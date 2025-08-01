About Cookies on This Site

UHD Signage
Karta informacyjna produktu

UHD Signage

Karta informacyjna produktu

UHD Signage

55UH5N-M
Widok z przodu z obrazem wypełniającym
Widok z przodu
Widok z boku pod kątem -45 stopni
widok z boku pod kątem -90 stopni
Widok z boku pod kątem +45 stopni
Widok z boku pod kątem +90 stopni
Widok od góry
Widok z tyłu (* Wygląd produktu może nieznacznie różnić się od rzeczywistego w zależności od wybranej wielkości ekranu.)
Widok z tyłu 2 (* Wygląd produktu może nieznacznie różnić się od rzeczywistego w zależności od wybranej wielkości ekranu.)
Widok z tyłu 3 (* Wygląd produktu może nieznacznie różnić się od rzeczywistego w zależności od wybranej wielkości ekranu.)
Widok z boku pod kątem -45 stopni (* Wygląd produktu może nieznacznie różnić się od rzeczywistego w zależności od wybranej wielkości ekranu.)
Widok z boku pod kątem -15 stopni (* Wygląd produktu może nieznacznie różnić się od rzeczywistego w zależności od wybranej wielkości ekranu.)
Widok prawego dolnego rogu w przybliżeniu (* Wygląd produktu może nieznacznie różnić się od rzeczywistego w zależności od wybranej wielkości ekranu.)
Zdjęcie wykonane od góry z prawej
Główne cechy

  • Rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD)
  • Jasność (Typ.): 500 nitów
  • Szerokość ramki: 8,9 mm (góra/prawa/lewa), 12,9 mm (dół)
  • Inteligentna platforma webOS
Więcej

Wyświetlacz UHD Signage z platformą
LG webOS i zaawansowanymi zabezpieczeniami

Na środkowej ścianie sklepu odzieżowego zainstalowano ekran informacyjny, który wyraźnie i żywo wyświetla reklamy.

* Wszystkie grafiki na tej stronie mają wyłącznie charakter poglądowy.

Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości

Oferuje rozdzielczość czterokrotnie wyższą niż FHD, co zapewnia wyjątkowe wrażenia wizualne. Dodatkowo powłoka antyrefleksyjna ekranu redukuje odbicia światła w jasnym otoczeniu, zwiększając widoczność i czytelność, dzięki czemu użytkownicy mają zapewniony komfortowy odbiór treści.

Solidna konstrukcja odporna na ogień

Obudowa produktu została zaprojektowana tak, aby skutecznie ograniczać rozprzestrzenianie się ognia, co czyni ją doskonałym wyborem do instalacji w przestrzeniach publicznych.

* Na podstawie testów zewnętrznych, górna i tylna pokrywa obudowy produktu są sklasyfikowane odpowiednio jako klasa A1 (góra) i klasa A2 (tył) zgodnie z normą EN13501-1, Klasa 1 według BS476 Część 7.

Wygodna platforma webOS

UH5N-M jest wyposażony w wysokowydajny SoC, który umożliwia wykonywanie wielu zadań bez potrzeby korzystania z osobnego odtwarzacza multimedialnego. Platforma webOS oferuje narzędzia do tworzenia aplikacji z intuicyjnym interfejsem użytkownika, zwiększając wygodę obsługi oraz umożliwiając łatwe podłączenie zewnętrznych czujników i aplikacji partnerskich webOS, tworząc przyjazne środowisko dla integratorów systemów (SI).

Zaprojektowany w celu jak najlepszego wykorzystania przestrzeni

UH5N-M oszczędza miejsce poprzez zastosowanie cienkich ramek i prostego zarządzania okablowaniem. Dzięki specjalistycznym, ukrytym gniazdom zasilania może on być instalowany blisko ściany, pozostawiając jedynie około 13 mm z wąskim wspornikiem.

