag. De afbeelding rechts toont een uitgeklapte plank met twee waterflessen.
LG vriezer onderin (GBBS524AEV) voorzijde met exterieurontwerp
Achteraanzicht van LG-diepvriezer (GBBS524AEV) met achterpaneel

Belangrijkste functies

  • DoorCooling+™ voor snellere en gelijkmatige koeling tot aan de deur
  • LinearCooling™ voor stabiele temperaturen zodat eten langer vers blijft
  • Fresh Balancer™ voor de juiste luchtvochtigheid voor groenten en fruit
  • Fresh Converter+™ voor instelbare temperatuur zodat vlees, vis of groenten langer vers blijven
  • Smart Inverter Compressor voor stille, energiezuinige en duurzame prestaties
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Fixed Bottom Left Button
Matzwarte LG vriezer GBBS322CEV ingebouwd in grijze kasten naast marmeren werkblad en inductiekookplaat.

Past bij je levensstijl, gemaakt voor maximale frisheid

LG koel- vriescombinatie (GBBS322CEV) ingebouwd in hoge grijze kasten met blauwe pijlen die naar de boven- en voorkant wijzen

Seamless Fit

LG onderste vriezer GBBS322CEV met smartphone en ThinQ‑app en oplichtend AI‑icoon ernaast.

AI-functies

LG koel‑vriescombinatie GBBS322CEV binnenaanzicht met voedsel en blauwe luchtstromen vanaf links.

Maximale versheid

LG onderste vriezer GBBS322CEV volledig open met lades en blauwe overlays die ruimte tonen.

Maximale opslagefficiëntie

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LG koelkast GBBS322CEV met rechterdeur 110° open en gebogen scharnier strak uitgelijnd met grijze kast.

Zero Clearance

Ontworpen om in elke keuken te passen

Gaat wijd open, zelfs dichtbij een muur of in krappe ruimtes dankzij Zero Clearance

LG koelkast GBBS322CEV met rechterdeur 110° open en gebogen scharnier strak uitgelijnd met grijze kast.

*Om een goede werking van de deur te garanderen, is een minimale afstand van 4 mm tussen de zijkanten van de koelkast en de muur vereist.

*Als de speling minder dan 4 mm is, kan de deur mogelijk niet volledig openen of de muur hinderen, wat de productprestaties kan beïnvloeden.

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Premium Flat Door

Strakke en moderne look die perfect past

Geniet van een premium en strak design met ruime binnenkant dat volledig geïntegreerd is in je keuken. Zo krijgt je keuken een strakke en moderne uitstraling en profiteer je van optimaal gebruiksgemak.

LG matzwarte koelkast GBBS322CEV ingebouwd tussen grijze kasten met wijnkelder links en keukengerei rechts
LG koel‑vriescombinatie GBBS322CEV in mix van lichte en donkere kasten met marmeren achterwand.
AI-functies

Slimmere koeling voor geoptimaliseerde energie met LG ThinQ™¹⁾

LG koel‑vriescombinatie GBBS322CEV in leefruimte met nachtzicht stad en AI Saving Mode energiegrafiek.

AI-besparende modus

Geoptimaliseerde koeling tijdens weinig gebruik

De AI-besparingsmodus2) analyseert je gebruikspatronen over een periode van 3 weken en identificeert wanneer de koelkastdeur minder vaak wordt geopend, waardoor het energieverbruik wordt verminderd en je voedsel vers blijft.1)

LG koel‑vriescombinatie GBBS322CEV in leefruimte met rivierzicht, grafiek en AI Fresh‑icoon.

AI FRESH

Proactieve koeling voor het vaak openen van deuren

Minimaliseert temperatuurstijgingen tijdens frequente deuropeningen met datagestuurde analyse, waarbij de koeling twee uur van tevoren wordt geïntensiveerd op basis van gedetailleerde gebruikspatronen.1)

*Als de insteltemperatuur van de Fridge Room 1°C of 2°C is, wordt deze functie niet geactiveerd.

LG onderste vriezer GBBS322CEV met deur op een kier en rood golfbeeld met open‑deur waarschuwing.

