5.0kW ARTCOOL™ AI Air Mirror Single Split Inverter Air Conditioner

Intelligente koeling, kunstzinnig vervaardigd
Premium artistiek ontwerp
AI Air
DUAL Vane
All Cleaning
Met een verbluffende zwarte glazen spiegelafwerking is het een ontwerpstatement dat verfijning en stijl toevoegt aan je ruimte.
Zwarte Spiegelglazen Afwerking
Een modern object dat je ruimte verrijkt
De strakke zwarte spiegelglazen afwerking brengt moderne elegantie en verfijning in elke ruimte.
Ervaar slimme koeling met AI
AI Air1) volgt je locatie, controleert de temperatuur en past de luchtstroom aan om een comfortabel omgeving voor jou te garanderen.
Soft Air
Zachte bries, aangepast aan jouw behoeften.
Soft Air3) schakelt over naar indirecte luchtstroom wanneer je ideale temperatuur is bereikt, waardoor je comfortabel blijft zonder dat het te koud wordt.
Ideale luchtstroomrichting, comfort bij elke temperatuur
Dual vane verspreidt de luchtstroom omhoog of omlaag, verder en sneller4), voor optimaal comfort in elk seizoen.
Maak het gezellig met comfortabele luchtvochtigheid
Niet te vochtig, niet te droog — lucht die precies goed is. Comfort Humidity Control6) helpt de gewenste luchtvochtigheid te behouden voor je ideale temperatuur.
Energie-efficiëntie gecombineerd met warmte
Ervaar betrouwbare warmte met onze energie-efficiënte dual inverter warmtepomp. Blijf ontspannen met laag energieverbruik.
Slimme verwarming, lager energieverbruik
Koppel de airconditioner warmtepomp aan een traditionele verwarming om de temperatuur op peil te houden en het energieverbruik te verlagen.
*TÜV Rheinland heeft bevestigd dat de LG DUAL Inverter Warmtepomp (A13RJH) meer energie bespaart dan elektrische verwarmingselementen onder de voorgestelde testomstandigheden.
*Datum/Test: 2021.10, LG airconditioner testkamer voor thuisomgeving,
*Testomstandigheden: 27,8 m²/66,7 m³, Binnen DB (12,0±0,3)℃/RH (50±5)%, Buiten DB (7,0±0,3)℃/RH (87±5)%
*Testmodel/Methode:
-A13RJH (LG DUAL Inverter Warmtepomp (3500W, Ventilatorsnelheid Hoog, Instelling 29℃)
-Staande elektrische radiatorverwarming (3200W, Ventilatorsnelheid Hoog, Max. temperatuur)
-Staande elektrische infraroodverwarming (3000W, Ventilatorsnelheid Hoog, Max. temperatuur)
*Elke sample werd 8 uur lang getest onder de testomstandigheden, en het energieverbruik werd gemeten en vergeleken.
*Testresultaat: De LG DUAL Inverter Warmtepomp (A13RJH) bespaart tot 66% meer energie dan een ver-infraroodstraler en 68% meer energie dan een radiator onder de voorgestelde testomstandigheden.
*De prestatie kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.
Snelle warmte met slimme AI Verwarming
Blijf het hele jaar door knus met AI Verwarming, die je ruimte 6% sneller verwarmt om je in elk seizoen comfortabel te houden.
*Datum: 2023.10.
*Testomstandigheden: LG airconditioner testkamer voor thuisomgeving, 20,9㎡/50,1㎥, Jet Mode, Binnen DB (33±0,3)℃/RH (60±5)%, Buiten DB (35±0,3)℃/RH (50±5)% 18℃ instelling in koelingsmodus, Binnen DB (12±0,3)℃/RH (60±5)%, Buiten DB (7±0,3)℃/RH (87±5)% 30℃ instelling in verwarmingsmodus
*Testmethode: Het meten van de tijd die nodig is om 5℃ te laten dalen (voor koeling) / 5℃ te laten stijgen (voor verwarming) vanaf de oorspronkelijke gemiddelde kamertemperatuur.
