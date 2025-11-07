LG 40" UltraFine 5K2K monitor & 27" LG UltraFine™ UHD IPS monitor

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
5K2K Display. Scherper, breder, helderder.
Het 5K2K Nano IPS1) Black-display (5120x2160) biedt 33% meer pixels2) dan standaard 4K UHD (3840x2160). Zo krijg je een ruimer canvas waarop je meer content tegelijk kunt bekijken en minder vaak hoeft te wisselen tussen programma’s. Dankzij de hoge resolutie zie je haarscherpe beelden en uiterst precieze details, ideaal voor professionele videobewerking, grafisch ontwerp en al het visuele werk waar nauwkeurigheid telt. De levendige helderheid zorgt ervoor dat zelfs de kleinste details zichtbaar worden, zonder dat je voortdurend hoeft in te zoomen of te schuiven.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
1) Nano IPS is een geavanceerde IPS-technologie die gebruikmaakt van nanometerkleine deeltjes op de LED van het scherm.
2) Het totale aantal pixels is berekend door de horizontale en verticale resolutie te vermenigvuldigen: 8,29 miljoen pixels voor 4K UHD en 11,05 miljoen pixels voor 5K2K.
Professionele display.
Professionele prestaties.
Voor taken zoals color grading, muziekproductie en programmeren biedt het 40" 5K2K-display de helderheid en schermruimte die nodig zijn voor optimale focus en precisie.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Nano IPS is een geavanceerde IPS-technologie die gebruikmaakt van nanometergrote deeltjes op de LED van het scherm.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Het volledige kleurenspectrum dat u zich had voorgesteld
99% (typisch) van het DCI-P3-kleurengamma biedt een 25% breder kleurengamma dan sRGB, waardoor vrijwel alle kleuren in gedrukte, digitale en uitgezonden content worden gedekt. Van levendige tot subtiele tinten, nauwkeurige kleurweergave, wat zorgt voor een realistische video- en foto-output.
Een afbeelding op volledig scherm met een ontwerpprogramma dat levendige kleuren laat zien.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Helderheid: 450 nits (Typ.), Kleurruimte: DCI-P3 99% (Typ.)
*Nano IPS is een geavanceerde IPS-technologie die gebruikmaakt van nanometerkleine deeltjes op de LED van het scherm.
Contrast 2000:1
Contrast 1000:1
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de kenmerken beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Nano IPS is een geavanceerde IPS-technologie die gebruikmaakt van nanometerkleine deeltjes op de LED van het scherm.
2000:1 dieper zwart en rijke schaduwen
Omdat de contrastratio van invloed is op een nauwkeurige kleurweergave, verhoogt Nano IPS Black de contrastratio van de standaard IPS 1000:1 naar 2000:1. Dit levert levendige kleuren en scherpere details in objecten, schaduwen en achtergronden. Ervaar diepere zwarttinten en rijkere schaduwen die over het hele scherm consistent blijven, met een versterkt gevoel van realisme dat je visuele werk op natuurlijke wijze tot uitdrukking brengt.
Bescherm je ogen, behoud elk detail
Dit display is gecertificeerd met de 5-sterren Eye Comfort-classificatie van TÜV Rheinland: Eye Comfort 3.0, dat voldoet aan de hoogste normen voor oogcomfort. Het combineert een hoge refreshrate, nauwkeurige kleurweergave en geïntegreerde Low Blue Light-technologie. Dankzij de combinatie van RGB-hardware en software-aanpassingen worden schadelijke emissies verminderd, zonder concessies te doen aan kleur.
*TÜV Rheinland-certificerings-ID (oogcomfort): 1111298743
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van kenmerken te verbeteren.
