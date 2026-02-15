55 inch LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026

Energieklasse : NL
Productinformatieblad
OLED55G68LW
Vooraanzicht van 55 inch LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 OLED55G68LW
Front view
-45 degree side view
top detail view
Rear View
Rear detail view
Een LG OLED evo AI G6, aangedreven door Hyper Radiant Color Tech, biedt 3,9 keer helderdere beelden met de alpha 11 AI-processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium en perfect zwart en perfecte kleuren in een vijfhoekige lay-out.
De LG OLED evo AI G6 met Brightness Booster Ultra toont een donkere scène waarin een helder verlicht silhouet van een walvis opvalt te midden van gloeiende deeltjes, met een 3,9 keer helderdere luminantie en duidelijkere details.
Een LG OLED evo AI G6 toont een gesplitst scherm met een afbeelding van een planeet en sterren, waarbij een mat scherm met anti-glare wordt vergeleken met het scherm met perfect zwart en perfecte kleuren voor een helderder beeld bij elke lichtomstandigheid, ondersteund door UL-certificering en Intertek-certificeringen voor kleurvolume en kleurechtheid.
Een LG OLED evo AI G6 met Reflection Free Premium wordt naast een mat scherm met anti-glare getoond, waarbij het beeld van de zwarte jaguar helder blijft met diepe zwarttinten en een fijne textuur, met name in heldere omgevingen, met een Intertek-certificeringsmerk.
De alpha 11 AI Processor 4K Gen3 van de LG OLED evo G6 AI-tv straalt in paars en blauw licht op een donkere printplaat, waardoor de Dual AI Engine extra goed uitkomt en de NPU tot 5,6 keer sneller, de CPU 50% sneller en de GPU 70% krachtiger presteert.
De CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding in de categorie Kunstmatige Intelligentie erkent Multi-AI-zoekopdrachten met Google Gemini en Microsoft Copilot.
Een LG OLED evo AI G6 heeft een AI Hub voor personalisatie, met een AI-pictogram boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID met My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.
LG Shield, toegepast op LG OLED evo AI G6, wordt weergegeven met een LG Shield-logo in het midden, beveiligingspictogrammen onderaan en bovenaan een CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding, die staat voor gegevens- en systeembescherming.
LG OLED evo AI G6 voor een ongeëvenaarde gameplay in 4K 165Hz toont een snelle racegame met een gele ‘open-wheel car’ in beweging, de opvallende tekst ‘WIN’ op het scherm en de logo’s van NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium bovenaan.
Belangrijkste functies

  • Hyper Radiant Color Tech, geavanceerde OLED-technologie voor beeldkwaliteit op het hoogste niveau.
  • 3,9X hogere piekhelderheid met alpha 11 AI-processor Gen3, voor levendige highlights en details
  • Perfect zwart en perfecte kleuren met Reflection Free Premium zorgen voor een dieper contrast en levendige, nauwkeurige kleuren bij elk licht
  • Tot 165Hz in 4K met G-SYNC-compatibiliteit en FreeSync Premium voor een winnende gameplay zonder screen tearing
  • Het bekroonde webOS biedt geavanceerde AI-ervaringen, aangedreven door Google Gemini en Microsoft Copilot, nu beveiligd door LG Shield
Meer
CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding in de categorie Cybersecurity voor LG Shield

CES Innovation Awards 2026 met eervolle vermelding

TV OS Platform met LG Shield

CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding in de categorie Kunstmatige Intelligentie voor Multi-AI

CES Innovation Awards 2026 met eervolle vermelding

Multi-AI-architectuur

AVForums Editor’s Choice-badge als beste smart-tv-systeem voor 8 opeenvolgende jaren, inclusief 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Beste smart-tv-systeem 2025/26

“8 jaar lang het beste smart-tv-systeem”

*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvende materialen ingediend bij de jury. CTA heeft de accuraatheid van de ingediende materialen/claims niet gecontroleerd en het voorwerp met de prijs niet getest.

Waarom een LG OLED evo G6?

Een LG OLED evo AI G6, aangedreven door Hyper Radiant Color Tech, biedt 3,9X helderdere beelden met de alpha 11 AI-processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium en perfect zwart en perfecte kleuren in een vijfhoekige lay-out.