*Testmodel: S3-M12KL2MB (LG vorige platform-enkele vanen), S3-M121L1C0 (LG nieuw platform-DUAL Vane)
*Testresultaat: Het LG nieuwe platform (DUAL Vane) is tot 23% sneller in koelingsmodus en 6% sneller in verwarmingsmodus dan het LG vorige platform (enkele vane) op basis van de testomstandigheden.
*De prestaties kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.
AI Air biedt gemoedsrust met totale zelfreiniging
Moeiteloos onderhoud is met één tik verwijderd via de LG ThinQ 10>, en bereikt zelfs de moeilijk bereikbare plekken.
Auto Clean+
Automatisch drogen van de warmtewisselaar na gebruik
Auto Clean+ 11) wordt geactiveerd na gebruik, waarbij lucht wordt geblazen om vocht te verwijderen. Het draait tot 20 minuten en past het volume aan voor snellere droging of stillere werking.
Vriesreiniging
Houd moeilijk bereikbare plekken gemakkelijk schoon
De Freeze Cleaning 12) modus maakt het schoonmaken van je airconditioner eenvoudig. Dooiwater helpt verontreinigingen weg te spoelen, waardoor schadelijke bacteriën worden verminderd voor een frissere woning.
Slim wonen begint met LG ThinQ™
Bedien je airconditioner en ontvang de laatste meldingen via de handige LG ThinQ™15).
Eenvoudige bediening met spraakassistentie
Vertel je AI-luidspreker wat je nodig hebt. Zeg simpelweg "Zet aan/uit", en je AI-luidspreker luistert, waarna de airconditioner reageert.
Verbind en bedien van overal
Met LG ThinQ™ kun je op een geheel nieuwe manier verbinding maken met je airconditioner. Zet hem eenvoudig aan met slechts één tik.
Efficiënt productonderhoud
LG ThinQ™ houdt je airconditioner in de gaten, helpt je het energieverbruik bij te houden en maakt dagelijks onderhoud moeiteloos.
*De bovenstaande afbeeldingen en video's zijn geposeerd en gemaakt voor illustratieve doeleinden om het begrip te verbeteren. Er kunnen variaties zijn, afhankelijk van de werkelijke productinstallatieomgeving.
1)AI Air
-De AI Air kan worden bediend via een afstandsbediening of LG ThinQ.
-De AI Air is beschikbaar in zowel de koel- als verwarmingsmodus.
-Tijdens het gebruik van AI Air worden de ventilatorsnelheid en de luchtstroomrichting automatisch aangepast aan de situatie en wordt AI Air uitgeschakeld wanneer de luchtstroomrichting wordt gewijzigd.
-Voordat u AI Air gebruikt, wordt aanbevolen om een foto van de ruimte te maken met LG ThinQ of de locatie van de airconditioner en de bewoner van de kamer in te stellen.
-Wanneer AI Air is geactiveerd, detecteert de Human Detecting Sensor de locatie van de bewoner en activeert automatisch de directe/indirecte luchtstroom.
-De detectieafstand van de Human Detecting Sensor is maximaal 5 m en er kunnen verschillen zijn in de detectieafstand, afhankelijk van de installatie- en gebruiksomgeving van het product.
2)Human Detecting Sensor
-Deze functie kan worden in-/uitgeschakeld via de afstandsbediening of LG ThinQ.
-De "Menselijke detectiesensor" werkt alleen in de koel- en verwarmingsmodus.
-Het bereik van de menselijke detectiesensor is maximaal 5 m. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan het detectiebereik van de sensor worden verkort.
-De beoordelingstijd van afwezigheid van menselijke detectie kan worden ingesteld van 20 tot 120 minuten via LG ThinQ (standaard 20 minuten).
3) Soft Air
-In de Soft Air-modus is de onderste luchtuitlaat gesloten en zorgt de voorste luchtuitlaat voor indirecte luchtstroom.
-Deze functie is alleen van toepassing in de Cool/Fan/AI Air-modus.