UH5N-M jest montowany blisko ściany razem z wąskimi ramkami, prezentując projekt tyłu, który został zoptymalizowany z myślą o oszczędzaniu miejsca dzięki swojemu prostemu zarządzaniu okablowaniem.

*Wszystkie obrazy mają charakter poglądowy.

*Wygląd produktu może nieznacznie różnić się od rzeczywistego w zależności od wybranej wielkości ekranu.

Trwałość zapewniająca stabilne działanie

Dostosowany do środowisk biznesowych, UH5N-M jest chroniony przed solą, kurzem, pyłem żelaznym i wilgocią dzięki powłoce konformalnej na płycie zasilającej, co zapewnia stabilną pracę. Dodatkowo funkcje ukierunkowane na potrzeby klientów, takie jak IP5x i monitoring wstrząsów, gwarantują zarówno pewność działania, jak i satysfakcję użytkowników.

UH5N-M posiada powłokę konformalną, która chroni wyświetlacz nawet w słonym lub wilgotnym środowisku.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa

UH5N-M oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym technologię LG Enhanced Kernel Protection (EKP), która chroni ważne dane przed nieautoryzowanym dostępem i atakami. Wyświetlacze LG UHD posiadają również wiarygodne certyfikaty w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, zapewniając ochronę danych i działalności klientów. Na przykład ten model posiada certyfikat ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.

Rozwiązania SuperSign

SuperSign to zintegrowane i intuicyjne rozwiązanie do zarządzania treściami, umożliwiające tworzenie kreatywnych i uporządkowanych materiałów cyfrowej reklamy w Twojej przestrzeni, łącząc klientów z różnymi usługami poprzez wygodne doświadczenia użytkownika. Dostępne są różne wersje, w tym SuperSign Cloud – odkryj i wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Menedżerowie kawiarni tworzą menu, które będą wyświetlane na wyświetlaczu zainstalowanym na ścianie kawiarni przy użyciu oprogramowania do zarządzania treścią.

Drukuj

Wszystkie specyfikacje

PANEL

  • Rozmiar ekranu (cale)

    55"

  • Typ panelu

    ADS

  • Typ podświetlenia

    Krawędziowe

  • Proporcje obrazu

    16:9

  • Rozdzielczość natywna

    3840 x 2160 (UHD)

  • Częstotliwość odświeżania

    60 Hz

  • Jasność

    500 nitów (typ.)

  • Współczynnik kontrastu

    1200:1

  • Dynamiczny wsp. kontrastu CR

    1 000 000:1

  • Gama kolorów

    BT709 95%

  • Kąt widzenia (pion x poziom)

    178 X 178

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1,07 G (8 bitów + FRC)

  • Czas reakcji

    8 m (szary do szarego)

  • Surface Treatment (Haze)

    0,25

  • Żywotność

    50 000 godz. (min.)

  • Czas pracy (godzin/dni)

    24/7

  • Pion / Poziom

    TAK / TAK

ŁĄCZNOŚĆ

  • Wejście DP

    TAK(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3

  • Wejście RS232C

    TAK(1), 4-pinowy Phone-jack

  • Wejście RJ45 (LAN)

    TAK(1)

  • Wejście IR

    TAK(1)

  • Wejście USB

    USB 2.0 Typ A(2)

  • Wyjście Audio

    TAK(1)

  • Wyjście RS232C

    TAK(1), 4-pinowy Phone-jack

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

  • Kolor ramki

    Czarny

  • Szerokość ramki

    G/P/L: 8,9 mm, D: 12,9 mm

  • Waga (ekran)

    16,1 kg

  • Waga z opakowaniem

    20,5 kg

  • Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.)

    1231,4 x 707,2 x 29,7 mm (bez IR)

  • Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.)