Hyper Radiant Color Tech

Een LG OLED evo AI G6, met perfect zwart en perfecte kleuren en Reflection Free, toont een gesplitst planetair beeld waarbij het zwakkere zwart aan de linkerkant contrasteert met duidelijkere details, dieper zwart en levendigere kleuren aan de rechterkant.

Perfect zwart en perfecte kleuren zonder reflectie

LG OLED evo AI G6 voor een ongeëvenaarde gameplay in 4K 165Hz toont een snelle racegame met een gele ‘open-wheel car’ in beweging en met de logo’s van NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium bovenaan het scherm.

Ongeëvenaarde gameplay in 4K 165Hz

Een LG OLED evo AI G6 met het bekroonde Multi AI webOS wordt gepresenteerd op een donkere achtergrond met de logo’s van Microsoft Copilot en Google Gemini, wat aangeeft dat AI-gerelateerde diensten via de tv-interface worden ondersteund.

Bekroonde Multi AI webOS

Een LG OLED evo AI G6 heeft een AI Hub voor personalisatie, met een AI-symbool boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID met My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.

AI Hub voor personalisatie

Het LG Shield-embleem wordt weergegeven op een donkere achtergrond met beveiligingspictogrammen, waarmee de webOS-bescherming voor privacy, gegevensbeveiliging en systeemintegriteit wordt benadrukt.

Beveiligd door LG Shield

Wat houdt Hyper Radiant Color Tech precies in?

Hyper Radiant Color Tech is onze volgende generatie OLED-technologie die elk aspect van de beeldkwaliteit naar een geheel nieuw niveau tilt. Het levert een ongeëvenaarde helderheid, perfect zwart en perfecte kleuren bij alle lichtomstandigheden, terwijl de verbluffende 4K-beelden behouden blijven dankzij onze beste alpha 11 AI-processor Gen3. OLED G6 is zelfs gecertificeerd voor Reflection Free Premium en levert een onberispelijke beeldkwaliteit zonder reflectie bij elk lichtniveau, zowel bij helder licht als in donkere situaties. Ervaar OLED zoals nooit tevoren: bekijk het verschil, voel de helderheid en ontdek een nieuwe standaard in beeldkwaliteit.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Hyper Radiant Color Tech De volgende OLED TV

*De afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie gesimuleerd.

*Omdia. 13 jaar als nummer 1 met de meeste verkochte eenheden 2013-2025. Dit resultaat is geen reclame voor LGE of zijn producten. Bezoek https://www.omdia.com/ voor meer informatie.

Brightness Booster Ultra

3,9X helderder, waarmee het hoogtepunt van helderheid is bereikt

De nieuwe algoritme voor lichtversterking en lichtcontrole-architectuur van de alpha 11 AI Processor Gen3 zorgen voor een tot 3,9X hogere piekhelderheid, waardoor levendigere hoge lichten en duidelijkere details worden weergegeven.1)

Een LG OLED evo AI G6 met Brightness Booster Ultra toont een donkere scène waarin gloeiende deeltjes een silhouet van een walvis omringen, met een tot 3,9X hogere piekhelderheid, een hogere luminantie en duidelijkere details.

Perfect zwart en perfecte kleur

Perfect zwart en perfecte kleuren bij elk licht

LG OLED TV’s zijn voorzien van UL-gecertificeerd perfect zwart en perfecte kleuren, wat zorgt voor een dieper contrast, verbeterde helderheid en levendige, nauwkeurige kleuren. Zie elke ster duidelijk, zelfs in een lichte kamer.4)

Een LG OLED evo AI G6 toont een gesplitst scherm met een afbeelding van een planeet en sterren, waarbij een mat scherm met anti-glare wordt vergeleken met het scherm met perfect zwart en perfecte kleuren voor een helderder beeld bij elke lichtomstandigheid, ondersteund door UL-certificering en Intertek-certificeringen voor kleurvolume en kleurechtheid.

Reflection Free Premium

Reflection Free Premium-gecertificeerd voor perfect zwart, wat verder gaat dan alleen een mat scherm met anti-glare.