-Bij gebruik in de AI Air-modus wordt de Soft Air-functie automatisch ingeschakeld op basis van de omgeving in de kamer.
-Om alleen de Soft Air-functie te gebruiken, kan deze handmatig worden geactiveerd met de afstandsbediening of LG ThinQ.
-De luchtstroomtemperatuur kan alleen worden ingesteld op LG ThinQ wanneer alleen de Soft Air-modus wordt gebruikt, niet tijdens de AI Air-modus.
-Bij gebruik van de Soft Air-modus is de laagste kamertemperatuur die kan worden ingesteld 24°C.
4)DUAL Vane
-Datum 2023.10.
-Testomstandigheden: LG airconditioner thuisomgeving testkamer, 20,9㎡/ 50,1㎥, Jet-modus, Binnen DB (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Buiten DB (35±0,3)℃/ RH (50±5)% 18℃ instelling in koelmodus, Binnen DB (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Buiten DB (7±0,3)℃/ RH (87±5)% 30℃ instelling in verwarmingsmodus
-Testmethode: Meten van de tijd die nodig is om 5℃ te dalen (voor koeling)/ 5℃ te stijgen (voor verwarming), vanaf de gemiddelde begintemperatuur van de kamer.
-Testmodel: S3-M12KL2MB (LG vorige platform-single vane), S3-M121L1C0(LG nieuw platform-DUAL Vane)
-Testresultaat: LG nieuw platform(DUAL Vane) is tot 23% sneller in koelmodus, 6% sneller in verwarmingsmodus dan LG vorige platform(single vane) op basis van testconditie.
-Het prestatieresultaat kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.
5)22% langer
-Datum: 2024.12, Meetresultaten in LG airconditioner R&D Center,
-Testomstandigheden: Productinstallatiehoogte 2,0 m, Luchtstroom in ventilatormodus, schoepenhoek P1.
-Testmethode: Met behulp van een luchtstroommeetsonde werden metingen uitgevoerd met tussenpozen van 0,2 m van 0,1 m tot 1,7 m hoogte. De maximale luchtstroombereikafstand werd bepaald door de luchtstroomsnelheid gedurende 180 seconden op elk punt te meten, waarbij de luchtstroom werd beschouwd als bereikt als de snelheid meer dan 50% van de tijd 0,25 m/s overschreed.
-Testmodel: S3-Q24121D0 (LG nieuw platform-DUAL Vane)
-Testresultaat: Onder de voorgestelde testomstandigheden werd bevestigd dat de maximale luchtstroombereikafstand meer dan 22 m bedroeg.
-Het luchtstroombereik van het vorige LG-platform-enkele schoepen (S3-W18KL33A) is tot 18m.
-Het prestatieresultaat kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.
6)Comfort Humidity Control
-De luchtstroom verandert automatisch op basis van de werkomgeving.
-Deze functie kan worden gebruikt via de afstandsbediening of LG ThinQ.
-Deze functie kan alleen de gewenste temperatuur instellen (vochtigheid wordt automatisch geregeld).
7)Sleep Timer+
-Sleep Timer+ past automatisch de temperatuur aan door uw gebruikspatronen te analyseren terwijl u in de slaapstand rijdt.
-Om de Sleep Timer+-functie te gebruiken, moet u deze voor het eerst instellen via LG ThinQ.
-Sleep Timer+ kan alleen worden gebruikt in de koelmodus.
-De luchtstroomsterkte wordt automatisch ingesteld via gebruikspatroonanalyse en kan worden aangepast via LG ThinQ.
-Het ingestelde temperatuurbereik van Sleep Timer+ is 22~28°C.
8)kW Manager
-De functie ""kW Manager"" is beschikbaar in alle bedrijfsmodi, inclusief koelen, ontvochtigen, slapen en zelfs jet-modus, behalve verwarmingsmodus.
-Gedurende de ingestelde periode wordt de geaccumuleerde elektriciteit bewaakt en wordt de prestatiebeperkende werking (elektriciteitsverbruik) uitgevoerd voor de resterende periode.
