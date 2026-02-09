About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

De maandelijkse LG update | februari

2026, het moment waarop een goed voornemen een dagelijkse gewoonte wordt.

Life's Good begint thuis

 

 

 

 

 

 

Februari, wanneer het gevoel van het nieuwe jaar begint te vervagen,
en het dagelijks leven weer serieus op gang komt.

Wat we nu nodig hebben is niet de ingrijpende verandering van goede voornemens,
maar nieuwe dagelijkse gewoontes die echt passen bij het leven dat we al leiden.

Volg het verhaal van Ria, terwijl ze februari op haar eigen manier doorkomt, samen met LG.

*Elementen van dit verhaal en de bijbehorende afbeeldingen zijn gecreëerd met behulp van AI voor illustratieve verteldoeleinden.

Speciale aanbieding

09/02/2026 ~28/02/2026

Bekijk het nieuwe verhaal en krijg 10% korting met je kortingsbon. Mis deze speciale aanbieding niet!

10%

Korting

Kortingscode

Het is nu geen voordeelperiode. 

Een klein moment van rust om de ochtend te beginnen

– Ria, Brand Marketeer (32)

“Tussen vergaderingen en late avonden… waren er vorig jaar veel dagen waarop ik me uitgeput voelde nog voordat de dag begon. Dus dit jaar wilde ik mijn ochtenden vrijhouden met tijd alleen voor mezelf.”


Sinds het begin van het nieuwe jaar heeft Ria de nieuwe gewoonte om haar wekker 20 minuten eerder te zetten.
Het is een bewuste keuze om een deel van haar ochtend volledig vrij te laten.


In die tijd volgt ze een korte thuisworkoutvideo met lichte stretch- of ontspannende yogaoefeningen.
Wanneer ze de tv aanzet, weet het webOS-scherm precies de inhoud die ze zoekt, en met slechts een paar klikken op de afstandsbediening begint haar persoonlijke ochtendworkoutroutine.


“Doordat ik de ochtend begin met tijd voor mezelf, in een omgeving die op mijn behoeften is aangepast, maakt dat ik mij de hele dag lichter en onbezorgd aanvoel.”


Voor Ria is dit ochtendritueel een nieuwe dagelijkse gewoonte geworden—een kort moment vóór het werk om haar lichaam en adem te resetten.

Vrouw die 's ochtends yoga doet thuis terwijl ze een training op de tv volgt.

Een collage die verse maaltijdvoorbereiding en georganiseerde groenten toont, bewaard in een LG-koelkast.

Hoe lunch onmisbaar werd

"Als het druk wordt, is lunch het gemakkelijkst om uit te stellen.
En hoe vaker ik dat deed, hoe meer ik voelde dat mijn gezondheid langzaam achteruitging."


Op dagen waarop het werk zich ophoopte, was het overslaan van de lunch stilletjes aan een gewoonte geworden, dus vanaf januari stelde Ria een nieuwjaarsdoel voor gezondere maaltijden: het van tevoren bereiden van een week aan lunchmaaltijden./span>


Met haar drukke agenda is het moeilijk om vaak boodschappen te doen, dus slaat ze in één keer in het weekend gewoon veel groenten in.
De FreshBalancer™ van haar koelkast past de luchtvochtigheid aan voor het bewaren van producten, zodat de ingrediënten zelfs na een paar dagen opvallend vers blijven.
Dankzij dat ene boodschappenrondje kan ze de hele week aan lunches opslaan.


Omdat alles van tevoren klaarstaat, voelen de lunchpauzes op doordeweekse dagen veel lichter aan.
De ene dag is het een salade, de andere dag een eenvoudig gestoomd gerecht, maar ze zijn altijd vers.


“Aangezien alles vers blijft en netjes georganiseerd is, sla ik zelden de lunch over.”


Voor Ria is lunch niet langer iets wat ze uitstelt, maar iets wat haar door elke dag heen helpt en bijdraagt aan haar nieuwjaarsdieetplan.

Een weekendroutine die de komende week verzacht

“Als ik helemaal uitgeput ben, eindig ik het hele weekend moe op de bank.
Beddengoed beïnvloedt echt hoe ik slaap, dus als ik dat niet goed verzorg, lijdt mijn slaap daar ook onder.”


Dus Ria bracht een kleine verandering aan in hoe haar weekendochtenden beginnen.
Zodra ze wakker wordt, wordt het verzorgen van haar beddengoed de hoogste prioriteit van haar zaterdagroutine, maar dat betekent niet dat het een bijzonder moeilijke taak is.
TurboWash™360 verwijdert in één keer al het stof dat zich gedurende de week heeft opgehoopt.


Het proces zelf is eenvoudig, maar het verschil daarna is onmiskenbaar.
Wetende dat ze haar beddengoed langer fris kan houden, zonder zich zorgen te maken over schade door frequent wassen, geeft haar rust.


Zodra de verzorgingscyclus is voltooid, maakt ze het bed opnieuw op met haar verfrist beddengoed.
Op dat moment voelt het als een teken dat het weekend echt is begonnen, en begint de vermoeidheid van de week langzaam te vervagen.


“Op het moment dat ik de deken weer over mij heen trek, heb ik het gevoel dat ik de week die voor me ligt aankan.”


Deze kleine gewoonte, elk weekend herhaald, helpt niet alleen de slaapkamer te resetten, maar ook haar gemoedstoestand.

Een vrouw die beddengoed verfrist met een LG-wasmachine als onderdeel van een rustige weekendroutine.

Ria’s gewoontes zijn niet bijzonder, maar het is een verandering die ze dit jaar aan haar leven heeft toegevoegd en waar ze nog steeds van geniet.

Deze kleine gewoontes, verweven in elke dag, kunnen het begin zijn van wat het komende jaar zal vormen.

Hoe zal jouw nieuwe gewoonte eruitzien?

TV-productfoto

Hoe kan een LG-tv u helpen je ochtend bewuster te beginnen?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro
Prachtige natuurbeelden op een groot scherm en een goed uitgebalanceerd geluid creëren een ochtendsfeer die je helpt te focussen op je ademhaling en zintuigen.

• Ultra Slim Design
Past op een natuurlijke manier in je dagelijkse routine dankzij een slank ontwerp dat de omgeving niet verstoort.

Koelkast productfoto

Hoe kan een LG koelkast je lunchroutine gezonder maken?

• LinearCooling™
Minimaliseert temperatuurschommelingen om ingrediënten langer vers te houden.

• Fresh Balancer™
Past de luchtvochtigheid aan op fruit en groenten en helpt de versheid op peil te houden.

Wasmachine productfoto

Hoe kan een LG-wasmachine het weekend prettiger laten aanvoelen?

• ThinQ™
Beheer wassen en drogen eenvoudig met één aanraking, waardoor de last van zaterdagochtend wordt verminderd.

• TurboWash™360
Was sneller zonder je stoffen te beschadigen.

Speciale aanbieding

09/02/2026 ~28/02/2026

Bekijk het nieuwe verhaal en krijg 10% korting met je kortingsbon. Mis deze speciale aanbieding niet!

10%

Korting

Kortingscode

Het is nu geen voordeelperiode. 

Meer maandelijkse LG updates

Miniatuurafbeelding van januari-inhoud

Life's Good begint thuis

Miniatuurweergave van de inhoud van december

Onze eigen manier om afscheid te nemen van het jaar 

Miniatuurweergave van de inhoud van november

LG herontdekt: Door de ogen van echte recensenten

Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 