Het Reflection Free Premium-gecertificeerde OLED-scherm van LG minimaliseert reflectie en behoudt tegelijkertijd de lichtdoorlatendheid voor compromisloze zwart- en kleurweergave. Matte Anti-Glare-schermen absorberen en verstrooien licht, waardoor zwart naar grijs verschuift en kleuren, vooral in heldere omgevingen, worden vervormd.6)

De LG OLED evo AI G6 is voorzien van het Eyesafe RPF 40-certificaat van UL, wat aangeeft dat het apparaat een bewezen verminderde blootstelling aan blauw licht garandeert.

Gecertificeerd door Eyesafe voor het verminderen van blauw licht; elk frame is aangenaam voor uw ogen7)

alpha 11 AI Processor 4K Gen3 met Dual AI Engine

Nieuwe AI-processor, nu met nieuwe Dual AI Engine

De alpha 11 AI Processor Gen3 tilt de prestaties van OLED naar een hoger niveau door 8,3 miljoen zelfverlichtende pixels nauwkeurig aan te sturen – nu nog krachtiger met Dual AI Engine. Deze geavanceerde verwerking gaat verder dan een enkele AI-engine en verfijnt tegelijkertijd de scherpte en textuur, wat resulteert in een 4K-beeldkwaliteit die scherper en natuurlijker is.8)

De alpha 11 AI Processor 4K Gen3 van de LG OLED evo G6 AI-tv straalt in paars en blauw licht op een donkere printplaat, waardoor de Dual AI Engine extra goed uitkomt en de NPU tot 5,6 keer sneller, de CPU 50% sneller en de GPU 70% krachtiger presteert.

OLED Care+

5 jaar betrouwbare, zorgeloze dekking voor OLED-panelen

Uw LG OLED-paneel wordt gedurende vijf jaar beschermd door een betrouwbare en zorgeloze dekking.9)

Waarom een LG AI TV?

LG AI TV optimaliseert beeld en geluid en maakt het dagelijks leven slimmer met een gepersonaliseerde AI Hub

AI HDR Remastering

Upgrade elk frame naar HDR-kwaliteit

AI optimaliseert automatisch kleur, helderheid en contrast en tilt de SDR-beeldkwaliteit naar HDR-niveau voor rijkere, realistischere beelden.

Ontdek 3 unieke voordelen van AI Hub

Geavanceerd Multi-AI-zoekopdrachten met Google Gemini en Microsoft Copilot

Zeg gewoon wat je zoekt en selecteer vervolgens het AI-model dat het beste bij je past. Het systeem maakt verbinding met meerdere AI-modellen om bredere, relevantere resultaten te leveren.13)

Ontvang gepersonaliseerde aanbevelingen en informatie voor content

AI Concierge stelt inhoud en updates voor die zijn afgestemd op jouw interesses. ‘In deze scène’ biedt relevante aanbevelingen en informatie op basis van wat je bekijkt, terwijl Generative AI het zoeken en creëren van afbeeldingen mogelijk maakt.14)

LG AI TV herkent jouw stem en leidt je naar My Page, die speciaal voor je is gepersonaliseerd!

Op My Page kun je alles in één oogopslag zien, van het weer, de agenda en widgets tot jouw favoriete sportuitslagen.15)

De CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding wordt weergegeven op een donkere achtergrond. Multi-AI Architecture wordt erkend in de categorie Kunstmatige Intelligentie.

Bekroonde Multi AI webOS

Het bekroonde webOS wordt nu beveiligd door LG Shield.

De AVForums Editor’s Choice-badge wordt weergegeven op een donkere achtergrond voor LG webOS 25, uitgeroepen tot Beste smart tv-systeem 2025/2026.

8 jaar lang het beste smart-tv-systeem 

Het LG Shield-embleem wordt weergegeven op een donkere achtergrond met beveiligingspictogrammen, waarmee de webOS-bescherming voor privacy, gegevensbeveiliging en systeemintegriteit wordt benadrukt. Er wordt ook een CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding getoond.

