5.0kW ARTCOOL™ AI Air Mirror Single Split Inverter Air Conditioner

*De bovenstaande afbeeldingen en video's zijn geposeerd en gemaakt voor illustratieve doeleinden om het begrip te verbeteren. Er kunnen variaties zijn, afhankelijk van de werkelijke productinstallatieomgeving.

1)AI Air

-De AI Air kan worden bediend via een afstandsbediening of LG ThinQ.

-De AI Air is beschikbaar in zowel de koel- als verwarmingsmodus.

-Tijdens het gebruik van AI Air worden de ventilatorsnelheid en de luchtstroomrichting automatisch aangepast aan de situatie en wordt AI Air uitgeschakeld wanneer de luchtstroomrichting wordt gewijzigd.

-Voordat u AI Air gebruikt, wordt aanbevolen om een ​​foto van de ruimte te maken met LG ThinQ of de locatie van de airconditioner en de bewoner van de kamer in te stellen.

-Wanneer AI Air is geactiveerd, detecteert de Human Detecting Sensor de locatie van de bewoner en activeert automatisch de directe/indirecte luchtstroom.

-De detectieafstand van de Human Detecting Sensor is maximaal 5 m en er kunnen verschillen zijn in de detectieafstand, afhankelijk van de installatie- en gebruiksomgeving van het product.

2)Human Detecting Sensor

-Deze functie kan worden in-/uitgeschakeld via de afstandsbediening of LG ThinQ.

-De "Menselijke detectiesensor" werkt alleen in de koel- en verwarmingsmodus.

-Het bereik van de menselijke detectiesensor is maximaal 5 m. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan het detectiebereik van de sensor worden verkort.

-De beoordelingstijd van afwezigheid van menselijke detectie kan worden ingesteld van 20 tot 120 minuten via LG ThinQ (standaard 20 minuten).

3) Soft Air

-In de Soft Air-modus is de onderste luchtuitlaat gesloten en zorgt de voorste luchtuitlaat voor indirecte luchtstroom.

-Deze functie is alleen van toepassing in de Cool/Fan/AI Air-modus.

-Bij gebruik in de AI Air-modus wordt de Soft Air-functie automatisch ingeschakeld op basis van de omgeving in de kamer.

-Om alleen de Soft Air-functie te gebruiken, kan deze handmatig worden geactiveerd met de afstandsbediening of LG ThinQ.

-De luchtstroomtemperatuur kan alleen worden ingesteld op LG ThinQ wanneer alleen de Soft Air-modus wordt gebruikt, niet tijdens de AI Air-modus.

-Bij gebruik van de Soft Air-modus is de laagste kamertemperatuur die kan worden ingesteld 24°C.

4)DUAL Vane

-Datum 2023.10.

-Testomstandigheden: LG airconditioner thuisomgeving testkamer, 20,9㎡/ 50,1㎥, Jet-modus, Binnen DB (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Buiten DB (35±0,3)℃/ RH (50±5)% 18℃ instelling in koelmodus, Binnen DB (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Buiten DB (7±0,3)℃/ RH (87±5)% 30℃ instelling in verwarmingsmodus

-Testmethode: Meten van de tijd die nodig is om 5℃ te dalen (voor koeling)/ 5℃ te stijgen (voor verwarming), vanaf de gemiddelde begintemperatuur van de kamer.

-Testmodel: S3-M12KL2MB (LG vorige platform-single vane), S3-M121L1C0(LG nieuw platform-DUAL Vane)

-Testresultaat: LG nieuw platform(DUAL Vane) is tot 23% sneller in koelmodus, 6% sneller in verwarmingsmodus dan LG vorige platform(single vane) op basis van testconditie.

-Het prestatieresultaat kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.

5)22% langer

-Datum: 2024.12, Meetresultaten in LG airconditioner R&D Center,

-Testomstandigheden: Productinstallatiehoogte 2,0 m, Luchtstroom in ventilatormodus, schoepenhoek P1.

-Testmethode: Met behulp van een luchtstroommeetsonde werden metingen uitgevoerd met tussenpozen van 0,2 m van 0,1 m tot 1,7 m hoogte. De maximale luchtstroombereikafstand werd bepaald door de luchtstroomsnelheid gedurende 180 seconden op elk punt te meten, waarbij de luchtstroom werd beschouwd als bereikt als de snelheid meer dan 50% van de tijd 0,25 m/s overschreed.

-Testmodel: S3-Q24121D0 (LG nieuw platform-DUAL Vane)

-Testresultaat: Onder de voorgestelde testomstandigheden werd bevestigd dat de maximale luchtstroombereikafstand meer dan 22 m bedroeg.

-Het luchtstroombereik van het vorige LG-platform-enkele schoepen (S3-W18KL33A) is tot 18m.

-Het prestatieresultaat kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.

6)Comfort Humidity Control

-De luchtstroom verandert automatisch op basis van de werkomgeving.

-Deze functie kan worden gebruikt via de afstandsbediening of LG ThinQ.

-Deze functie kan alleen de gewenste temperatuur instellen (vochtigheid wordt automatisch geregeld).

7)Sleep Timer+

-Sleep Timer+ past automatisch de temperatuur aan door uw gebruikspatronen te analyseren terwijl u in de slaapstand rijdt.

-Om de Sleep Timer+-functie te gebruiken, moet u deze voor het eerst instellen via LG ThinQ.

-Sleep Timer+ kan alleen worden gebruikt in de koelmodus.

-De luchtstroomsterkte wordt automatisch ingesteld via gebruikspatroonanalyse en kan worden aangepast via LG ThinQ.

-Het ingestelde temperatuurbereik van Sleep Timer+ is 22~28°C.

