9kg Wasmachine F4WX809Y + Droger RT90X8

*Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met de Katoen-cyclus, zorgde de AI Wash-cyclus beter voor de stof en werd er minder energie verbruikt bij een gemengde was van 3 kg met zachte stoffen (gemengde shirts, blouses, functionele T-shirts, rokken van chiffon, korte broeken van polyester, enz.) (F4X7VYP15). Resultaten kunnen verschillen op basis van gewicht en soort stof in de was en//of andere factoren.

AI-detectie wordt geactiveerd als de was minder dan 3 kg is. AI-detectie wordt niet geactiveerd wanneer de optie Stoom is geselecteerd. AI Wash moet u alleen gebruiken bij vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en een geschikt wasmiddel.