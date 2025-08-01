We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UHD Signage
Duży ekran UHD Signage o smukłej konstrukcji
Wyświetlacze zamontowane na ścianach wewnętrznych centrum handlowego prezentują reklamy w żywych kolorach.
* Wszystkie grafiki na tej stronie mają wyłącznie charakter poglądowy.
Duży ekran, który przyciąga wzrok
Imponujący rozmiar ekranu natychmiast przyciąga wzrok. Model 86-calowy wyróżnia się obsługą częstotliwości 120 Hz, co pozwala cieszyć się wyjątkową płynnością obrazu.
Salon firmowy z dużym UH5N-M zainstalowanym na ścianie. Duży ekran wyświetla żywe obrazy, łatwo przyciągając uwagę widza.
Solidna konstrukcja odporna na ogień
Obudowa produktu została zaprojektowana tak, aby skutecznie ograniczać rozprzestrzenianie się ognia, co czyni ją doskonałym wyborem do instalacji w przestrzeniach publicznych.
* Na podstawie testów zewnętrznych, górna i tylna pokrywa obudowy produktu są sklasyfikowane odpowiednio jako klasa A1 (góra) i klasa A2 (tył) zgodnie z normą EN13501-1, Class 1 według BS476 Part 7.
Smukła obudowa i równomierna ramka
Mimo imponujących rozmiarów ekranu, UH5N-M posiada smukłą obudowę, co pozytywnie wpływa na estetykę wnętrza. Aby uniknąć problemów wizualnych podczas korzystania z trybu portretowego, ramka ekranu ma jednakową grubość ze wszystkich czterech stron, co zapewnia pełną symetrię po bokach oraz na górze i dole. Dlatego jest to model odpowiedni do różnych stylizacji.
UH5N-M jest zamontowany na ścianie sklepu kosmetycznego, a jego smukła konstrukcja i jednolita ramka płynnie łączą się z wnętrzem.
Wszechstronna obsługa dzięki
Multi-USB
Dzięki obsłudze dwóch portów USB UH5N-M oferuje wszechstronne opcje użytkowania. Na przykład możliwa jest obsługa treści na ekranie jednocześnie z korzystaniem z innych podłączonych urządzeń. Dotyczy to praktycznych czynności, takich jak pobieranie prezentacji PPT z zewnętrznych nośników pamięci, przy jednoczesnym korzystaniu z myszy lub klawiatury podczas spotkania
Mężczyzna w sali konferencyjnej prowadzi spotkanie, korzystając jednocześnie z myszy i klawiatury podłączonych do UH5N-M.
Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
Oferuje rozdzielczość czterokrotnie wyższą niż FHD, co zapewnia wyjątkowe wrażenia wizualne. Dodatkowo powłoka antyrefleksyjna ekranu redukuje odbicia światła w jasnym otoczeniu, zwiększając widoczność i czytelność, dzięki czemu użytkownicy mają zapewniony komfortowy odbiór treści.
Wygodna platforma webOS
UH5N-M jest wyposażony w wysokowydajny SoC, który umożliwia wykonywanie wielu zadań bez potrzeby korzystania z osobnego odtwarzacza multimedialnego. Platforma webOS oferuje narzędzia do tworzenia aplikacji z intuicyjnym interfejsem użytkownika, zwiększając wygodę obsługi oraz umożliwiając łatwe podłączenie zewnętrznych czujników i aplikacji partnerskich webOS, tworząc przyjazne środowisko dla integratorów systemów (SI).
Trwałość zapewniająca stabilne działanie
UH5N-M został zoptymalizowany z myślą o zastosowaniach biznesowych i jest zabezpieczony przed rdzą oraz wilgocią dzięki konforemnej powłoce i certyfikatowi IP5x, co gwarantuje stabilną pracę urządzenia.
UH5N-M posiada powłokę konformalną, która chroni wyświetlacz nawet w słonym lub wilgotnym środowisku.
Ulepszone funkcje bezpieczeństwa
UH5N-M oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym technologię LG Enhanced Kernel Protection (EKP), która chroni ważne dane przed nieautoryzowanym dostępem i atakami. Wyświetlacze LG UHD posiadają również wiarygodne certyfikaty w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, zapewniając ochronę danych i działalności klientów. Na przykład ten model posiada certyfikat ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.
UH5N-M oferuje funkcje bezpieczeństwa, które chronią ważne dane przed nieautoryzowanym dostępem i atakami.
Rozwiązania SuperSign
SuperSign to zintegrowane i intuicyjne rozwiązanie do zarządzania treściami, umożliwiające tworzenie kreatywnych i uporządkowanych materiałów cyfrowej reklamy w Twojej przestrzeni, łącząc klientów z różnymi usługami poprzez wygodne doświadczenia użytkownika. Dostępne są różne wersje, w tym SuperSign Cloud – odkryj i wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Menedżerowie kawiarni tworzą menu, które będą wyświetlane na wyświetlaczu zainstalowanym na ścianie kawiarni przy użyciu oprogramowania do zarządzania treścią.