8)kW Manager

-De functie ""kW Manager"" is beschikbaar in alle bedrijfsmodi, inclusief koelen, ontvochtigen, slapen en zelfs jet-modus, behalve verwarmingsmodus.

-Gedurende de ingestelde periode wordt de geaccumuleerde elektriciteit bewaakt en wordt de prestatiebeperkende werking (elektriciteitsverbruik) uitgevoerd voor de resterende periode.

-Als de geaccumuleerde elektriciteit toeneemt als gevolg van de dagelijkse gebruikstijd, wordt de resterende elektriciteit opnieuw berekend voor elke dag om het product te laten werken.

-Deze functie kan alleen worden gebruikt via LG ThinQ.

-Als de geaccumuleerde elektriciteit binnen de ingestelde periode de streefwaarde overschrijdt, wordt de functie vrijgegeven en gewijzigd in de algemene bedrijfsmodus met een LG ThinQ-melding.

"9) Raam open detectie

-De initiële instelling is uitgeschakeld wanneer het product wordt verzonden. Deze functie kan alleen worden ingesteld via LG ThinQ.

-De "Raam open detectie" is alleen beschikbaar in de koel- en verwarmingsmodus.

-Deze functie werkt door plotselinge veranderingen in de kamertemperatuur binnen een korte periode te detecteren (wanneer een stijging van 1,5 ℃ of een daling van 2,5 ℃ binnen 5 minuten wordt gedetecteerd).

-De standaard energiebesparende modus is 10 minuten en kan worden ingesteld tot 60 minuten via LG ThinQ."

"10) All Cleaning

- All Cleaning kan alleen via LG ThinQ worden uitgevoerd.

- Wanneer u de All Cleaning-functie gebruikt, worden condenswater genereren, Freeze Cleaning en Auto Clean+ achtereenvolgens uitgevoerd.

- Bij modellen met UV-functie wordt de UV-LED geactiveerd tijdens de All Cleaning-bewerking.

- De functie kan worden gedeactiveerd door de bewerking te stoppen of de modi/instellingen te wijzigen met de afstandsbediening.

- De werkingstijd van de All Cleaning-functie kan variëren, afhankelijk van de omgevings- en gebruiksomstandigheden."

"11)Auto Clean+

-Auto Clean+ start automatisch de droogfunctie nadat de koelbewerking is beëindigd, en dit wordt aangegeven door de resterende resten op het product.

-Auto Clean+ kan automatisch tot 20 minuten in de ventilatormodus werken, afhankelijk van het vorige gebruikspatroon van de koelbewerking, om vocht uit de warmtewisselaar te verwijderen.

-De interne droogconditie kan variëren op basis van de temperatuur en vochtigheidsomstandigheden van de binnenlucht.

-U kunt de luchtstroomsterkte selecteren via LG ThinQ om de luchtstroom en droogtijd aan te passen.

-Auto Clean+ wordt geactiveerd bij verzending van het product en kan worden gebruikt zonder extra instellingen."

"12) Vriesreiniging

-TÜV Rheinland Korea, bevestigt dat de vriesreinigingsmodus van LG airconditioners op basis van de testresultaten bij de voorgestelde testomstandigheden een bacteriereductieprestatie heeft. Rapportnr. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

-Dit testresultaat is verkregen door een testrapport over een reductiepercentage van 99,0% van Pseudomonas aeruginosa van een internationaal erkend laboratorium, dat kan variëren afhankelijk van de werkelijke omgeving.

-Testinstituut: TÜV Rheinland

-Testperiode: 2023. 04~05

-Testmodel: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-Testbacteriën: tot 99,0% reductiepercentage van ""Pseudomonas aeruginosa"" bevestigd

-Deze functie kan alleen worden bediend via ThinQ.

-Afhankelijk van de omgeving kan de werkingstijd van de Freeze Cleaning-modus oplopen tot 65 minuten."

"13)Plasmaster™ Ionizer++

-De TÜV Rheinland heeft geverifieerd dat de Plasmaster™ Ionizer++ tot 99,9% van de aanhechtende bacteriën (Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Pseudomonas aeruginosa) verwijdert in een testruimte van 30㎥. Het geteste model was SW09BAJWAN. De test heeft niet de efficiëntie gemeten bij het verwijderen van bacteriën in de airconditioner, en de efficiëntie bij het verwijderen van bacteriën kan afwijken van de werkelijke gebruiksomstandigheden.

-Intertek heeft geverifieerd dat de Plasmaster™ Ionizer++ tot 99,9% van de aanhechtende bacteriën (Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Pseudomonas aeruginosa) verwijdert in een testruimte van 30㎥. Het geteste model was SW09BAJWAN. De test heeft niet de efficiëntie gemeten bij het verwijderen van bacteriën in de airconditioner, en de efficiëntie bij het verwijderen van bacteriën kan afwijken van de werkelijke gebruiksomstandigheden."

14)Allergiefilter

-Het BAF-geverifieerde allergiefilter verwijdert allergie veroorzakende stoffen, zoals huisstofmijt, die in de lucht zweven.

[BAF-certificering]

-Certificeringsinstantie: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)

-Certificeringscategorie: Voor vermindering van blootstelling aan huisstofmijtallergeen

-Triggers: Schimmels, huisstofmijt, schimmel

-Licentienummer: 397 Geldig tot: 31 december 2025

15)LG ThinQ

-LG SmartThinQ is nu hernoemd naar LG ThinQ.

-Slimme functies en spraakassistentproducten kunnen per land en model verschillen. Controleer bij uw lokale verkoper of LG of de service beschikbaar is.

-Google en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC.

-Amazon, Alexa, Echo en alle gerelateerde logo's en bewegingsmarkeringen zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc of haar dochterondernemingen.

-Stemgestuurde slimme luidspreker is niet inbegrepen.