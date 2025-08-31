75-calowy LG QNED AI QNED7E MiniLED 4K Smart TV 2026

75QNED7EB3A_EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
75QNED7EB3A
Front view of 75-calowy LG QNED AI QNED7E MiniLED 4K Smart TV 2026 75QNED7EB3A
LG QNED AI QNED70 Mini LED shown in front and side views highlights a 75-inch display with a 1669 mm-wide screen, 963 mm screen height, 1026 mm height with stand, a 72.1 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1299 by 361 mm.
LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a bright living room, showing an intense soccer moment with vivid colors and refined picture quality across a wide screen, as a family seated on sofas cheers together.
LG QNED AI QNED70 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED AI QNED70 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED AI QNED70 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG QNED evo AI QNED70 Mini LED with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows an underwater scene of an orca swimming, as AI recognizes and upscales every frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED AI QNED70 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED AI QNED70 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED70 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED AI QNED70 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED AI QNED70 Mini LED is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.
Główne cechy

  • Wciągające oglądanie na Ultra Big TV z dopracowanym Linear Flow Design, stworzonym, aby dopełnić Twoją przestrzeń.
  • Wyjątkowa technologia szerokiej gamy kolorów LG zapewnia niezwykle bogatą paletę barw dzięki Dynamic QNED Color
  • Zwiększona wyrazistość i niezwykły kontrast z Mini LED
  • Nagradzany system webOS zapewnia zaawansowane funkcje AI – wspierane przez Google Gemini i Microsoft Copilot
  • Przycisk AI uruchamia AI Hub, zapewniając inteligentne, spersonalizowane wrażenia, zabezpieczone przez LG Shield
Więcej

Dlaczego LG QNED | Mini LED?

LG QNED AI QNED70 Mini LED zapewnia dynamiczne wrażenia sportowe na dużym, wyraźnym ekranie, z panelami sterowanymi przez AI prezentującymi prognozy, analizy zawodników oraz dane ligowe, podczas gdy przebieg gry jest analizowany w czasie rzeczywistym.

Dynamiczny sport z LG QNED

LG QNED AI QNED70 Mini LED z Dynamic QNED Color wypełnia ekran żywymi, płynnymi eksplozjami wielobarwnego ruchu przypominającego farbę, prezentując zwiększoną intensywność kolorów z certyfikatem 100% objętości kolorów.

Dynamic QNED Color

Certyfikat 100% objętości kolorów

LG QNED AI QNED70 Mini LED prezentuje technologię Mini LED w podzielonej scenie nadmorskiego klifu, porównując konwencjonalny LED z głębszą czernią i bardziej dopracowanym kontrastem w warstwowych fakturach skał oraz detalach oceanu dla większej wyrazistości i głębi.

Mini LED

LG QNED AI QNED70 Mini LED z wielokrotnie nagradzanym systemem webOS Multi AI jest prezentowany na ciemnym tle z logo Microsoft Copilot i Google Gemini, co wskazuje na obsługę usług związanych ze sztuczną inteligencją dostępnych za pośrednictwem interfejsu telewizora.

Wielokrotnie nagradzany system webOS AI

LG QNED AI QNED70 Mini LED posiada AI Hub do personalizacji, z symbolem AI nad pilotem otoczonym etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.

AI Hub dla personalizacji

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu.

Zabezpieczone przez LG Shield

Jak LG QNED Mini LED wprowadza duży rozmiar i bogactwo kolorów do każdej sceny?

Dynamic QNED Color w LG QNED, certyfikowany jako 100% objętości kolorów, zapewnia realistyczne kolory i detale. Od kina po sport – ciesz się treściami prezentowanymi z żywymi kolorami i wyrazistością na ultra dużym ekranie.

Ultraduży telewizor

Odkryj nowy poziom immersji dzięki ultradużemu ekranowi

Oglądaj sport, każdy film i każdą grę na przestronnym LG QNED Ultra Big TV. Dzięki żywym kolorom i wyrafinowanej jakości obrazu akcja rozwija się z zapierającą dech w piersiach skalą i wyrazistością.1)

LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big TV jest zamontowany na ścianie w jasnym salonie, wyświetlając intensywny moment meczu piłkarskiego z żywymi kolorami i dopracowaną jakością obrazu na szerokim ekranie, podczas gdy rodzina siedząca na kanapach wspólnie kibicuje.

Dynamic QNED Color

Technologia szerokiej gamy kolorów LG oparta na nanocząsteczkach zapewnia 100% objętości kolorów w Twoim TV

Zobacz dynamiczne i intensywne kolory w ruchu dzięki technologii szerokiej gamy kolorów LG opartej na nanocząsteczkach, zastępującej Quantum Dot i zwiększającej zdolność reprodukcji barw w TV, aby wyrażać różnorodne nastroje z Dynamic QNED Color.

LG QNED AI QNED70 Mini LED z Dynamic QNED Color wypełnia ekran żywymi, płynnymi, wielobarwnymi, przypominającymi farbę rozbłyskami ruchu, zapewniając wyrazistą ekspresję kolorów i 100% objętości kolorów dla dynamicznych efektów wizualnych.

