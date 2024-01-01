About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
UHD Signage
65UL3Q-E.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

UHD Signage

65UL3Q-E.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

UHD Signage

65UL3Q-E
Widok z przodu z obrazem wypełniającym
Widok z przodu
Widok z boku pod kątem -45 stopni
widok z boku pod kątem -90 stopni
Widok z boku pod kątem +45 stopni
Widok z boku pod kątem +90 stopni
Widok z tyłu
Widok od góry
Widok szczegółowy
Widok z przodu z obrazem wypełniającym
Widok z przodu
Widok z boku pod kątem -45 stopni
widok z boku pod kątem -90 stopni
Widok z boku pod kątem +45 stopni
Widok z boku pod kątem +90 stopni
Widok z tyłu
Widok od góry
Widok szczegółowy

Główne cechy

  • Rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD)
  • Jasność: 350 nitów (typ.)
  • Zwrócony do góry/do dołu ze wspornikiem nachylenia
  • Wysoka wydajność dzięki systemowi webOS 6.1
  • Zwiększone bezpieczeństwo
  • Zrównoważony rozwój
Więcej

LG webOS UHD Signage

Na ścianie sali konferencyjnej zamontowany jest ekran Signage, wyraźnie pokazujący treść spotkania na ekranie.

* Wszystkie grafiki na tej stronie mają wyłącznie charakter poglądowy.

Doskonała jakość żywego obrazu poprzez powiększenie części wyświetlanej treści.

Doskonała jakość obrazu w rozdzielczości Ultra HD

Dzięki rozdzielczości UHD ekran ten zapewnia niezwykle żywe i realistyczne kolory oraz pozwala dostrzec każdy szczegół. Dodatkowo szeroki kąt widzenia zapewnia przejrzysty obraz.

Dzięki platformie webOS wiele zadań może być wykonywanych jednocześnie.

Wysoka wydajność dzięki systemowi LG webOS 6.1

W serii UL3Q jest dostępne oprogramowanie LG webOS 6.1 j dla płynnego wykonywania kilku zadań. Platforma Smart Signage LG webOS zwiększa wygodę użytkowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu*.

 

* GUI : Graficzny interfejs użytkownika

Jeden UL3Q jest zamontowany na ścianie w orientacji poziomej, a drugi w orientacji pionowej, z powiększonym obrazem przedstawiającym jednolitą grubość ramki.

Łatwa instalacja z jednolitą konstrukcją ramki

Seria UL3Q charakteryzuje się doskonale wyważonymi ramkami poziomymi i pionowymi, co tworzy wizualnie harmonijny wyświetlacz. Jej specjalistyczna konstrukcja upraszcza montaż w retailu, jednocześnie zapewniając naprawdę immersyjne wrażenia wizualne. Wyrafinowane, symetryczne ramki podnoszą atrakcyjność estetyczną każdej przestrzeni, przekształcając zwykłe wyświetlacze w eleganckie punkty centralne.

Jeden ekran UL3Q jest zamontowany na suficie sklepu z nachyleniem w dół, a drugi pod blatem z nachyleniem w górę – oba wyświetlają treści.

Adaptacyjne doznania wizualne

Ciesz się większą elastycznością dzięki innowacyjnej funkcji przechylania w górę i w dół w modelu UL3Q. Bez względu na to, czy ekran został zamontowany wysoko czy nisko, można go dostosować do poziomu wzroku odbiorców, zwiększając ich zaangażowanie – niezależnie od wysokości instalacji. Ta uniwersalność optymalizuje zarówno wykorzystanie przestrzeni, jak i komfort wizualny, zapewniając wyraźny przekaz pod różnymi kątami widzenia.



.* Modele 76”/86” nie są obsługiwane
.** Ten ekran można przechylać w górę i w dół do 15 stopni; nie należy przekraczać tego zakresu, aby uniknąć uszkodzenia.

Seria UL3Q może być zdalnie sterowana i monitorowana za pomocą opcji Control Manager na urządzeniach mobilnych i/lub laptopach.

