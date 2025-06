*[AI+ Energiebesparing]

1) Testdatum: '24.10.24 ~ '24.10.25

2) Doelmodel: AS55*G***

3) Testinstantie: TUVRheinland

4) Staat van de test: Temperatuur 23±5℃, Vochtigheid 55±15%

5) Testmethode: Geïntegreerd stroomverbruik van elke bedrijfsmodus (8 uur na 15 minuten vanaf de start van elke bedrijfsmodus)

6) Testresultaat: AI+ modus voor de luchtreiniger heeft 49,6% hogere energiebesparingsprestaties dan Smart+ modus (Geïntegreerd stroomverbruik (Wh) : AI+ modus 28.260Wh Vs. Smart+ modus 56.085Wh)

7) Hij kan worden in- of uitgeschakeld via de ThinQ app.

**Het testresultaat is gebaseerd op een laboratoriumomgeving en kan variëren als de staat verandert.

***De productafbeelding dient ter illustratie.

****Wi-Fi connectiviteit en productregistratie op de LG ThinQ app zijn vereist.

*[Removes odours, smog and chemicals in the air]

.1) Test date: ‘24. 9.5~'24.9.30

2) Testing agency: KCL

3) Subject of the test: AS155GWDL

4) State of test: Temperature 21±1℃, humidity 45±5%, test chamber 8.0±0.5㎥

5) Test method: SPS-KACA002-132:2022

6) Test results: NO2 (more than 99.5% removal after 30 minutes of operation), SO2 (80% removal after 30 minutes of operation, 99% removal after 120 minutes of operation)

7) Test mode: Booster mode, 4 stages (nominal air volume)

**The test result is based on a laboratory environment and may vary as the condition changes.

***The product image is for illustration purposes.

*[Verwijdert schimmel]

1) Testdatum: `24.09.11~`24.10.17

2) Doelmodel: AS55*G***

3) Testbureau: KCL

4) Staat van de test: ISO 16000-36:L2018., Testtijd 1u, Temperatuur 22,8±0,5℃, Vochtigheid 51,5±1,0%, Booster-modus, 4 fasen (nominaal luchtvolume)

5) Teststam: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

6) Testmethode: Reductietest voor microben in de lucht in de kamerruimte (protocol)

7) Testresultaat: Reductietest voor microben in de lucht, 99,9%**Het testresultaat is gebaseerd op een laboratoriumomgeving en kan variëren als de staat verandert.

***[Verwijdert virussen]

1) Testdatum: '24.9.10~24.9.11

2) Doelmodel: AS55*G***

3) Testbureau: KTL

4) Test staat: Temperatuur 23±2℃, vochtigheid 50±5%, ventilator booster, turboaandrijving

5) Testmethode: Drijf de testbacteriën in een 60㎥ kamer, laat het 1 uur bezinken, meet dan de beginwaarde, gebruik het product 30 minuten en vergelijk de gemeten waarde met de beginwaarde om de reductiesnelheid te berekenen.

6) Testbacteriën: Phi-X174 (ATCC13706-B1)

7) Referentiestandaard: KOUVA AS 02: 2023

8) Testresultaat: 98,9% verwijdering van Staphylococcus epidermidis in een ruimte van 60㎥****Het testresultaat is gebaseerd op een laboratoriumomgeving en kan variëren als de staat verandert.

*****[Verwijdert bacteriën]

1) Testdatum: '24.9.10~24.9.11

2) Doelmodel: AS55*G***

3) Testbureau: KTL

4) Test staat: Temperatuur 23±2℃, vochtigheid 50±5%, ventilator booster, turboaandrijving

5) Testmethode: Drijf de testbacterie in een kamer van 60㎥, laat het 1 uur bezinken en meet dan de beginwaarde. Laat het product 1 uur werken en vergelijk de gemeten waarde met de beginwaarde om het reductiepercentage te berekenen.

6) Testbacteriën: S. epidermidis (ATCC 12228)

7) Referentiestandaard: KOUVA AS 02: 2023

8) Testresultaat: 99,8% verwijdering van Staphylococcus epidermidis in een ruimte van 60㎥ a

******Het testresultaat is gebaseerd op een laboratoriumomgeving en kan variëren als de staat verandert.

*******De productafbeelding dient ter illustratie.