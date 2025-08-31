2026 - lepsza codzienność z nowymi zwyczajami

Luty - miesiąc, w którym radość z wejścia w nowy rok zaczyna przygasać, a życie wraca na swoje zwykłe tory.

Teraz nie potrzeba drastycznych zmian noworocznych postanowień, ale nowych drobnych zwyczajów, które wzbogacą codzienność.

Poznaj Rię, która wraz z LG przeżywa luty po swojemu.

*Elementy tej historii oraz grafiki zostały stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celach ilustracyjnych.