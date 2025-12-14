About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Sound Suite H7 + Sound Suite W7

LG Sound Suite H7 + Sound Suite W7

H7.W7001
LG Sound Suite H7 + Sound Suite W7, H7.W7001
LG Sound Suite H7 + Sound Suite W7, H7.W7001
LG Sound Suite H7 + Sound Suite W7, H7.W7001
LG Sound Suite H7 + Sound Suite W7, H7.W7001
LG Sound Suite H7 + Sound Suite W7, H7.W7001
LG Sound Suite H7 + Sound Suite W7, H7.W7001

Belangrijkste functies

  • Flexibele Speakerplaatsing
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • AI Sound Pro+, Sound Follow
  • 25.9Hz Diepe bas, LG ThinQ
Meer
2 bundels met dit product

H7

LG Sound Suite H7 | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow | 9.1.6 Spatial Sound

W7

LG Sound Suite W7 | Flexibele speakerplaatsing | Dolby Atmos FlexConnect | 25.9 Hz diepe bas
LG Sound Suite H7 soundbar met een slank, strak zwart ontwerp dat op een oppervlak onder een spotlight wordt weergegeven

LG Sound Suite H7 soundbar met een slank, strak zwart ontwerp dat op een oppervlak onder een spotlight wordt weergegeven

De door AI afgestemde kern van de lijn — LG Sound Suite H7

H7 is een premium bar-type speaker in de LG Sound Suite-serie en belichaamt de kernkwaliteiten van de lijn — DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) voor ruimtelijke optimalisatie en flexibele installatie en uitbreiding. Aangedreven door de neural engine-gebaseerde Alpha 11-processor analyseert hij nauwkeurig geluidscomponenten en kanalen voor intelligente, adaptieve prestaties. Rondom de unit vullen acht Peerless full-range drivers de ruimte met rijk, helder geluid, terwijl vier woofers en acht passieve radiatoren zorgen voor diepe, krachtige bas voor een meeslepende, cinematische ervaring.

1) LG Sound Suite geplaatst in een woonkamer, waarmee flexibele luidsprekerplaatsing wordt aangetoond voor een immersief geluidssysteem voor thuis 2) LG Sound Suite met Dolby Atmos FlexConnect-technologie detecteert de locatie van elke luidspreker om surround sound-systemen te optimaliseren 3) Close-up van LG Alpha 11 AI Processor Gen3 die oplicht om AI Sound Pro+ technologie te vertegenwoordigen

*M5 vereist verbinding van twee of meer units om de DAFC-functie te gebruiken.

*W7 kan worden toegewezen aan een DAFC-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.

*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet weergegeven. Het werkelijke product kan afwijken.

Dolby Atmos FlexConnect

Plaats het ergens, ervaar Dolby overal

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) technologie detecteert intelligent de positie van elke luidspreker — of deze nu vrij geplaatst is of nieuw is toegevoegd — en optimaliseert audiosignalen in realtime om rijke, meeslepende surroundgeluiden te leveren in je hele ruimte.

*M5 vereist verbinding van twee of meer units om de DAFC-functie te gebruiken.

*W7 kan worden toegewezen aan een DAFC-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.

*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet weergegeven. Het werkelijke product kan afwijken.

*De W7 staat gepland om na maart 2026 gelanceerd te worden.

Elk detail van het geluid, verfijnd door de AI-technologie van de H7

Alpha 11 AI Processor Gen 3

Aangedreven door de innovatie achter LG's vlaggenschip OLED-tv's, analyseert deze geavanceerde neurale engine elk genre en geluid in realtime, waarbij audio wordt gescheiden in Voice, Muziek en Effecten via geavanceerde objectgebaseerde verwerking. Elk element wordt vervolgens opnieuw gemasterd met deep-learning optimalisatie, waarbij stemmen met opmerkelijke helderheid en muziek met verbluffende diepgang worden onthuld. Dompel jezelf onder in audio die levendig aanvoelt.

Close-up van LG Alpha 11 AI Processor Gen3 die gloeit, wat geavanceerde AI-geluidsverwerking vertegenwoordigt

AI Sound Pro+

AI-objectscheidingstechnologie remastert stemmen voor duidelijke zang en geluid

Aangedreven door de Alpha 11 neurale engine, past AI Upmix met Clear Voice Pro+ diepgaande audiobewerking toe om stem, muziek en effecten met precisie te scheiden en te remasteren. Door objectafscheiding en genreherkenning te combineren, verbetert het de vocale helderheid en vergroot het de ruimtelijke diepte — waardoor een geluid levert, levendig, gebalanceerd en intelligent meeslepend aanvoelt.

*Upmixing naar 9.1.6-kanaal is alleen beschikbaar voor Dolby Atmos-inhoud.  *Kabels zijn niet zichtbaar op de afbeelding. De daadwerkelijke producten kunnen verschillen.

*Upmixing naar 9.1.6-kanaal is alleen beschikbaar voor Dolby Atmos-inhoud. 

*Kabels zijn niet zichtbaar op de afbeelding. De daadwerkelijke producten kunnen verschillen.

LG Sound Suite W7 woofer met een verfijnde zwarte afwerking, geplaatst op een zwart oppervlak voor premium surround sound-systemen

LG Sound Suite W7 woofer met een verfijnde zwarte afwerking, geplaatst op een zwart oppervlak voor premium surround sound-systemen

Diepe 25.9 Hz bas met flexibele plaatsing — LG Sound Suite W7

De W7 is de speciale woofer in de LG Sound Suite-lijn, uitgerust met een Peerless 8-inch driver die ultra-lage, kamervullende bas levert tot 25.9 Hz. Het veelzijdige ontwerp ondersteunt zowel verticale als horizontale plaatsing, zodat het perfect aansluit op jouw setup en naadloos opgaat in elke ruimte.