's Werelds eerste Thunderbolt™5 5K2K-scherm**
Thunderbolt™ 5 maakt de productie mogelijk van commerciële outputs zoals documentaires, speelfilms en gametitels op een indrukwekkend 5K2K-display. Daarnaast biedt het tweemaal snellere gegevensoverdracht naar aangesloten apparaten in vergelijking met Thunderbolt™ 4 en ondersteunt het het opladen van je laptop (tot 96W) via één enkele kabel, met gegarandeerde stabiliteit, schaalbaarheid en veiligheid.
**https://www.thunderbolttechnology.net/products
* Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
* Voor correct gebruik is de meegeleverde Thunderbolt 5-kabel vereist om de Thunderbolt 5-poort met de monitor te verbinden.
* Voor volledige functionaliteit, inclusief 96W-opladen en 5120×2160 @120Hz-output, moet je apparaat Thunderbolt 5 of DisplayPort 2.1 ondersteunen.
* DP-, HDMI-, USB-C- en Thunderbolt-kabels zijn inbegrepen in de verpakking.
※ Opmerking ※
1. Windows: Het beeldscherm werkt mogelijk niet goed, afhankelijk van de Intel-processor en de versie van het Windows-besturingssysteem.
*Minimale vereisten: Intel 12e generatie of hoger, Windows 11 of hoger.
2. macOS: Het beeldscherm werkt mogelijk niet goed op apparaten die niet van Apple zijn, afhankelijk van de macOS-versie.
*Minimale vereisten: macOS Sequoia (versie 15) of hoger.
Het productieve werkstation
Thunderbolt™ 5 en DisplayPort maken 5K2K Daisy Chain mogelijk voor een strak en efficiënt setup. Verbind eenvoudig twee monitoren en een laptop voor maximale productiviteit.
Twee UltraFine-monitoren staan naast elkaar en zijn met elkaar verbonden via een laptop. Het werkstation laat zien hoe naadloos alle apparaten met elkaar verbonden zijn.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*De kabels DPx1, HDMIx1, USB-Cx1, Power cordx1 en Thunderboltx1 zijn inbegrepen in het pakket.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
AMD FreeSync Premium
Met FreeSync Premium-technologie geniet je van naadloze, vloeiende bewegingen bij het mixen van audio, het bekijken van snelle games of hoge-resolutiefilms. Dit wordt mogelijk gemaakt door het verminderen van screen tearing en stotteren.
*TÜV Rheinland-certificerings-ID (oogcomfort): 1111298743
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van kenmerken te verbeteren.
Snel schakelen tijdens het creëren
Met de LG Switch-app optimaliseer je je monitor voor zowel werk als ontspanning. Pas moeiteloos je voorkeursinstellingen voor beeldkwaliteit en helderheid aan met de gepersonaliseerde Picture Wizard. Daarnaast kun je het scherm opdelen in 11 indelingen en je videocall-platform direct starten, nóg handiger.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden, ga naar LG.com
Slank design, meer ruimte voor creativiteit
Het vrijwel randloze 3-zijdige ontwerp en de elegante L-stand creëren een opgeruimde werkplek. Dankzij de volledig verstelbare voet voor draaien, kantelen en hoogte-instellingen werk je comfortabel en efficiënt, terwijl je langer gefocust blijft bij het editen en retoucheren.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
- LG 40" UltraFine 5K2K 40U990A met Thunderbolt 5 en NANO IPS Black
- 27" LG UltraFine™ UHD IPS monitor
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
40
Display - Resolutie
5120 x 2160
Display - Panel Type
IPS Black
Display - Aspect Ratio
21:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
450 cd/m²
Display - Ronding
2500R
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
120
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
40
Aspect Ratio
21:9
Panel Type
IPS Black
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
5120 x 2160
Pixel Pitch [mm]
0.1815 x 0.1815 mm
Color Depth (Number of Colors)
1.06B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
450 cd/m²
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Ronding
2500R
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
120
Brightness (Min.) [cd/m²]
360 cd/m²
Contrast Ratio (Min.)
