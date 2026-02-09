Hoe lunch onmisbaar werd
"Als het druk wordt, is lunch het gemakkelijkst om uit te stellen.
En hoe vaker ik dat deed, hoe meer ik voelde dat mijn gezondheid langzaam achteruitging."
Op dagen waarop het werk zich ophoopte, was het overslaan van de lunch stilletjes aan een gewoonte geworden, dus vanaf januari stelde Ria een nieuwjaarsdoel voor gezondere maaltijden: het van tevoren bereiden van een week aan lunchmaaltijden./span>
Met haar drukke agenda is het moeilijk om vaak boodschappen te doen, dus slaat ze in één keer in het weekend gewoon veel groenten in.
De FreshBalancer™ van haar koelkast past de luchtvochtigheid aan voor het bewaren van producten, zodat de ingrediënten zelfs na een paar dagen opvallend vers blijven.
Dankzij dat ene boodschappenrondje kan ze de hele week aan lunches opslaan.
Omdat alles van tevoren klaarstaat, voelen de lunchpauzes op doordeweekse dagen veel lichter aan.
De ene dag is het een salade, de andere dag een eenvoudig gestoomd gerecht, maar ze zijn altijd vers.
“Aangezien alles vers blijft en netjes georganiseerd is, sla ik zelden de lunch over.”
Voor Ria is lunch niet langer iets wat ze uitstelt, maar iets wat haar door elke dag heen helpt en bijdraagt aan haar nieuwjaarsdieetplan.