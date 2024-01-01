About Cookies on This Site

75UL3Q-E
Widok z przodu z obrazem wypełniającym
Widok z przodu
Widok z boku pod kątem -45 stopni
widok z boku pod kątem -90 stopni
Widok z boku pod kątem +45 stopni
Widok z boku pod kątem +90 stopni
Widok z tyłu
Widok od góry
Widok szczegółowy
Główne cechy

  • Rozdzielczość: 3840 x 2160 (UHD)
  • Jasność: 350 nitów (typ.)
  • Zwrócony do góry/do dołu ze wspornikiem nachylenia
  • Wysoka wydajność dzięki systemowi webOS 6.1
  • Zwiększone bezpieczeństwo
  • Zrównoważony rozwój
Więcej

LG webOS UHD Signage

Na ścianie sali konferencyjnej zamontowany jest ekran Signage, wyraźnie pokazujący treść spotkania na ekranie.

* Wszystkie grafiki na tej stronie mają wyłącznie charakter poglądowy.

Doskonała jakość żywego obrazu poprzez powiększenie części wyświetlanej treści.

Doskonała jakość obrazu w rozdzielczości Ultra HD

Dzięki rozdzielczości UHD ekran ten zapewnia niezwykle żywe i realistyczne kolory oraz pozwala dostrzec każdy szczegół. Dodatkowo szeroki kąt widzenia zapewnia przejrzysty obraz.

Dzięki platformie webOS wiele zadań może być wykonywanych jednocześnie.

Wysoka wydajność dzięki systemowi LG webOS 6.1

W serii UL3Q jest dostępne oprogramowanie LG webOS 6.1 j dla płynnego wykonywania kilku zadań. Platforma Smart Signage LG webOS zwiększa wygodę użytkowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu*.

 

* GUI : Graficzny interfejs użytkownika

Jeden UL3Q jest zamontowany na ścianie w orientacji poziomej, a drugi w orientacji pionowej, z powiększonym obrazem przedstawiającym jednolitą grubość ramki.

Łatwa instalacja z jednolitą konstrukcją ramki

Seria UL3Q charakteryzuje się doskonale wyważonymi ramkami poziomymi i pionowymi, co tworzy wizualnie harmonijny wyświetlacz. Jej specjalistyczna konstrukcja upraszcza montaż w retailu, jednocześnie zapewniając naprawdę immersyjne wrażenia wizualne. Wyrafinowane, symetryczne ramki podnoszą atrakcyjność estetyczną każdej przestrzeni, przekształcając zwykłe wyświetlacze w eleganckie punkty centralne.

Jeden ekran UL3Q jest zamontowany na suficie sklepu z nachyleniem w dół, a drugi pod blatem z nachyleniem w górę – oba wyświetlają treści.

Adaptacyjne doznania wizualne

Ciesz się większą elastycznością dzięki innowacyjnej funkcji przechylania w górę i w dół w modelu UL3Q. Bez względu na to, czy ekran został zamontowany wysoko czy nisko, można go dostosować do poziomu wzroku odbiorców, zwiększając ich zaangażowanie – niezależnie od wysokości instalacji. Ta uniwersalność optymalizuje zarówno wykorzystanie przestrzeni, jak i komfort wizualny, zapewniając wyraźny przekaz pod różnymi kątami widzenia.



.* Modele 76”/86” nie są obsługiwane
.** Ten ekran można przechylać w górę i w dół do 15 stopni; nie należy przekraczać tego zakresu, aby uniknąć uszkodzenia.

Seria UL3Q może być zdalnie sterowana i monitorowana za pomocą opcji Control Manager na urządzeniach mobilnych i/lub laptopach.

Zdalny monitoring i kontrola

Dzięki przyjaznemu interfejsowi to internetowe rozwiązanie do monitorowania zapewnia użytkownikowi pełen komfort i spokój. Umożliwia użytkownikowi pełny dostęp z telefonu komórkowego i komputera, w dowolnym miejscu i czasie, do aktualnych i archiwalnych danych w środowisku dostępnym online. Umożliwia użytkownikowi monitorowanie, regulację oraz zdalne sterowanie urządzeniem w czasie rzeczywistym.

A UL3Q is mounted on the wall, with a close-up of the brightness sensor located on the lower front of the display.

