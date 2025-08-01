UHD Signage

Obudowa produktu została zaprojektowana tak, aby skutecznie ograniczać rozprzestrzenianie się ognia, co czyni ją doskonałym wyborem do instalacji w przestrzeniach publicznych.



* Na podstawie testów zewnętrznych, górna i tylna pokrywa obudowy produktu są sklasyfikowane odpowiednio jako klasa A1 (góra) i klasa A2 (tył) zgodnie z normą EN13501-1, Klasa 1 według BS476 Część 7.