-Als de geaccumuleerde elektriciteit toeneemt als gevolg van de dagelijkse gebruikstijd, wordt de resterende elektriciteit opnieuw berekend voor elke dag om het product te laten werken.
-Deze functie kan alleen worden gebruikt via LG ThinQ.
-Als de geaccumuleerde elektriciteit binnen de ingestelde periode de streefwaarde overschrijdt, wordt de functie vrijgegeven en gewijzigd in de algemene bedrijfsmodus met een LG ThinQ-melding.
"9) Raam open detectie
-De initiële instelling is uitgeschakeld wanneer het product wordt verzonden. Deze functie kan alleen worden ingesteld via LG ThinQ.
-De "Raam open detectie" is alleen beschikbaar in de koel- en verwarmingsmodus.
-Deze functie werkt door plotselinge veranderingen in de kamertemperatuur binnen een korte periode te detecteren (wanneer een stijging van 1,5 ℃ of een daling van 2,5 ℃ binnen 5 minuten wordt gedetecteerd).
-De standaard energiebesparende modus is 10 minuten en kan worden ingesteld tot 60 minuten via LG ThinQ."
"10) All Cleaning
- All Cleaning kan alleen via LG ThinQ worden uitgevoerd.
- Wanneer u de All Cleaning-functie gebruikt, worden condenswater genereren, Freeze Cleaning en Auto Clean+ achtereenvolgens uitgevoerd.
- Bij modellen met UV-functie wordt de UV-LED geactiveerd tijdens de All Cleaning-bewerking.
- De functie kan worden gedeactiveerd door de bewerking te stoppen of de modi/instellingen te wijzigen met de afstandsbediening.
- De werkingstijd van de All Cleaning-functie kan variëren, afhankelijk van de omgevings- en gebruiksomstandigheden."
"11)Auto Clean+
-Auto Clean+ start automatisch de droogfunctie nadat de koelbewerking is beëindigd, en dit wordt aangegeven door de resterende resten op het product.
-Auto Clean+ kan automatisch tot 20 minuten in de ventilatormodus werken, afhankelijk van het vorige gebruikspatroon van de koelbewerking, om vocht uit de warmtewisselaar te verwijderen.
-De interne droogconditie kan variëren op basis van de temperatuur en vochtigheidsomstandigheden van de binnenlucht.
-U kunt de luchtstroomsterkte selecteren via LG ThinQ om de luchtstroom en droogtijd aan te passen.
-Auto Clean+ wordt geactiveerd bij verzending van het product en kan worden gebruikt zonder extra instellingen."
"12) Vriesreiniging
-TÜV Rheinland Korea, bevestigt dat de vriesreinigingsmodus van LG airconditioners op basis van de testresultaten bij de voorgestelde testomstandigheden een bacteriereductieprestatie heeft. Rapportnr. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
-Dit testresultaat is verkregen door een testrapport over een reductiepercentage van 99,0% van Pseudomonas aeruginosa van een internationaal erkend laboratorium, dat kan variëren afhankelijk van de werkelijke omgeving.
-Testinstituut: TÜV Rheinland
-Testperiode: 2023. 04~05
-Testmodel: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
-Testbacteriën: tot 99,0% reductiepercentage van ""Pseudomonas aeruginosa"" bevestigd
-Deze functie kan alleen worden bediend via ThinQ.
-Afhankelijk van de omgeving kan de werkingstijd van de Freeze Cleaning-modus oplopen tot 65 minuten."
"13)Plasmaster™ Ionizer++
-De TÜV Rheinland heeft geverifieerd dat de Plasmaster™ Ionizer++ tot 99,9% van de aanhechtende bacteriën (Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Pseudomonas aeruginosa) verwijdert in een testruimte van 30㎥. Het geteste model was SW09BAJWAN. De test heeft niet de efficiëntie gemeten bij het verwijderen van bacteriën in de airconditioner, en de efficiëntie bij het verwijderen van bacteriën kan afwijken van de werkelijke gebruiksomstandigheden.
