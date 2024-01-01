UHD Signage

Ciesz się większą elastycznością dzięki innowacyjnej funkcji przechylania w górę i w dół w modelu UL3Q. Bez względu na to, czy ekran został zamontowany wysoko czy nisko, można go dostosować do poziomu wzroku odbiorców, zwiększając ich zaangażowanie – niezależnie od wysokości instalacji. Ta uniwersalność optymalizuje zarówno wykorzystanie przestrzeni, jak i komfort wizualny, zapewniając wyraźny przekaz pod różnymi kątami widzenia.







.* Modele 76”/86” nie są obsługiwane

.** Ten ekran można przechylać w górę i w dół do 15 stopni; nie należy przekraczać tego zakresu, aby uniknąć uszkodzenia.