Wszystkie specyfikacje
PANEL
Rozmiar ekranu (cale)
86
Typ panelu
IPS
Typ podświetlenia
Krawędziowe
Proporcje obrazu
16:9
Rozdzielczość natywna
3840 x 2160 (UHD)
Częstotliwość odświeżania
120 Hz
Jasność
500 nitów (typ.)
Współczynnik kontrastu
1200:1
Dynamiczny wsp. kontrastu CR
1 000 000:1
Gama kolorów
BT709 95%
Kąt widzenia (pion x poziom)
178 X 178
Głębia kolorów (liczba kolorów)
8 bit(D), 1,07 mld kolorów
Czas reakcji
8 m (szary do szarego)
Surface Treatment (Haze)
0,25
Żywotność
50 000 godz. (min.)
Czas pracy (godzin/dni)
24/7
Pion / Poziom
TAK / TAK
ŁĄCZNOŚĆ
Wejście HDMI
TAK(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
Wejście DP
TAK(1), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.3
Wejście RS232C
TAK(1), 4-pinowy Phone-jack
Wejście RJ45 (LAN)
TAK(1)
Wejście IR
TAK(1)
Wejście USB
USB 2.0 Typ A(2)
Wyjście Audio
TAK(1)
Wyjście RS232C
TAK(1), 4-pinowy Phone-jack
SPECYFIKACJA MECHANICZNA
Kolor ramki
Czarny
Szerokość ramki
13,4 mm
Waga (ekran)
52,7 kg (do ustalenia)
Waga z opakowaniem
65,5 kg (do ustalenia)
Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.)
1928,8 x 1099,8 x 29,7 (bez podczerwieni, uchwytu)
Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.)
2100 x 1250 x 253 (do ustalenia)
Uchwyt
TAK
Standard mocowania VESA
600 x 400
FUNKCJE - SPRZĘT
Pamięć wewnętrzna (eMMC)
16 GB
Wi-Fi/BT (wbudowany)
TAK
Czujnik temperatury
TAK
Automatyczny czujnik jasności
TAK(IR)
Czujnik przyspieszenia (żyroskop)
TAK
Klawiatura lokalna
TAK
FUNKCJE - OPROGRAMOWANIE
Wersja systemu operacyjnego (webOS)
webOS6.0
Planowanie zawartości lokalnej
TAK
Group Manager
TAK
USB Plug & Play
TAK
Fail over
TAK
Logo przy uruchamianiu
TAK
Obraz przy braku sygnału
TAK
Synchronizacja RS232C
TAK
PIP
TAK
PBP
TAK(4)
Udostępnianie ekranu
TAK
Znacznik wideo
TAK(4)
Odtwarzaj za pomocą adresu URL
TAK
Obrót ekranu
TAK
Obrót zewnętrznego wejścia
TAK
Odtwarzanie bez przerw
TAK
Ustawienie trybu kafelków
TAK (maks. 15x15)
Ustawianie klonowania danych
TAK
SNMP
TAK
ISM Method
TAK
Auto Set ID
TAK
Status Mailing
TAK
Control Manager
TAK
Certyfikacja Cisco
TAK (do ustalenia)
Crestron Connected
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Tryb PM
TAK
Wake on LAN
TAK
Network Ready
TAK
Beacon
TAK
HDMI-CEC
TAK
Ustawienia serwera SI
TAK
webRTC
TAK
Pro:Idiom
TAK
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy
Od 0°C do 40°C
Wilgotność pracy
Od 10% do 80%
ZASILANIE
Zasilacz
AC 100-240V~, 50/60 Hz
Rodzaj zasilania
Wbudowane zasilanie
POBÓR MOCY
typ.
197 W (do ustalenia)
maks.
297 W (do ustalenia)
BTU (brytyjska jednostka termiczna)
672 BTU/godz. (typ.), 1013 BTU/godz. (do ustalenia)
Inteligentne oszczędzanie energii (70%)
138 W (do ustalenia)
DPM
0,5 W
Wyłączanie zasilania
0,5 W
DŹWIĘK
Głośnik (wbudowany)
TAK (10 W x 2)
CERTYFIKATY
Bezpieczeństwo
CB / NRTL
EMC
Klasa FCC „B” / CE / KC
ERP / Energy Star
ND. / TAK
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA
SuperSign CMS
TAK
SuperSign Control+
TAK
SuperSign WB
TAK
SuperSign Cloud
TAK
Mobile CMS
TAK
Connected Care
TAK
JĘZYK
OSD
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, koreański, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), portugalski (Brazylia), szwedzki, fiński, norweski, duński, rosyjski, japoński, portugalski (Europa), holenderski, czeski, grecki, turecki, arabski
AKCESORIA
Podstawowy
Pilot (dołączone dwie baterie), kabel zasilający, QSG, regulamin, przejściówka z telefonu do RS232C, uchwyt na kable (6 szt.), uchwyt na kable (7-pin/1 szt.)
Opcjonalny
Stelaż do montażu na ścianie (LSW640A/B)
FUNKCJE SPECJALNE
Stopień ochrony IP
IP5X
Powłoka ochronna (płyta zasilająca)
TAK