Detectie van een lichte deuropening

Blijf fris met slimme deurwaarschuwingen

Detectie van lichte deuropening1) zorgt ervoor dat je boodschappen vers blijven en minimaliseert energieverspilling door u te waarschuwen voor onjuiste deursluitingen.

Maximale versheid

Nauwkeurige koeling, constante versheid

LinearCooling™ houdt voedsel langer vers door temperatuurschommelingen te verminderen en de smaak en het uiterlijk te behouden.

LG koelkast met vriesvak (GBBS322CEV) grafiek met verse tomaat na 7 dagen met blauwe fluctuatiegrafiek en tekst ±0,5°C

LineairKoeling™

LG koelkast met vriesvak (GBBS322CEV) grafiek met verwelkte tomaat na 7 dagen met rode fluctuatiegrafiek en tekst ±1,0°C

Conventioneel

*Op basis van TÜV Rheinland-testresultaten met behulp van de interne testmethode van LG, waarbij de gewichtsvermindering van groenten werd vergeleken tussen het model met lineaire koeling en het model zonder lineaire koeling, vertoonde het model met lineaire koeling een lager gewichtsverminderingspercentage.

LG koel‑vriescombinatie GBBS322CEV open met blauwe luchtstroom naar deurvakken voor fruit en flessen.

DoorCooling+™

Lever versheid sneller aan de deur rand

Dranken en etenswaren blijven vers met de snelle prestaties van DoorCooling+™3).

Veelgestelde vragen

Q.

Waar moet je op letten bij het kopen van een koelkast met vriesvak?

A.

*Op basis van TÜV Rheinland-testresultaten met behulp van de interne testmethode van LG, waarbij de gewichtsvermindering van groenten werd vergeleken tussen het model met lineaire koeling en het model zonder lineaire koeling, vertoonde het model met lineaire koeling een lager gewichtsverminderingspercentage.

Q.

Welke maat koelkast met vriesvak heb ik nodig?

A.

De juiste maat koelkast met vriesvak hangt af van uw huishouden en opslagbehoeften. Als algemene richtlijn:

 

-Hoge koelkasten met vriesvak, met een inhoud van 304-387 liter, zijn ideaal voor 1-2 personen.

-Slanke modellen met meerdere deuren, met 506-530 liter, geschikt voor gezinnen van 3-4 personen.

-Voor grotere huishoudens zijn modellen met meerdere deuren of modellen in Amerikaanse stijl, met 635-750 liter opslagruimte, een goede keuze.

 

Bedenk hoe vaak u winkelt, hoeveel vers versus diepvriesvoedsel u bewaart en uw beschikbare keukenruimte bij het selecteren van de juiste capaciteit.

Q.

Hoe wijzig ik de temperatuurinstelling op mijn LG koelkast met vriesvak?

A.

Gebruik het bedieningspaneel op de deur of in de koelkast om de gewenste temperatuur voor je koelkast of vriezer in te stellen. Op ondersteunde modellen kunt u ook de LG ThinQ-app op uw smartphone gebruiken om de temperatuurinstelling op afstand te wijzigen.

Q.

Wat betekent het voor een koelkast met vriesvak om vorstvrij te zijn?

A.

Vorst ontstaat wanneer waterdamp ijskoude koelspiralen raakt en vervolgens condenseert tot water, dat onmiddellijk bevriest. Een vorstvrije koelkast gebruikt een timer om regelmatig een verwarmingsspiraal rond de koelspiraal in te schakelen om het ijs te smelten, waardoor vorstvorming automatisch wordt voorkomen.

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LG koel‑vriescombinatie GBBS322CEV Fresh Balancer met groente en fruit en Moist Balance Crisper close‑up.

FRESHBalancer™

Vochtigheidsverzorging voor groenten en fruit

FRESH Balancer™ houdt de vochtigheid van je groenten en fruit op peil met de Moist balance Crisperr™, waardoor ze vers blijven.

*Gebaseerd op interne tests van LG (omgevingstemperatuur van 25°C, normale luchtvochtigheid, vriezer bij -18°C, koelkast bij 4°C), gemeten gewichtsverlies van water na 24 uur.

