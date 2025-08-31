About Cookies on This Site

Miesięcznik LG | Luty

2026 - lepsza codzienność z nowymi zwyczajami

„Life's Good” zaczyna się w domu

 

 

 

 

Luty - miesiąc, w którym radość z wejścia w nowy rok zaczyna przygasać, a życie wraca na swoje zwykłe tory.

Teraz nie potrzeba drastycznych zmian noworocznych postanowień, ale nowych drobnych zwyczajów, które wzbogacą codzienność.

Poznaj Rię, która wraz z LG przeżywa luty po swojemu.

*Elementy tej historii oraz grafiki zostały stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celach ilustracyjnych.

Nasza propozycja

Zapoznaj się z historią Rii i też zrób miejsce na nowe. Gdy oddasz swoje stare urządzenie, na przykład telewizor czy pralkę, otrzymasz dodatkową zniżkę 5% na zakup nowego urządzenia w Sklepie LG.

Czytaj więcej

Chwila spokoju o poranku

– Ria, Specjalistka brand marketingu (32 lata)

„Tyle spotkań i zarwanych nocy… w zeszłym roku było wiele dni, kiedy czułem się wykończona, jeszcze zanim dzień zaczął się na dobre. Dlatego w tym roku zarezerwowałam sobie poranki tylko dla siebie.”


Od początku roku Ria ma nowy zwyczaj: nastawia budzik 20 minut wcześniej.
To świadomy wybór, by część poranka mieć całkowicie wolną.


W tym czasie wykonuje krótkie ćwiczenia na podstawie wideo, najczęściej lekkie rozciąganie lub relaksującą jogę.
Gdy włącza telewizor, ekran webOS poleca dokładnie te treści, których szuka. Wystarczy kilka kliknięć pilota, aby zacząć poranny trening osobisty.


„Rozpocznij poranek od skupienia się na sobie w przygotowanym do tego otoczeniu, a cały dzień wyda się łatwiejszy.”


Poranne ćwiczenia stały się dla Rii nowym zwyczajem — krótką chwilą przed pracą, aby zresetować ciało i oddech.

Kobieta ćwicząca poranną jogę w domu, podążając za treningiem transmitowanym w telewizji.

Kolaż przedstawiający świeże przygotowywanie posiłków i poukładane warzywa przechowywane w lodówce LG.

Obiad nie do pominięcia

„Kiedy jest dużo pracy, łatwo zapomnieć zjeść obiad. A im częściej to robiłam, tym bardziej czułam, jak moje zdrowie powoli podupada.”


W dni, gdy piętrzy się przed tobą praca, pomijanie obiadu staje się niekiedy nawykiem, więc od stycznia Ria postawiła sobie noworoczny cel: przygotowywać z wyprzedzeniem obiady na cały tydzień.


Z tak napiętym harmonogramem trudno jest robić zakupy często, dlatego Ria po prostu zaopatruje się w większą ilość warzyw w weekendy.
Świeżość w lodówce FreshBalancer™ dostosowuje wilgotność do przechowywanych produktów, więc nawet po kilku dniach składniki na obiad pozostają całkiem świeże.
Dzięki temu jedna wizyta w sklepie wystarcza na cały tydzień posiłków.


Ponieważ wszystko jest gotowe wcześniej, przerwy obiadowe w pracy wydają się znacznie przyjemniejsze.
Jednego dnia Ria zjada sałatkę, innego coś ugotowanego na parze, wszystko doskonale świeże.


„Ponieważ wszystko pozostaje świeże i starannie poukładane w lodówce, rzadko zdarza mi się pomijać obiad.”


Dla Rii obiad już nie jest czymś, co odkłada na później, lecz czymś, co pomaga jej przejść z energią przez każdy dzień i przyczynia się do jej noworocznego postanowienia, żeby zdrowiej się odżywiać.

W weekend przygotuj się na nadchodzący tydzień

„Kiedy jestem całkowicie wyczerpana, zazwyczaj wyleguję się cały weekend.
Pościel naprawdę wpływa na to, jak śpię, więc kiedy nie piorę jej wystarczająco często, moja jakość snu też na tym cierpi.”


Ria wprowadziła małą zmianę w tym, jak zaczynają się jej weekendowe poranki.
Gdy tylko się budzi, od razu zabiera się za pranie pościeli. Na szczęście nie jest to szczególnie trudne zadanie.
TurboWash™360 usuwa za jednym zamachem cały kurz, który nagromadził się w ciągu tygodnia.


Sam proces jest prosty, ale różnica ogromna.
Świadomość, że pościel dłużej pozostaje świeża, a tkaniny w dobrym stanie mimo częstego prania, jest naprawdę przyjemna.


Gdy cykl prania i suszenia się kończy, ponownie ścieli łóżko.
Świeża pościel to sygnał, że weekend naprawdę się zaczął, a zmęczenie z całego tygodnia powoli zaczyna znikać.


„W chwili, gdy z powrotem wchodzę pod kołdrę, czuję, że będę w stanie poradzić sobie z nadchodzącym tygodniem.”


Ten drobny nawyk, powtarzany w każdy weekend, pomaga nie tylko uporządkować sypialnię, ale także resetuje umysł.

Kobieta odświeżająca pościel, korzystając z pralki LG, jako część spokojnej weekendowej rutyny.

Drobne zwyczaje Rii nie są niczym niezwykłym, lecz niewielką zmianą, którą wprowadziła do swojego życia na początku roku i która cały czas ma na nią pozytywny wpływ.

Małe, codzienne nawyki mogą być początkiem dużych zmian w nadchodzącym roku.

Jakie nowe zwyczaje wprowadzisz w swoje życie?

Ujęcie telewizora

Jak telewizor LG pomaga zacząć poranek z większą uważnością?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro
Malownicza przyroda na dużym ekranie i dobrze zbalansowany dźwięk tworzą poranne otoczenie, które pomaga skupić się na oddechu i zmysłach.

• Ultrasmukły design
Naturalnie wpasowuje się w Twoją codzienność dzięki smukłej konstrukcji, która nie zakłóca otaczającej przestrzeni.

Zdjęcie lodówki

Jak lodówka LG pomaga jeść zdrowsze obiady?

 

• LinearCooling™
Minimalizuje wahania temperatury, aby składniki pozostawały dłużej świeże.

• Fresh Balancer™
Reguluje wilgotność odpowiednio do owoców i warzyw, pomagając utrzymać stabilną świeżość.

Zdjęcie pralki

Jak pralka LG sprawia, że weekendy są bardziej relaksujące?

• ThinQ™
Łatwo zarządzaj praniem i suszeniem za pomocą jednego dotknięcia, ułatwiając weekendowe poranki./span>

• TurboWash™360
Pierze szybciej, nie uszkadzając tkanin.

Zapoznaj się z historią Rii i też zrób miejsce na nowe. Gdy oddasz swoje stare urządzenie, na przykład telewizor czy pralkę, otrzymasz dodatkową zniżkę 5% na zakup nowego urządzenia w Sklepie LG.

Czytaj więcej

Te produkty wzbogacą Twoją codzienność