LG Shield

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

De zeven belangrijkste technologieën van LG Shield zorgen ervoor dat uw gegevens veilig blijven dankzij veilige gegevensopslag en -beheer, veilige cryptografische algoritmen, gegarandeerde software-integriteit, gebruikersauthenticatie en toegangscontrole, veilige gegevensoverdracht, detectie van en reactie op beveiligingsincidenten en veilig updatebeheer.41)

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen Ontdek meer over LG Shield

webOS Re:New Program

Upgrade uw tv tot 5 jaar gratis17)

LG Quad Protection wordt weergegeven door middel van vier pictogrammen op een gele achtergrond. Elk pictogram staat voor bliksembeveiliging, vochtbescherming, overspanningsbeveiliging en webOS-bescherming met LG Shield.

LG Quad Protection

Uw LG TV is gemaakt om lang mee te gaan dankzij LG Quad Protection

Van hardware tot software, uw LG TV is beschermd. Ingebouwde condensatoren bieden bescherming tegen hoge spanningen, waaronder blikseminslag, en halfgeleiders zijn uitgerust met overspanningsbeveiliging. Siliconen gel en beschermende coatings beschermen chipsets tegen vocht en zelfs uw gegevens blijven veilig en beveiligd met LG Shield.

AI Magic Remote

Ontgrendel elke AI-ervaring met één enkele AI-knop

Met één AI-knop kun je alle AI-gestuurde interacties openen en bedienen. Met een scrollwiel en directe spraakopdrachten verloopt elke bediening moeiteloos.18)

Een LG OLED evo AI G6 heeft een AI Hub voor personalisatie, met een AI-pictogram boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID met My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.

Waarom een LG OLED evo Gaming TV?

Ultra-vloeiende gameplay zonder screen tearing

Speel af in 4K 165Hz met G-Sync en AMD FreeSync-compatibel

Tot 165Hz levert scherpere, vloeiendere actie in elke game. G-Sync Compatible en AMD FreeSync Premium zorgen voor stabiele bewegingen zonder screen tearing, terwijl VRR en ultralage inputvertraging ervoor zorgen dat elke beweging vloeiend en responsief blijft, waardoor je in elke wedstrijd een duidelijk voordeel hebt.19)

LG OLED evo AI G6 voor een ongeëvenaarde gameplay in 4K 165Hz toont een snelle racegame met een gele ‘open-wheel car’ in beweging, de opvallende tekst ‘WIN’ op het scherm en de logo’s van NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium bovenaan.

Gecertificeerde responstijd van 0,1 ms, OLED reageert onmiddellijk zonder ghosting

Met een pixelresponstijd van 0,1 ms en ALLM voor ultralage latentie wordt elke opdracht onmiddellijk en nauwkeurig weergegeven. Deze verbeterde responsiviteit zorgt ervoor dat snelle gameplay duidelijk en gecontroleerd blijft, wat een duidelijk concurrentievoordeel biedt.21)

Meeslepende gameplay met HGiG en ClearMR 10000

When action moves fast, keeping detail in sight is essential. LG OLED evo, certified ClearMR 10000, minimizes motion blur between frames to keep motion sharp and readable during rapid movement, while HGiG preserves HDR tone mapping exactly as the game creator intended—maintaining accurate highlights, deep shadows, and balanced color. Together, ClearMR certification and HGiG ensure motion stays clear and HDR remains precise, so every scene is shown exactly as it was meant to be seen.22)

Een LG OLED evo AI G6 met NVIDIA GeForce NOW toont Borderlands 4 op het scherm naast een GeForce NOW-logo, waarmee toegang tot cloudgaming binnen de tv-interface wordt gepresenteerd.

NVIDIA GeForce NOW

De eerste 4K 120Hz HDR cloudgaming ter wereld

Speel 4K 120Hz HDR-games op je tv, zelfs zonder extra apparaat, via NVIDIA GeForce NOW. Met de NVIDIA Blackwell-architectuur kun je genieten van high-end cloudgaming met de prestaties van GeForce RTX 5080.24)

Een LG OLED evo AI G6 met Bluetooth Ultra Low Latency toont een draadloze gamecontroller met het label ‘Razer Wolverine V3 Bluetooth’ op het scherm, wat aangeeft dat de Bluetooth-controller optimaal wordt ondersteund voor een responsieve gameplay.