Zdalny monitoring i kontrola

Dzięki przyjaznemu interfejsowi to internetowe rozwiązanie do monitorowania zapewnia użytkownikowi pełen komfort i spokój. Umożliwia użytkownikowi pełny dostęp z telefonu komórkowego i komputera, w dowolnym miejscu i czasie, do aktualnych i archiwalnych danych w środowisku dostępnym online. Umożliwia użytkownikowi monitorowanie, regulację oraz zdalne sterowanie urządzeniem w czasie rzeczywistym.

A UL3Q is mounted on the wall, with a close-up of the brightness sensor located on the lower front of the display.

Wbudowany czujnik jasności

Przedni czujnik w modelu UL3Q automatycznie dostosowuje jasność do zmieniających się warunków oświetleniowych, optymalizując jakość obrazu i efektywność energetyczną bez konieczności ręcznej regulacji. Ta adaptacyjna funkcja pomaga utrzymać stałą wydajność wyświetlacza, wspiera oszczędność energii i zapewnia lepsze wrażenia wizualne, dostosowując się do zmieniających się warunków otoczenia.

Seria UL3Q zapewnia funkcje bezpieczeństwa w celu ochrony ważnych danych przed dostępem z zewnątrz i atakami.

Zaawansowana architektura zabezpieczeń

UL3Q wykorzystuje technologię Enhanced Kernel Protection (EKP) firmy LG, która chroni krytyczne dane przed nieautoryzowanym dostępem i potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa. To zaangażowanie w bezpieczeństwo informacji zostało potwierdzone certyfikatem ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, co zapewnia firmom pewność, że ich wrażliwe dane i operacje są chronione w dzisiejszym wymagającym świecie.

Firma LG otrzymała medal EcoVadis Platinum 2025.

Wyróżniona strategia zrównoważonego rozwoju

Seria UL3Q uosabia zaangażowanie LG Display w ESG: „Lepsze życie dla wszystkich”. To zaangażowanie w odpowiedzialność za środowisko w całej firmie zostało wyróżnione prestiżowym medalem EcoVadis Platinum 2025, co plasuje nas w gronie 1% najlepszych firm na świecie pod względem doskonałości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Pracownik LG zdalnie monitoruje urządzenia z serii UL3Q zainstalowane w innej lokalizacji.

LG ConnectedCare

Konserwacja jest łatwa i szybka dzięki opcjonalnej usłudze LGConnectedCare*, rozwiązaniu w chmurze świadczonemu przez LG. Umożliwia zdalne zarządzanie stanem wyświetlaczy w siedzibach klientów, diagnozowanie usterek i korzystanie z usług zdalnego sterowania, zapewniając stabilność działania ich firm.



* Dostępność opcji LG ConnectedCare różni się w zależności od regionu i należy je zakupić osobno. W celu poznania szczegółów należy skontaktować się z regionalnym przedstawicielem handlowym LG.

Drukuj

Wszystkie specyfikacje

PANEL

  • Rozmiar ekranu (cale)

    65"

  • Typ panelu

    ADS

  • Typ podświetlenia

    Bezpośrednie

  • Proporcje obrazu

    16:9

  • Rozdzielczość natywna

    3840x2160 (UHD)

  • Częstotliwość odświeżania

    60 Hz

  • Jasność

    350 nitów (typ.)

  • Współczynnik kontrastu

    1200:1

  • Dynamiczny wsp. kontrastu CR

    1 000 000:1

  • Gama kolorów

    DCI 80%

  • Kąt widzenia (pion x poziom)

    178 X 178

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1,07 mld kolorów (8 bitów + FRC)

  • Czas reakcji

    8 ms (szary do szarego)

  • Surface Treatment (Haze)

    1%

  • Żywotność

    30 000 godz. (min.)

  • Czas pracy (godzin/dni)

    16/7

  • Pion / Poziom

    TAK/TAK

ŁĄCZNOŚĆ

  • Wejście HDMI

    TAK (3), HDCP2.2/1.4

  • Wejście RS232C

    TAK (1), 4-pinowy Phone-jack

  • Wejście IR

    TAK

  • Wejście USB

    USB 2.0 typ A (2)

  • Wyjście Audio

    TAK (1)

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

  • Kolor ramki

    Czarny

  • Szerokość ramki

    Równomierne 10,8 mm

  • Waga (ekran)

    16,5

  • Waga z opakowaniem

    21,8

  • Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.)