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

FRESHConverter+ ™

Voedselopslag met flexibele temperatuurinstellingen

Je hoeft je geen zorgen meer te maken over de temperatuur met FRESHConverter™ 4) kun je de instellingen eenvoudig aanpassen aan verschillende soorten voedsel.

Vlees

Vis

Kaas

LG koelkast GBBS322CEV close‑up van wijnrek met vier flessen en macarondoos, ontwerp uitvergroot.

Wijnrek

Gebruik je ruimte verstandig, van wijn tot meer

Eén plank voor zowel flessen als dagelijkse benodigdheden - efficiënt georganiseerd zonder ruimte te verspillen.

*Afbeeldingen en video's zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LG koelkast GBBS322CEV plank gemarkeerd in blauw; rechterbeeld toont gevouwen plank met waterflessen.

Intrekbare plank

Maak ruimte wanneer je het nodig hebt

Extra ruimte voor grote of hoge ingrediënten, wat de flexibiliteit en het opberggemak verbetert.

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LG koel‑vriescombinatie GBBS322CEV vooraanzicht met 10 jaar compressorgarantie en energieklasse A.

LG koel‑vriescombinatie GBBS322CEV vooraanzicht met 10 jaar compressorgarantie en energieklasse A.

Betere energie-efficiëntie

Past bij je levensstijl, maximale frisheid

De LG Smart Inverter Compressor™ past het koelvermogen naar behoefte aan, waardoor het energieverbruik wordt verminderd en tegelijkertijd stil en betrouwbaar werkt. Het wordt ook geleverd met een garantie van 10 jaar.

Disclaimer

 

1) LG ThinQ™

-Om ThinQ-functies te gebruiken, moet u de 'LG ThinQ'-app uit de Google Play Store of Apple App Store op uw smartphone installeren en verbinding maken met Wi-Fi. LG ThinQ-app™ beschikbaar op compatibele smartphones met Android 9.0 of hoger, iOS 16.0 of hoger. Telefoon en Wi-Fi thuis Dataverbinding en productregistratie met LG ThinQ™ vereist.

-LG ThinQ-functies™ kunnen variëren, afhankelijk van het product en het land.

 

2) AI-besparende modus

-De AI-besparingsmodus kan in twee fasen worden aangepast (tot 1% voor fase 1 en tot 5% voor fase 2), en het besparingspercentage varieert afhankelijk van de energieclassificatie en specificaties van het product.

-Het AI-besparingspercentage voor elke fase kan variëren, afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.

-De specifieke testdetails voor de spaarquote zijn als volgt:

1. Testmodel: GBBS312AEV

2. Testomstandigheden: vriezer bij -18 °C, koelkast bij 3 °C, geen lading

3. Installatievoorwaarden: kamertemperatuur bij 25°C, vochtigheid bij 55%

4. Testmethode: 8 uur opening, 16 uur geen opening Totale openingstijden tijdens de openingstijden: koelkast 28 keer, vriezer 6 keer Energieresultaten voor elke AI-besparingsmodusfase gedurende 3 dagen worden omgerekend naar 24-uurs energieverbruik en vergeleken.

5. Bij gebruik van de AI-besparingsmodus kunnen de vorstverwijderingscyclus en de compressorsnelheid worden aangepast aan de omgeving. Het toepassen van fase 2 kan leiden tot een verhoging van de interne temperatuur van de vriezer en koelkast.

6. De testresultaten zijn geverifieerd door TÜV Rheinland Inc. met behulp van de gespecificeerde testmethode, maar ze kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomgeving.

7. De AI-besparingsmodus wordt alleen ondersteund via de LG ThinQ-app en LG ThinQ kan enkele beperkingen hebben op het gebied van ondersteunde omgevingen en gebruiksmethoden.

 

3) Deurkoeling + ™

-Op basis van TÜV Rheinland-testresultaten met behulp van LG's interne testmethode waarbij de afkoelsnelheid van een watercontainer in de bovenste korf wordt gemeten van 25 °C tot 6 °C, toonde DoorCooling+ ™ een 15,1% snellere afkoelsnelheid in open toestand dan in gesloten toestand.