Wbudowany czujnik jasności

Przedni czujnik w modelu UL3Q automatycznie dostosowuje jasność do zmieniających się warunków oświetleniowych, optymalizując jakość obrazu i efektywność energetyczną bez konieczności ręcznej regulacji. Ta adaptacyjna funkcja pomaga utrzymać stałą wydajność wyświetlacza, wspiera oszczędność energii i zapewnia lepsze wrażenia wizualne, dostosowując się do zmieniających się warunków otoczenia.

Seria UL3Q zapewnia funkcje bezpieczeństwa w celu ochrony ważnych danych przed dostępem z zewnątrz i atakami.

Zaawansowana architektura zabezpieczeń

UL3Q wykorzystuje technologię Enhanced Kernel Protection (EKP) firmy LG, która chroni krytyczne dane przed nieautoryzowanym dostępem i potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa. To zaangażowanie w bezpieczeństwo informacji zostało potwierdzone certyfikatem ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, co zapewnia firmom pewność, że ich wrażliwe dane i operacje są chronione w dzisiejszym wymagającym świecie.

Firma LG otrzymała medal EcoVadis Platinum 2025.

Wyróżniona strategia zrównoważonego rozwoju

Seria UL3Q uosabia zaangażowanie LG Display w ESG: „Lepsze życie dla wszystkich”. To zaangażowanie w odpowiedzialność za środowisko w całej firmie zostało wyróżnione prestiżowym medalem EcoVadis Platinum 2025, co plasuje nas w gronie 1% najlepszych firm na świecie pod względem doskonałości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Pracownik LG zdalnie monitoruje urządzenia z serii UL3Q zainstalowane w innej lokalizacji.

LG ConnectedCare

Konserwacja jest łatwa i szybka dzięki opcjonalnej usłudze LGConnectedCare*, rozwiązaniu w chmurze świadczonemu przez LG. Umożliwia zdalne zarządzanie stanem wyświetlaczy w siedzibach klientów, diagnozowanie usterek i korzystanie z usług zdalnego sterowania, zapewniając stabilność działania ich firm.



* Dostępność opcji LG ConnectedCare różni się w zależności od regionu i należy je zakupić osobno. W celu poznania szczegółów należy skontaktować się z regionalnym przedstawicielem handlowym LG.

Drukuj

Wszystkie specyfikacje

PANEL

  • Rozmiar ekranu (cale)

    75"

  • Typ panelu

    ADS

  • Typ podświetlenia

    Direct

  • Proporcje obrazu

    16:9

  • Rozdzielczość natywna

    3840x2160 (UHD)

  • Częstotliwość odświeżania

    60Hz

  • Jasność

    350nit (Typ.)

  • Współczynnik kontrastu

    1,200:1

  • Dynamiczny wsp. kontrastu CR

    1,000,000:1

  • Gama kolorów

    DCI 80%

  • Kąt widzenia (pion x poziom)

    178 x 178

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07Billon colors(8bit + FRC)

  • Czas reakcji

    8ms (G to G)

  • Surface Treatment (Haze)

    1%

  • Żywotność

    30,000Hrs (Min)

  • Czas pracy (godzin/dni)

    16/7

  • Pion / Poziom

    O/O

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

  • Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.)

    1679.7 X 958.9 X 58.5

  • Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł.)

    1875 X 175 X 1145

ZASILANIE

  • Zasilacz

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Rodzaj zasilania

    Built-In Power

POBÓR MOCY

  • typ.

    155 W

  • maks.

    227 W

  • Inteligentne oszczędzanie energii (70%)

    108.5W

  • DPM

    0.5 W

  • Wyłączanie zasilania

    0.5 W

DŹWIĘK

  • Głośnik (wbudowany)

    O (10W X 2)

KOMPATYBILNOŚĆ OPS

  • Kompatybilny z typem OPS

    O

  • Wbudowany zasilacz OPS

    O

KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA

  • SuperSign CMS

    O

  • SuperSign Control+

    O

  • SuperSign Cloud

    O

  • Promota

    O

  • Mobile CMS

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski

  • Connected Care

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Regulation Book, Easy setup guide, Warranty Card, Phone to D-Sub9 Gender

FUNKCJE SPECJALNE

  • Przechylenie (przodem do dołu)

    O

Informacje dotyczące zgodności

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

Aby uzyskać dodatkową dokumentację techniczną i pliki do pobrania, przejdź do portalu partnera B2B LG.