Bluetooth met ultralage latentie

‘s Werelds eerste tv die Bluetooth Ultra Low Latency Controllers ondersteunt

Ervaar cloudgaming met ultralage latentie en hoge prestaties dankzij ondersteuning voor Bluetooth Ultra Low Latency Controller, waardoor de invoervertraging wordt teruggebracht tot minder dan 2,5 ms. Geniet van naadloze, responsieve besturing die aanvoelt als een bekabelde verbinding, zelfs wanneer je in de cloud speelt.25)

Een LG OLED evo AI G6 toont het LG Gaming Portal op het webOS-scherm, een gaminghub met een eenvoudige interface die toegang biedt tot meerdere game-apps via cloudgamingdiensten zoals NVIDIA GeForce NOW en webOS-apps.

LG Gaming Portal

Jouw centrale hub voor gaming

Ontdek duizenden games van Xbox, NVIDIA GeForce Now, native webOS-apps en nog veel meer. Vind eenvoudig games voor afstandsbediening of gamepad en neem het op tegen andere spelers via de Challenge Mode.26)

Een LG OLED evo AI G6 met Game Dashboard en Optimizer toont spelschermen naast elkaar en een schermmenu voor het in realtime aanpassen van spelinstelingen zoals verversingssnelheid, latentie en visuele modi.

Game-dashboard en optimizer

Pas de game-instellingen eenvoudig aan je speelstijl aan

Pas je game-ervaring eenvoudig aan met Game Dashboard voor snelle, realtime bediening en Game Optimizer om je favoriete instellingen te verfijnen. Pas de verversingssnelheid, latentie en visuele modi aan om elke gamesessie eenvoudig te optimaliseren.

Waarom is LG OLED evo een uitstekende keuze voor designliefhebbers?

Een LG OLED evo AI G6 is vlak tegen de muur gemonteerd in een moderne woonkamer en toont een levendige aurora boven een besneeuwd kustplaatsje, terwijl een man en vrouw vanaf de bank toekijken met de afstandsbediening in de hand.

Vlakke inbouw Gallery Design voor een minimalistische uitstraling

Een slank en verfijnd scherm gaat op natuurlijke wijze op in uw ruimte en creëert een galerie-achtige uitstraling zonder zichtbare opening tussen het scherm en de muur.27)

Een LG OLED evo AI G6 is te zien vanaf de zijkant, vlak tegen de muur gemonteerd, met een helder landschap met een brug op het scherm. Aan de rechterkant is het in een minimalistische woonkamer zonder tussenruimte aan de muur bevestigd. Er wordt een kleurrijk landschap in schilderstijl weergegeven dat goed past bij het interieur in houttinten.

Ontdek eindeloze meesterwerken met LG Gallery+

LG Gallery+

Geef uw ruimte stijl met meer dan 5000 zorgvuldig geselecteerde kunstwerken

Met LG Gallery+ heb je toegang tot een uitgebreide collectie kunstwerken en content van onze partners, zoals The National Gallery, MMCA, Magnum en verschillende andere. Verfraai en personaliseer jouw ruimte met kunst die jouw stijl weerspiegelt.29)

Een LG OLED evo AI C6 toont een Google Photos-raster met familiefoto's, terwijl een telefoon een albumlijst weergeeft met de schakelaar voor het album Familie-uitstapje ingeschakeld.

Mijn foto’s

Open Google Photos en zie jouw herinneringen langskomen.

Verbind eenvoudig je Google Photos-account met je TV door simpelweg je telefoon te gebruiken. Personaliseer moeiteloos je ruimte met content uit je eigen fotobibliotheek.32)

Een LG OLED evo AI C6 is aan een groene muur boven een rode console bevestigd en toont een informatiebord met onder andere het weer, sportuitslagen, tv-programmering en Home Hub.

Informatiebord

Blijf op de hoogte met een all-in-one persoonlijk dashboard.

Zie in één oogopslag belangrijke informatie. Krijg weerupdates, sports alerts, bekijk je Google Agenda en stel zelfs meldingen in voor Home Hub, jouw kijkreserveringen en meer.

