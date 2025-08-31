2026 - lepsza codzienność z nowymi zwyczajami

Obiad nie do pominięcia
„Kiedy jest dużo pracy, łatwo zapomnieć zjeść obiad. A im częściej to robiłam, tym bardziej czułam, jak moje zdrowie powoli podupada.”
W dni, gdy piętrzy się przed tobą praca, pomijanie obiadu staje się niekiedy nawykiem, więc od stycznia Ria postawiła sobie noworoczny cel: przygotowywać z wyprzedzeniem obiady na cały tydzień.
Z tak napiętym harmonogramem trudno jest robić zakupy często, dlatego Ria po prostu zaopatruje się w większą ilość warzyw w weekendy.
Świeżość w lodówce FreshBalancer™ dostosowuje wilgotność do przechowywanych produktów, więc nawet po kilku dniach składniki na obiad pozostają całkiem świeże.
Dzięki temu jedna wizyta w sklepie wystarcza na cały tydzień posiłków.
Ponieważ wszystko jest gotowe wcześniej, przerwy obiadowe w pracy wydają się znacznie przyjemniejsze.
Jednego dnia Ria zjada sałatkę, innego coś ugotowanego na parze, wszystko doskonale świeże.
„Ponieważ wszystko pozostaje świeże i starannie poukładane w lodówce, rzadko zdarza mi się pomijać obiad.”
Dla Rii obiad już nie jest czymś, co odkłada na później, lecz czymś, co pomaga jej przejść z energią przez każdy dzień i przyczynia się do jej noworocznego postanowienia, żeby zdrowiej się odżywiać.