    1452,9 x 829,2 x 59,7

  • Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.)

    1635 X 141 X 976

  • Standard mocowania VESA

    300 x 300

FUNKCJE - SPRZĘT

  • Pamięć wewnętrzna (eMMC)

    8 GB

  • Wi-Fi/BT (wbudowany)

    TAK

  • Czujnik temperatury

    TAK

  • Automatyczny czujnik jasności

    TAK

  • Czujnik przyspieszenia (żyroskop)

    TAK

  • Klawiatura lokalna

    TAK

FUNKCJE - OPROGRAMOWANIE

  • Wersja systemu operacyjnego (webOS)

    webOS6.1

  • Planowanie zawartości lokalnej

    TAK

  • Group Manager

    TAK

  • USB Plug & Play

    TAK

  • Fail over

    TAK

  • Logo przy uruchamianiu

    TAK

  • Obraz przy braku sygnału

    TAK

  • Synchronizacja RS232C

    TAK

  • Synchronizacja sieci lokalnej

    TAK

  • Udostępnianie ekranu

    TAK

  • Znacznik wideo

    TAK (4, maks. jedno wejście HDMI)

  • Odtwarzaj za pomocą adresu URL

    TAK

  • Obrót ekranu

    TAK

  • Obrót zewnętrznego wejścia

    TAK

  • Odtwarzanie bez przerw

    TAK

  • Ustawienie trybu kafelków

    TAK

  • Ustawianie klonowania danych

    TAK

  • SNMP

    TAK

  • ISM Method

    TAK

  • Auto Set ID

    TAK

  • Status Mailing

    TAK

  • Control Manager

    TAK

  • Certyfikacja Cisco

    TAK (do ustalenia)

  • Crestron Connected

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Tryb PM

    TAK

  • Wake on LAN

    TAK

  • Network Ready

    TAK

  • Beacon

    TAK

  • HDMI-CEC

    TAK

  • Ustawienia serwera SI

    TAK

  • webRTC

    TAK

  • Pro:Idiom

    TAK

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

  • Temperatura pracy

    0°C do 40°C (scena portretowa: 0°C do 35°C)

  • Wilgotność pracy

    Od 10% do 80%

ZASILANIE

  • Zasilacz

    AC 100-240V~, 50/60 Hz

  • Rodzaj zasilania

    Wbudowane zasilanie

POBÓR MOCY

  • typ.

    114 W

  • maks.

    176 W

  • BTU (brytyjska jednostka termiczna)

    388,984 BTU/godz. (typ.), 600,537 BTU/godz. (maks.)

  • Inteligentne oszczędzanie energii (70%)

    79,8 W

  • DPM

    0,5 W

  • Wyłączanie zasilania

    0,5 W

DŹWIĘK

  • Głośnik (wbudowany)

    TAK (10 W x 2)

CERTYFIKATY

  • Bezpieczeństwo

    CB

  • EMC

    Klasa FCC „B” / CE

  • ERP / Energy Star

    TAK (Nowy ERP)/TAK

  • ePEAT (tylko Stany Zjednoczone)

    TAK

KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA

  • SuperSign CMS

    TAK

  • SuperSign Control+

    TAK

  • SuperSign WB

    TAK

  • SuperSign Cloud

    TAK

  • Mobile CMS

    TAK

  • Connected Care

    TAK

JĘZYK

  • OSD

    angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, koreański, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), portugalski (Brazylia), szwedzki, fiński, norweski, duński, rosyjski, japoński, portugalski (Europa), holenderski, czeski, grecki, turecki, arabski, polski

AKCESORIA

  • Podstawowy

    Pilot (dołączone dwie baterie), przewód zasilający, regulamin, instrukcja łatwej konfiguracji, karta gwarancyjna, przejściówka z telefonu do D-Sub9

FUNKCJE SPECJALNE

  • Pochylenie (przodem do góry)

    15 stopni

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

Aby uzyskać dodatkową dokumentację techniczną i pliki do pobrania, przejdź do portalu partnera B2B LG.