    1360,0 x 810,0 x 152,0 mm

  • Standard mocowania VESA

    300 x 300

FUNKCJE - SPRZĘT

  • Pamięć wewnętrzna (eMMC)

    16 GB

  • Wi-Fi/BT (wbudowany)

    TAK

  • Czujnik temperatury

    TAK

  • Automatyczny czujnik jasności

    TAK(IR)

  • Czujnik przyspieszenia (żyroskop)

    TAK

  • Klawiatura lokalna

    TAK

FUNKCJE - OPROGRAMOWANIE

  • Wersja systemu operacyjnego (webOS)

    webOS6.0

  • Planowanie zawartości lokalnej

    TAK

  • Group Manager

    TAK

  • USB Plug & Play

    TAK

  • Fail over

    TAK

  • Logo przy uruchamianiu

    TAK

  • Obraz przy braku sygnału

    TAK

  • Synchronizacja RS232C

    TAK

  • PIP

    TAK

  • PBP

    TAK(4)

  • Udostępnianie ekranu

    TAK

  • Znacznik wideo

    TAK(4)

  • Odtwarzaj za pomocą adresu URL

    TAK

  • Obrót ekranu

    TAK

  • Obrót zewnętrznego wejścia

    TAK

  • Odtwarzanie bez przerw

    TAK

  • Ustawienie trybu kafelków

    TAK (maks. 15x15)

  • Ustawianie klonowania danych

    TAK

  • SNMP

    TAK

  • ISM Method

    TAK

  • Auto Set ID

    TAK

  • Status Mailing

    TAK

  • Control Manager

    TAK

  • Certyfikacja Cisco

    (Do ustalenia)

  • Crestron Connected

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Tryb PM

    TAK

  • Wake on LAN

    TAK

  • Network Ready

    TAK

  • Beacon

    TAK

  • HDMI-CEC

    TAK

  • Ustawienia serwera SI

    TAK

  • webRTC

    TAK

  • Pro:Idiom

    TAK

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

  • Temperatura pracy

    Od 0°C do 40°C

  • Wilgotność pracy

    Od 10% do 80%

ZASILANIE

  • Zasilacz

    AC 100-240V~, 50/60 Hz

  • Rodzaj zasilania

    Wbudowane zasilanie

POBÓR MOCY

  • typ.

    103 W (do ustalenia)

  • maks.

    160 W (do ustalenia)

  • Inteligentne oszczędzanie energii (70%)

    72 W (do ustalenia)

  • DPM

    0,5 W

  • Wyłączanie zasilania

    0,5 W

DŹWIĘK

  • Głośnik (wbudowany)

    TAK (10 W x 2)

CERTYFIKATY

  • Bezpieczeństwo

    CB / NRTL

  • EMC

    Klasa FCC „B” / CE / KC

  • ERP / Energy Star

    TAK / TAK

KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA

  • SuperSign CMS

    TAK

  • SuperSign Control+

    TAK

  • SuperSign WB

    TAK

  • SuperSign Cloud

    TAK

  • Mobile CMS

    TAK

  • Connected Care

    TAK

JĘZYK

  • OSD

    angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, koreański, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), portugalski (Brazylia), szwedzki, fiński, norweski, duński, rosyjski, japoński, portugalski (Europa), holenderski, czeski, grecki, turecki, arabski

AKCESORIA

  • Podstawowy

    Pilot (dołączone dwie baterie), kabel zasilający, QSG, regulamin, przejściówka z telefonu do RS232C, uchwyt na kable(2EA), uchwyt na kable AC (1EA)

  • Opcjonalny

    Wąski uchwyt ścienny (WB21LMA/B), uchwyt ścienny (OLW480A/B), adapter do uchwytu ściennego (AM-B330S)

FUNKCJE SPECJALNE

  • Przechylenie (przodem do dołu)

    TAK(maks. 15º stopni, temperatura 40ºC)

  • Powłoka ochronna (płyta zasilająca)

    TAK (częściowe pokrycie przestrzeni)

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

Aby uzyskać dodatkową dokumentację techniczną i pliki do pobrania, przejdź do portalu partnera B2B LG.