Gallery Mode

Schakel naadloos over van tv naar kunstwerken

Als de Gallery Mode is ingeschakeld, kan uw tv nog steeds energie blijven besparen, zelfs terwijl uw geselecteerde kunstwerken worden weergegeven om een vleugje stijl en elegantie aan uw ruimte toe te voegen.

Auto Brightness Control

Optimale helderheid bij elk licht

De helderheidsregeling past de schermweergave automatisch aan op basis van de omgevingsverlichting, waardoor je in elke omgeving kunt genieten van een helder beeld en comfortabel kunt genieten.33)

Bewegingssensor

Reageert op uw aanwezigheid

Bewegingsdetectie zorgt dat je TV intelligent reageert, waarbij de lichtstand wordt aangepast op basis van jouw nabijheid.34)

LG Channels

Gratis onbeperkt entertainment

LG Channels brengt diverse content van live en on-demand platforms samen in één hub, waardoor het eenvoudiger dan ooit is om content te vinden waar je van houdt.35)

Een LG OLED evo AI C6 met slimme connectiviteit toont de Home Hub-interface op het scherm, met verbindingen naar Google Home en LG ThinQ, en panelen voor tv, apparaten en apps in één bedieningslay-out.

Slimme connectiviteit

Home Hub, jouw alles-in-één platform voor slimme woningen

Home Hub brengt al je slimme apparaten samen. Maak naadloos verbinding met jouw IoT-apparaten thuis, bedien ze en communiceer ermee via Google Home en andere diensten.36)

True Cinema, tot in het kleinste detail bewaard gebleven

Dolby Vision en Ambient FILMMAKER MODE

Beleef cinema zoals de regisseur het bedoeld heeft met Dolby Vision en FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie houdt.37)

Dolby Atmos

Door audio weer te geven als meeslepende 360° audio-objecten in plaats van statische kanalen, creëert het systeem een thuisbioscoop-omgeving waarin details en diepte trouw blijven aan de scène.

Dompel jezelf onder in elke sportwedstrijd

LG Sound Suite verbetert elke scène met een vollere surround

Sound Suite met Dolby Atmos Flex Connect

Meeslepende audio afgestemd op jouw voorkeuren

De DAFC-technologie (Dolby Atmos Flex Connect) van LG TV's optimaliseert audio op basis van de plaatsing van de luidsprekers, waardoor een gepersonaliseerde, zeer meeslepende surround-ervaring wordt geboden, ongeacht de positie van jouw luidsprekers.39)

Een gezin met kinderen en hun grootouders zit samen op een bank in een lichte woonkamer. Ze houden een afstandsbediening vast terwijl ze televisie kijken.

Accessibility

Ondersteunende functies maken de kijkervaring inclusiever

LG-tv’s zijn ontworpen met het oog op toegankelijkheid en beschikken over functies zoals een kleuraanpassingsfilter, een gids voor gebarentaal en directe connectiviteitsondersteuning voor audiohulpmiddelen.

Disclaimer

 

*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie.

*Specificaties en functies variëren per regio, model en grootte.

*De beschikbaarheid van de service kan per regio of land verschillen.

*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.

*Voor toegang tot op een netwerk gebaseerde slimme diensten en functies, waaronder streaming-apps, is een LG-account en aanvaarding van de relevante algemene voorwaarden vereist. Zonder LG-account zijn alleen externe apparaatverbindingen (bijvoorbeeld via HDMI) en terrestrische/draadloze tv (alleen voor tv’s met tuners) beschikbaar. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmaken van een LG-account.

1)*De helderheid kan per model, schermafmetingen en marktregio verschillen.

*Piekhelderheid is 3,9X helderder dan conventionele OLED @3% venster volgens interne metingen.

*3,9X helderder is van toepassing op 83/77/65/55 inch OLED G6-modellen, terwijl 2,1X helderder van toepassing is op het 48 inch OLED G6-model.  

 

4)*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% color fidelity, gemeten volgens CIE DE2000 met 125 kleurpatronen.

*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.

*LG OLED-scherm is geverifieerd door UL voor perfect zwart en perfecte kleur, gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.

*83/77/65/55 inch OLED G6 heeft alleen de Reflection Free Premium-certificering.

*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.

