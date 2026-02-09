Februari, wanneer het gevoel van het nieuwe jaar begint te vervagen,

en het dagelijks leven weer serieus op gang komt.

Wat we nu nodig hebben is niet de ingrijpende verandering van goede voornemens,

maar nieuwe dagelijkse gewoontes die echt passen bij het leven dat we al leiden.

Volg het verhaal van Ria, terwijl ze februari op haar eigen manier doorkomt, samen met LG.

*Elementen van dit verhaal en de bijbehorende afbeeldingen zijn gecreëerd met behulp van AI voor illustratieve verteldoeleinden.