2000:1
Color Bit
1400:1
Maat (cm)
100.859cm
VERBINDING
Ingebouwde KVM
Ja
HDMI
Ja(1ea) 2.1
Daisy Chain
Ja (UHD/120Hz)
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
Thunderbolt
Ja
USB-C
Ja (1Up / 4Down)
Headphone out
4-pole (mic + geluid)
LAN (RJ-45)
Ja
Thunderbolt (Data overdracht)
Ja
Thunderbolt (Stroom overdracht)
96w
USB Downstream Port
"USB-C *4EA(15W*1EA, 4.5W*3EA) 10Gbps USB-A *2EA 10Gbps"
USB Upstream Port
Ja (via Thunderbolt & USB-C 10Gbps)
KENMERKEN
HDR 10
Ja
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Auto Helderheid Sensor
Ja
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
PIP
Ja (2Camera)
PBP
Ja (2PBP)
HW Calibration
HW Calibration Ready
Dynamic Action Sync
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Crosshair
Ja
Overige (Kenmerken)
Ja (2Overige (Kenmerken))
Reader Mode
Ja
VRR
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Nano IPS™ Technology
Ja
Motion Blur Reduction Tech.
Ja
User Defined Key
Ja
Auto Input Switch
Ja
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
Rich Bass
Ja
Speaker
10W x 2
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
1206 * 534 * 201 mm
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
947.7 * 614.3 * 260 mm
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
947.7 * 419.8 * 106.3 mm
Gewicht in doos [kg]
17.8 kg
Gewicht met Stand [kg]
14.1 kg
Gewicht zonder Stand [kg]
9.2 kg
INFO
Product naam
PC Monitor
Jaar
Y25
STROOM
Power Consumption (Max.)
45W
Power Consumption (Energy Star)
40W
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 1.2W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
Built-in Power
Power Consumption (On-Mode)
45W
Power Consumption (On-Mode) (ErP)
40W
ACCESSOIRES
Calibratie Rapport (Document)
Ja (2Calibratie Rapport (Document))
Display Port
Ja (2.1)
HDMI
Ja
Thunderbolt
Ja
USB-C
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Ja
LG UltraGear™ Control Center
Ja (2LG UltraGear™ Control Center)
LG UltraGear™ Studio
Ja (2LG UltraGear™ Studio)
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Ja (2OnScreen Control (LG Screen Manager))
INFORMATIE OVER NALEVING
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
27
Display - Resolutie
3840 x 2160
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Pivot/Draaien
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
27
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3840 x 2160
Pixel Pitch [mm]
0.1554(H) * 0.1554(V)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Brightness (Min.) [cd/m²]
240
Contrast Ratio (Min.)
700:1
Maat (cm)
68.4 cm
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea) 2.1
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
DP Version
1.4
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
KENMERKEN
HDR 10
Ja
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
Flicker Safe
Ja
HW Calibration
HW Calibration Ready
Dynamic Action Sync
Ja
Reader Mode
Ja
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Pivot/Draaien
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
Speaker
5W x 2
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
690x447x167
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
613.5x539.2x253.2
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
613.5x363.5x45.4
Gewicht in doos [kg]
7.3
Gewicht met Stand [kg]
6.8
Gewicht zonder Stand [kg]
4.2
INFO
Product naam
UHD
Jaar
Y24
STROOM
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
ACCESSOIRES
HDMI
Ja(2.1)
INFORMATIE OVER NALEVING
Reviews van andere gebruikers
Onze keuze
Handle-idingen & Software
Download producthandleidingen en de nieuwste software voor uw product.
Trouble-shoot
Vind nuttige instructievideo's voor uw product.
Garantie
Controleer hier uw productgarantie-informatie.
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
Product registratie
Door uw product te registreren, ontvangt u sneller ondersteuning.
Product ondersteuning
Handleiding, probleemoplossing en garantie voor uw LG-product vinden.
Bestel ondersteuning
Veelgestelde vragen voor uw bestelling volgen en controleren.
Reparatie Verzoek
Handige online service voor het aanvragen van reparaties.