 

6)*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor een reflectievrije weergave, gemeten met IDMS 11.2.2 sampling-sphere-implementatie.

*83/77/65/55 inch OLED G6 heeft alleen de Reflection Free Premium-certificering.

 

7)*OLED heeft alleen de certificering voor verminderd blauw licht (RPF40).

 

8)*Vergeleken met OLED evo-modellen van vorig jaar (alpha 9 AI Processor Gen8).

 

9)*In het eerste jaar van de garantie worden panelen, onderdelen en arbeidskosten gedekt. Van het tweede tot en met het vijfde jaar zijn alleen panelen en onderdelen gedekt en worden er arbeidskosten in rekening gebracht. De garantiedekking is onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden.

*OLED Care+ is van toepassing op OLED W6 en G6.

 

10)*AI Picture Pro zal werken met alle auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.

*Afbeeldingen worden opgeschaald tot een kwaliteit die vergelijkbaar is met 4K. De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de resolutie van de bron.

 

11)*Moet via het geluidsmodusmenu wordt geactiveerd. En het geluid kan variëren afhankelijk van de luisteromgeving. 

 

12)*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.

 

13)*AI Search (Copilot) is beschikbaar op webOS Re:New Program-compatibele OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modellen, inclusief modellen die vanaf 2022 zijn uitgebracht.

*Een internetverbinding is vereist en AI-diensten van partners kunnen worden gewijzigd of vereisen mogelijk een abonnement.

*Deze functie kan per regio en model verschillen en is niet beschikbaar in landen waar geen ondersteuning voor LLM wordt geboden.

 

14)*Sommige van deze functies worden mogelijk niet ondersteund in bepaalde regio’s of modellen.

*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.

*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

*De kaart ‘In deze scène’ is beschikbaar in landen die EPG (Electronic Program Guide) ondersteunen.

*De kaart ‘Nu te zien’ is niet beschikbaar op Netflix en andere CP-apps (content providers), dus de kaart zal niet worden weergegeven.

*De kaart ‘Generatieve AI’ is beschikbaar in bepaalde regio's of modellen.

 

15)*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.

*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED- en NANO 4K UHD-tv's die vanaf 2024 zijn gelanceerd, evenals op MRGB- en FHD-tv’s die vanaf 2026 worden gelanceerd.

*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.

*Het slot kan worden ontgrendeld door iemand met een vergelijkbare stem. Indien de stem verandert als gevolg van gezondheidsredenen of andere factoren, is het mogelijk dat de herkenning niet goed functioneert.

*De aangeboden widgets kunnen per land verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of stopgezet.

*My Page is van toepassing op 2026 OLED-, MRGB-, QNED- en NANO 4K UHD-TV’s.

 

16)*Een internetverbinding is vereist.

*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.

*In landen waar NLP niet wordt ondersteund, is toegang tot en gebruik van spraakgestuurde apps mogelijk niet beschikbaar.

 

17)*webOS Re:New is een software-upgradeprogramma en is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Het aantal upgrades en de duur van de ondersteuning voor Re:New kunnen per product, model of regio verschillen.

*Het upgrade-schema, evenals functies, applicaties en diensten kunnen per model en regio verschillen.

*Beschikbare functies, content en diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen per product, model of regio verschillen.

 

18)*Biedt snelle toegang tot de AI-functies van de tv, maar heeft geen ingebouwde AI-verwerking.

*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.

*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.

*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

 

19)*Het werkt alleen met games of PC-ingangen die 165Hz ondersteunen.

*165Hz wordt toegepast op 83/77/65/55/48 inch OLED G6, terwijl 120 Hz wordt toegepast op 97 inch OLED G6.

*NVIDIA G-SYNC® Compatible met RTX 20, RTX 30, RTX 40 en GTX 16 grafische kaarten. Oudere GPU’s ondersteunen geen G-Sync-compatibiliteit.

 

21)*LG OLED-schermen zijn door Intertek gecertificeerd voor een ‘responstijd van 0,1 ms (grijs-naar-grijs) en gekwalificeerde gamingprestaties’.

 

22)*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.

*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

*83/77/65/55/48 inch of OLED G6 heeft alleen ClearMR 10000-certificering.

*ClearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de bewegingsonscherpte van het beeldscherm te beoordelen.

 

24)*Abonnement is vereist. Het dienstenaanbod kan per lidmaatschapsplan verschillen.

*Alleen beschikbaar op LG OLED W6, G6, C6 en MRGB95, MRGB9M.

*De beschikbaarheid van GeForce NOW kan per land verschillen.

*In de ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden verstoord.

*Voor optimale prestaties wordt een ethernet- of 5 GHz wifi-verbinding aanbevolen.

 

25)*Bluetooth Ultra Low Latency is alleen van toepassing op bepaalde LG TV’s uit 2026. De functionaliteit van de ULL-controller wordt alleen ondersteund wanneer deze is aangesloten op compatibele apparaten.

*In de ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden verstoord.

*Voor optimale prestaties wordt een ethernet- of 5 GHz wifi-verbinding aanbevolen.

*Gamecontroller wordt apart verkocht.

 

26)*Ondersteuning voor cloudgamingdiensten kan variëren.

*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.

*Gamepad wordt apart verkocht.

 

27)*De daadwerkelijke pasvorm kan variëren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Er kan een kleine opening tussen de tv en de muur bestaan.

 

29)*Beschikbare content kan per regio verschillen en is onderhevig aan wijzigingen.

*De dienst is beschikbaar via een betaald abonnement. Je krijgt een gratis proefperiode van één maand na aanmelding en registratie van jouw betaalmethode. Het abonnement wordt automatisch verlengd naar een betaald abonnement, tenzij het vóór het einde van de proefperiode wordt opgezegd. Het abonnement kan op elk moment tijdens de proefperiode worden opgezegd.

 

30)*16 verschillende profielen worden aangeboden, met advies voor content gegenereerd door bijpassende gegevens van elk type profiel.

 

31)*De generatieve AI-functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio’s of modellen.

*Een abonnement is inclusief 20 credits per maand. Met één credit kun je één afbeelding genereren.

*Afhankelijk van de prestaties van het apparaat, de bestandsgrootte en de netwerksnelheid kan de snelheid van de bestandsoverdracht van LG Link variëren.

*Sommige bestandsextensies worden mogelijk niet ondersteund door LG Link, afhankelijk van de specificaties van jouw apparaat.

*LG Link kan een extern opslagapparaat gebruiken wanneer het in overeenstemming met de specificaties van het apparaatgeheugen wordt gebruikt.

 

32)*De functie kan worden gebruikt als je bent ingelogd op je Google Photos-account en je minimaal 10 foto’s in de app hebt staan.

 

33)*Helderheidssensoren kunnen per model verschillen.

 

34)*Bewegingssensoren zijn uitsluitend beschikbaar op de modellen W6 en G6.

 

35)*Ondersteuning voor bepaalde LG Channels verschilt per regio.

 

36)*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.

 

37) *Ambient FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.

*Ambient FILMMAKER MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.

*Ambient FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.

*Ambient FILMMAKER MODE werkt op modellen die zijn uitgerust met een lichtsensor.

 

38)*De kaart ‘In deze scène’ is beschikbaar in landen die EPG ondersteunen.

*De omvang van de ondersteuning kan per land verschillen.

*De informatie die door AI Concierge wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is mogelijk niet accuraat. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor handelingen of beslissingen die op basis van dergelijke informatie worden genomen.

 

39)*Het bijpassende Sound Suite-model kan variëren afhankelijk van het land, de regio en het tv-model.

*Soundbar kan apart worden aangeschaft. 

*De bediening van de geluidsmodus kan per model verschillen.

*Wanneer op een soundbar wordt aangesloten, worden maximaal 13.1.7 kanalen ondersteund. De ondersteunde kanaalconfiguraties kunnen variëren, afhankelijk van het model van de soundbar.

*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.

*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.

 

41)*LG Shield-certificering kan per model verschillen.

*Installatiebescherming geldt niet voor apps van ongebruikelijke bronnen buiten LG Apps, enz.

*Voor een continue bescherming gedurende vijf jaar zijn regelmatige software-updates vereist.

*Gegevensbescherming en versleuteling zijn beveiligd op basis van normaal gebruik. 

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