-Intertek heeft geverifieerd dat de Plasmaster™ Ionizer++ tot 99,9% van de aanhechtende bacteriën (Staphylococcus aureus, Escherichia coli en Pseudomonas aeruginosa) verwijdert in een testruimte van 30㎥. Het geteste model was SW09BAJWAN. De test heeft niet de efficiëntie gemeten bij het verwijderen van bacteriën in de airconditioner, en de efficiëntie bij het verwijderen van bacteriën kan afwijken van de werkelijke gebruiksomstandigheden."
14)Allergiefilter
-Het BAF-geverifieerde allergiefilter verwijdert allergie veroorzakende stoffen, zoals huisstofmijt, die in de lucht zweven.
[BAF-certificering]
-Certificeringsinstantie: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)
-Certificeringscategorie: Voor vermindering van blootstelling aan huisstofmijtallergeen
-Triggers: Schimmels, huisstofmijt, schimmel
-Licentienummer: 397 Geldig tot: 31 december 2025
15)LG ThinQ
-LG SmartThinQ is nu hernoemd naar LG ThinQ.
-Slimme functies en spraakassistentproducten kunnen per land en model verschillen. Controleer bij uw lokale verkoper of LG of de service beschikbaar is.
-Google en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC.
-Amazon, Alexa, Echo en alle gerelateerde logo's en bewegingsmarkeringen zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc of haar dochterondernemingen.
-Stemgestuurde slimme luidspreker is niet inbegrepen.
FAQ
Wat is een geschikte temperatuurinstelling voor mijn airconditioner?
Wanneer je de airconditioner voor het eerst aanzet, stel je deze in op een lage temperatuur en gebruikt u een sterke windstand om de temperatuur in de kamer snel te verlagen. Zodra je kamer voldoende is afgekoeld, is 25℃ de optimale temperatuur om een koel huis te behouden en energie te besparen. De DUAL Inverter Compressor™-technologie zorgt voor 40%1) snellere koeling en bespaart tot 70%2) meer energie dan modellen zonder inverter.
1) Geverifieerd door TÜV: LG inverter airconditioners (US-Q242K*) koelen tot 40% sneller dan LG non-inverter airconditioners (TS-H2465DAO). *Begintemperatuur (buiten 35℃, binnen 33℃), ingestelde temperatuur (26℃).
2) Geverifieerd door TÜV: LG inverter airconditioners (US-Q242K*) besparen tot 70% meer energie dan LG non-inverter airconditioners (TS-H2465DAO). *Begintemperatuur (buiten 35℃, binnen 33℃), insteltemperatuur (26℃), testtijd (8 uur).
Wat is het verschil tussen een inverter-airconditioner en een non-inverter-airconditioner?
Inverter airconditioners werken efficiënter dan non-inverter airconditioners. Non-inverter airconditioners hebben compressoren die op dezelfde snelheid werken, ongeacht de binnentemperatuur. Ze slaan af wanneer de gewenste temperatuur is bereikt en gaan weer aan wanneer de temperatuur stijgt. Inverter airconditioners zijn door de compressorsnelheid sneller aan te passen bij hogere temperaturen en langzamer bij lagere temperaturen, wat betekent dat ze meer energie besparen dan non-inverter airconditioners en snellere koeling en stillere werking mogelijk maken.
Hoe kan ik de airconditioner schoonmaken en beheren?
Voor een schone wind en sterke prestaties moet het filter elke twee weken worden schoongemaakt. Was het voorfilter met lauw water of gebruik een neutraal reinigingsmiddel voor hardnekkiger vuil. Droog het voorfilter na het wassen met water in de schaduw, uit de buurt van direct zonlicht. Reinig een optioneel filter (ultrafijnstoffilter, fijnstoffilter, allergiefilter enz.) met een stofzuiger of een zachte borstel, maar reinig het niet met water. Je kunt de functie Auto Clean+1) gebruiken voor handiger beheer van de airconditioning, waarbij het interieur van de airconditioning automatisch wordt gedroogd wanneer u deze uitschakelt2).