1) LG Sound Suite geplaatst in een woonkamer, waarmee flexibele luidsprekerplaatsing wordt aangetoond voor een immersief geluidssysteem voor thuis 2) LG Sound Suite met Dolby Atmos FlexConnect-technologie detecteert de locatie van elke luidspreker om surround sound-systemen te optimaliseren 3) Close-up van de LG Sound Suite W7 woofer met de driver die diepe basprestaties tot 29,5 Hz laat zien

*W7 kan worden toegewezen aan een Dolby Atmos FlexConnect-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.

*De scènes zijn gesimuleerd ter illustratie. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

Diepe bas verlengd tot 25.9 Hz

Ondersteund door de eeuwenlange erfenis van Peerless audio-innovatie, levert de 8-inch woofer in zijn precies afgestemde 22-liter behuizing krachtige, krachtige bas met opmerkelijke controle en minimale vervorming. Elke noot resoneert met diepte en precisie, wat een meeslepende basis creëert die je net zo goed voelt als hoort.

LG Sound Suite W7 woofer met diepe basprecisie voor draadloos surround sound-systeem

*Het aanpassen van wooferniveau en fase wordt ondersteund wanneer verbonden met een tv.

Verbind je W7 draadloos met je tv

Geen extra apparaten, geen gedoe. Breid je audiosetup moeiteloos uit en vul je ruimte met meeslepend, cinematografisch geluid.

* De scènes zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

* DAFC-ondersteunde modellen zijn beperkt tot OLED C- en G-series in 2025, en tot OLED- en QNED-televisies van 85 inch of groter in 2026.

* W7 kan worden toegewezen aan een DAFC-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.

Ontworpen om naadloos op te gaan in jouw ruimte

Of je hem nu horizontaal of verticaal plaatst, de W7 past zich moeiteloos aan jouw omgeving aan. Dankzij de flexibele plaatsing geniet je van consistente geluidskwaliteit en een perfecte integratie in je interieur. Het resultaat is een strak en modern design dat voelt alsof het speciaal voor jouw woning is gemaakt.

Een persoon die een smartphone vasthoudt met de LG ThinQ-app open, wat eenvoudige bediening van de LG Sound Suite aantoont

Een persoon die een smartphone vasthoudt met de LG ThinQ-app open, wat eenvoudige bediening van de LG Sound Suite aantoont

LG ThinQ

Handige bediening via de LG ThinQ-app

Download de LG ThinQ-app om verschillende Sound Suite-functies te bedienen, zoals volume en connectiviteit. Je kunt ook DAFC instellen en beheren over Sound Suite-producten — allemaal op één plek, direct vanuit de app.

Printen

Alle specificaties

GENERAL

Aantal kanalen

5.1.3

Output Power

500 W

Aantal Speakers

12 EA

SOUND EFFECT

Standard

Ja

AI Upmix

Ja

Bass Boost

Ja

Aangepaste EQ

Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

AUDIO FORMAT

Dolby Atmos

Ja

Dolby Digital

Ja

AAC

Ja

CONNECTIVITEIT

HDMI Uit

1

Bluetooth Versie

5.4

AirPlay 2

Ja

Spotify Connect

Ja

Tidal Connect

Ja

USB-A

Ja

Wi-Fi

Ja

Werkt met Google Home

Ja

HDMI SUPPORTED

Audio Return Channel (ARC)

Ja

Audio Return Channel (e-ARC)

Ja

CEC (Simplink)

Ja

 HDMI versie    

2.1

GEMAK

Remote App - iOS/Android OS

Ja

Soundbar Mode Control

Ja

WOW Orchestra

Ja

Dolby Atmos FlexConnect

Ja

Lighting

Ja

Room Calibration Pro (App)

Ja

Sound Follow

Ja

WOW Interface

Ja

DIMENSIES (WXHXD)

Main

1 200 x 63 x 143 mm

GEWICHT

Main

7,7 kg

Bruto Gewicht

11,0 kg

POWER

Power Off Consumption (Main)

0.5 W ↓

Power Consumption (Main)

80 W

ACCESSOIRE

HDMI kabel

Ja

Muurbeugel

Ja

Remote Control

Ja

Garantiebewijs

Ja

Open Source

Ja

Stroomkabel

Ja

Eenvoudige handleiding

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
GPSR Safety Information(H7)
extensie
WEB INFO(H7)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Printen

Alle specificaties

GENERAL

Output Power

220 W

Aantal Speakers

1 EA

Frequentierespons

as low as 25.9 Hz

CONNECTIVITEIT

Wi-Fi

Ja

GEMAK

Dolby Atmos FlexConnect

Ja

Upgrade Manager (FOTA)

Ja

DIMENSIES (WXHXD)

Main

410 x 415 x 194 mm

POWER

Power Off Consumption (Main)

0.5 W ↓

Power Consumption (Main)

45 W

ACCESSOIRE

Garantiebewijs

Ja

Open Source

Ja

Stroomkabel

Ja

Eenvoudige handleiding

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
WEB INFO(W7)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

Lokaal zoeken

Vind een winkel of installateur bij jou in de buurt
Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 