-DoorCooling+ ™ stopt wanneer de deur wordt geopend.

-De resultaten kunnen variëren in daadwerkelijk gebruik. Alleen van toepassing zijnde modellen.

 

4) VERSE STER™

-De temperatuurinstelling kan worden gewijzigd door op de selectieknop te drukken. Er zijn drie verschillende standen: Vlees (-3°C), Vis (0°C) en Kaas (2°C)

-Gebaseerd op interne testresultaten van LG met behulp van LG's interne testmethode voor het meten van gemiddelde temperatuurfluctuaties in het FRESHConverter+-™ compartiment met onbelast en 25°C-instelling.

-De resultaten kunnen variëren afhankelijk van veranderingen in de buitentemperatuur of de instelling van de binnentemperatuur.

 

5)Getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie. Sommige visuals en USP-beelden zijn algemene assets en kunnen afwijken van het uiteindelijke product in kleur, details of specificaties. Voor de meest actuele productinformatie verwijzen wij naar de officiële gallery.

Printen

Belangrijkste specs

  • CAPACITEIT - Totaal inhoud (L)

    375

  • AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD, mm)

    597 x 2 030 x 674

  • PRESTATIES - Energieverbruik (kWh/jaar)

    112

  • BASIS SPECIFICATIE - Energielabel

    A

  • PRESTATIES - Compressor type

    BMK110NAMV

  • KENMERKEN - InstaView

    Nee

  • SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • MATERIAAL & AFWERKING - Afwerking (deur)

    Essence Zwart Staal

Alle specificaties

CAPACITEIT

  • Inhoud koelcompartiment

    37

  • Totaal inhoud (L)

    375

  • Inhoud koelkast (L)

    225

  • Inhoud diepvriezer (L)

    113

AFMETINGEN & GEWICHT

  • Productafmetingen (BxHxD, mm)

    597 x 2 030 x 674

  • Productgewicht (kg)

    97

  • Hoogte tot bovenkant scharnier of deurdop deco (mm)

    2 030

  • Hoogte tot bovenkant behuizing (mm)

    2 030

  • Verpakkingsgewicht (kg)

    104

  • Diepte met handvat (mm)

    674

  • Diepte zonder deur (mm)

    608

BEDIENING & DISPLAY

  • Express Freeze

    Ja

  • Intern LED-scherm

    LED Display

MATERIAAL & AFWERKING

  • Vlak metaal (Metal Fresh)

    R Metaal

  • Deur (materiaal)

    VCM

  • Afwerking (deur)

    Essence Zwart Staal

  • Type handvat

    Horizontale pocket

KENMERKEN

  • LINEAR Cooling

    Ja

  • InstaView

    Nee

  • DoorCooling+

    Ja

SMART TECHNOLOGY

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

VRIEZER GEDEELTE

  • Lade_vriezer

    3 transparant

BARCODE

  • Barcode

    8806096627570

BASIS SPECIFICATIE

  • Energielabel

    A

  • Type product

    B/Vriezer

  • Standaard/Blad Diepte

    Bladdiepte

PRESTATIES

  • Geluidsvermogen (dB)

    29

  • Geluidsvermogen (gradering)

    A

  • Klimaatklasse

    T

  • Compressor type

    BMK110NAMV

  • Energieverbruik (kWh/jaar)

    112

IJS- EN WATERSYSTEEM

  • Ijsmaker_Handleiding

    Normale ijsbak

  • Automatische ijsmaker

    Nee

  • Dispenser voor alleen water

    Nee

KOELKAST GEDEELTE

  • Flessenrek (wijn)

    vol

  • Deurmand_transparant

    4

  • Multi-Air Flow

    Ja

  • Pure N Fresh

    Nee

  • Koelkastlicht

    LED bovenkant

  • Opklapbaar legplateau

    Inklapbaar plateau

  • Schap_Gehard glas

    3

  • Groentecompartiment

    Ja (2)

  • Groentelade (Fresh Zone)

    Nee

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

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