1) Voor de eerste installatie van Auto Clean+ heb je de ThinQ-app of afstandsbediening nodig. Raadpleeg de handleiding die bij het product is geleverd voor meer informatie.
2) Wanneer het product wordt uitgeschakeld, wordt er automatisch een geschikte droogtijd ingesteld op basis van de bedrijfsomstandigheden. De droogtijd kan oplopen tot 30 minuten en kan variëren, afhankelijk van het product. De functie is uitgeschakeld wanneer deze vanuit de fabriek wordt verzonden. De functie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de handleiding die bij het product is geleverd voor meer informatie.
Hoe kan ik mijn elektriciteitsrekening verlagen als ik de airconditioning gebruik?
Je kunt energie besparen door de juiste temperaturen te selecteren bij het koelen en verwarmen en door de filters regelmatig schoon te maken om onnodige energieverspilling te verminderen. Het wordt aanbevolen om de airconditioner in te stellen op 25℃ voor koeling en 21℃ voor verwarming. Bovendien helpt het gebruik van de kW Manager-functie van LG airconditioners je om de gewenste hoeveelheid stroom te gebruiken. Om de kW Manager-functie te gebruiken, is een verbinding met ThinQ vereist en deze is alleen beschikbaar op modellen die deze functie ondersteunen. Raadpleeg de handleiding die bij het product is geleverd voor meer informatie.
Hoe installeer ik de airconditioner?
Van de verschillende soorten airconditioners moet de installatie van de split-type airconditioners door een professionele installateur worden uitgevoerd, omdat bij de installatie door muren moet worden geboord om de buiten- en binnenunits aan te sluiten en er elektrische bedrading moet worden aangelegd.
Kunnen LG airconditioners zowel verwarmen als koelen?
LG airconditioners hebben zowel koel- als verwarmingsfuncties, dus ze kunnen het hele jaar door worden gebruikt. LG airconditioners gebruiken warmtepomptechnologie om efficiënte verwarming te bieden.
Hoe stil is de airconditioning?
Dankzij LG's DUAL Inverter Compressor™-technologie zijn inverter airconditioners over het algemeen stil. Modellen die zijn uitgerust met LG's DUAL Inverter Compressor™-technologie optimaliseren het bedrijfsgeluid om een stille omgeving te behouden. Geluidsniveaus kunnen variëren afhankelijk van elk model, dus het is raadzaam om de geluidsspecificaties van elk model te controleren voordat je het koopt. Over het algemeen werken inverter airconditioners stiller dan non-inverter airconditioners.
Wat zijn de voordelen van een dual vane?
Om je in elk seizoen optimaal comfort te bieden, verspreiden de dubbele uitblaaslinealen de luchtstroom zowel omhoog als omlaag, waardoor ze verder en sneller reiken. Met biomimetische technologie bieden de 6-niveaus hoekverstelbare dubbele uitblaaslinealen op maat gemaakte luchtstroomregeling binnen handbereik. Sterke luchtstroom kan worden gericht vanuit zowel de voorste als onderste uitblaaslinealen. De dubbele uitblaaslinealen kunnen koele lucht omhoog sturen voor tot 23% snellere koeling zonder een tochtig gevoel en warme lucht naar beneden sturen voor tot 6% snellere verwarming, waardoor directe hete lucht wordt vermeden.
*Datum 2023.10.
*Testomstandigheden: LG airconditioner thuisomgevingstestkamer, 20,9㎡/ 50,1㎥, Jet-modus, Indoor DB (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0,3)℃/ RH (50±5)% 18℃-instelling in koelmodus, Indoor DB (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Buiten DB (7±0,3)℃/ RH (87±5)% 30℃ instelling in verwarmingsmodus
*Testmethode: Meten van de tijd die nodig is om 5℃ te dalen (voor koeling)/ 5℃ te stijgen (voor verwarming), vanaf de gemiddelde begintemperatuur van de kamer. *Testmodel: S3-M12KL2MB (LG vorig platform-enkele schoep), S3-M121L1C0 (LG nieuw platform-DUAL Schoepen)
*Testresultaat: LG nieuw platform (DUAL Vane) is tot 23% sneller in koelmodus, 6% sneller in verwarmingsmodus dan LG vorig platform (single vane) op basis van testomstandigheden. *Het prestatieresultaat kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.
