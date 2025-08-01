UHD Signage

Mimo imponujących rozmiarów ekranu, UH5N-M posiada smukłą obudowę, co pozytywnie wpływa na estetykę wnętrza. Aby uniknąć problemów wizualnych podczas korzystania z trybu portretowego, ramka ekranu ma jednakową grubość ze wszystkich czterech stron, co zapewnia pełną symetrię po bokach oraz na górze i dole. Dlatego jest to model odpowiedni do różnych stylizacji.