Samenvatting
AFMETINGEN
Belangrijkste specs
-
product type
Op de muur gemonteerd
-
Koelcapaciteit Max
5 500
-
Verwarmingscapaciteit Max
6 400
-
Nominaal energieverbruik voor koelen
1 545 / 210
-
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
-
ionisator
Ja
Alle specificaties
STREEPJESCODE
-
STREEPJESCODE
8806096338438
KOELING
-
4weg
Omhoog omlaag links rechts
-
Regeling luchtstroomrichting (links & rechts)
Ja
-
Regeling luchtstroomrichting (omhoog & omlaag)
Ja (6 stappen)
-
Comfort Air
Ja
-
Ventilator snelheid
6 stappen
-
Krachtige koeling
Ja
-
AI Air
Ja
-
Soft Air
Ja
LUCHTZUIVEREND
-
ionisator
Ja
NALEVING
-
Maand van lancering
2025-01
-
Fabrikant (importeur)
LG Electronics
-
Productmodelnaam
S3-M181LRC0
-
Producttype en modelnaam
Wall Mounted & AA18SP
GEMAK
-
Automatische herstart
Ja
-
Ventilator modus
Ja
-
Geforceerde schakelbediening
Ja
-
Detectie van menselijk lichaam
Ja
-
Laag geluidsniveau
Ja
-
Aan/uit reservering(24 uur)
Ja
-
Afstandsbediening
Ja
-
Reservering
Ja
-
Slimme diagnose
Ja
-
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
ENERGIEBESPARING
-
Actief energiebeheer
Ja
-
Energiedisplay
Ja
-
Energiebewaking
Ja
-
Koelenergieklasse
A+++
-
Verwarmingsenergieklasse
A+++
-
kW Manager
Ja
-
Venster Opening Detectie
Ja (alleen ThinQ)
ONTWERP
-
Kleur (lichaam)
Zwart
-
Kleur (lossing)
Zwart
-
Weergave
88 Verborgen
FILTER
-
Allergiefilter
Ja
-
Fijnstoffilter
nvt
-
Voorfilter
Ja
VERWARMING
-
Lage verwarming
Ja
-
Krachtige verwarming
Ja
HYGIËNE
-
Automatische reiniging
Ja
-
Auto Clean+
Ja
-
Warmtewisselaar Reiniging
Ja
BUITEN UNIT
-
Modelnaam buitenunit
S3UM181LRC0
ALGEMEEN
-
Koelcapaciteit Max
5 500
-
Koelvermogen Nominaal/Min
5 000 / 900
-
Nominaal energieverbruik voor koelen
1 545 / 210
-
Verwarmingscapaciteit Max
6 400
-
Verwarmingscapaciteit Nominaal/Min
5 800 / 900
-
Verwarmingsverbruik Nominaal vermogen/min
1 560 / 210
-
Afmeting binnenunit
895x307x235
-
Gewicht binnenunit(kg)
12,8
-
Gewicht binnenunit(lb.)
28,2
-
Afmeting buitenunit
770x545x288
-
Gewicht buitenunit(kg)
34,4
-
Gewicht buitenunit(lb.)
75,8
-
product type
Op de muur gemonteerd
-
Nominale ingangsspanning
220 ~ 240, 50
-
Type koelmiddel
R32
-
Geluidsvermogen (koeling)
49 / 44 / 39 / 34 / 29
-
Geluidsvermogen (verwarmen)
50 / 44 / 39 / 34 / 0
ONTVOCHTIGING
-
ONTVOCHTIGING
Ja
-
Vochtigheidssensor
Ja
-
Comfortabele vochtigheidsregeling
Ja
RAC B2B-FUNCTIE
-
PI485-module
nvt
-
Droog contact
Ja
-
Bedrade afstandsbediening
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
-
extensie
-
extensie
-
extensie
-
extensie