Zobacz certyfikat 100% objętości kolorów dla LG QNED2)

Mini LED

Blask dopracowany z punktową precyzją.

Odkryj głębszy kontrast i jasne, wyraziste obrazy dzięki technologii Mini LED LG, zapewniającej precyzyjne sterowanie światłem w każdej scenie.

LG QNED AI QNED70 Mini LED pokazuje, jak technologia Mini LED ujawnia ostrzejszą fakturę skał i wyraźniejsze detale oceanu niż konwencjonalny LED w podzielonej scenie nadmorskiego klifu, oferując głębszą czerń i bardziej dopracowany kontrast dla większej wyrazistości i głębi.

*Powyższe obrazy mają charakter symulacyjny i służą wyłącznie celom ilustracyjnym.

Procesor AI alpha 7 4K Gen9

Ulepszony dla inteligentniejszego, potężniejszego przetwarzania.

Procesor AI alpha 7, napędzany ulepszoną mocą GPU i CPU, wykonuje optymalizację obrazu w skali nano, aby zapewnić przejrzystość 4K z ulepszonym kontrastem i trójwymiarową głębią.

Procesor AI alpha 7 4K Gen9 w LG QNED AI QNED70 Mini LED rozświetla centrum żółtej płytki drukowanej, podkreślając inteligentniejsze i wydajniejsze przetwarzanie AI, które poprawia wyrazistość obrazu 4K dzięki lepszemu kontrastowi i głębi.

Dlaczego LG AI TV?

LG AI TV optymalizuje obraz i dźwięk, jednocześnie upraszczając codzienność dzięki spersonalizowanemu AI Hub

Dowiedz się więcej o LG AI TV

Odkryj 3 kluczowe korzyści AI Hub

Zaawansowane wyszukiwanie Multi AI z Google Gemini i Microsoft Copilot

Po prostu powiedz, czego szukasz, a następnie wybierz model AI, który najbardziej Ci odpowiada. System łączy się z wieloma modelami AI, aby zapewnić szersze, bardziej odpowiednie wyniki.5)

Uzyskaj spersonalizowane rekomendacje i informacje dotyczące treści

AI Concierge sugeruje treści i aktualizacje dostosowane do Twoich zainteresowań. Funkcja „In This Scene” zapewnia odpowiednie rekomendacje i informacje na podstawie tego, co oglądasz, podczas gdy generatywna sztuczna inteligencja umożliwia wyszukiwanie i tworzenie obrazów.6)

LG AI TV rozpoznaje Twój głos i prowadzi Cię do sekcji My Page – dopasowanej specjalnie do Ciebie!

W sekcji „Moja strona” zobaczysz wszystko od razu – od pogody, kalendarza i widżetów po ulubione wyniki sportowe.7)

Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 pokazana na ciemnym tle. Architektura Multi-AI została wyróżniona w kategorii Sztuczna Inteligencja.

Wielokrotnie nagradzany system webOS AI

Nagradzany webOS – teraz zabezpieczony przez LG Shield

Odznaka AVForums Editor’s Choice dla LG webOS 25 – Best Smart TV System 2025/2026.

Przez 8 lat najlepszym systemem Smart TV 

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu. Wyświetlana jest również odznaka CES Innovation Awards 2026 Honoree.

Osłona LG

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać

7 kluczowych technologii LG Shield chroni Twoje dane dzięki bezpiecznemu przechowywaniu i zarządzaniu danymi, zaawansowanej kryptografii, integralności oprogramowania, uwierzytelnianiu i kontroli dostępu, bezpiecznej transmisji danych, wykrywaniu i reagowaniu na incydenty oraz bezpiecznym aktualizacjom.

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać Dowiedz się więcej o LG Shield

webOS Re:New Program

Aktualizuj swój telewizor bezpłatnie nawet przez 5 lat9)

LG Quad Protection przedstawiono za pomocą czterech ikon ochrony na żółtym tle. Każda ikona oznacza ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, wilgocią, przepięciami oraz ochronę webOS z LG Shield.

LG Quad Protection

Twój telewizor LG został zaprojektowany z myślą o długiej żywotności dzięki LG Quad Protection

Od sprzętu po oprogramowanie – telewizor LG jest chroniony. Wbudowane kondensatory chronią przed wysokim napięciem, w tym wyładowaniami atmosferycznymi, a półprzewodniki zostały zaprojektowane z myślą o ochronie przed przepięciami. Żel silikonowy i powłoki ochronne zabezpieczają chipsety przed wilgocią, a LG Shield chroni również Twoje dane.

Pilot AI Magic Remote

Uwolnij wszystkie możliwości AI Experience za pomocą jednego przycisku

Jeden przycisk AI to wszystko, czego potrzeba, aby uzyskać dostęp i kontrolować wszystkie interakcje oparte na sztucznej inteligencji. Pokrętło przewijania i natychmiastowe komendy głosowe sprawiają, że każda funkcja jest pod pełną kontrolą.10)

LG QNED AI QNED70 Mini LED posiada funkcję AI Hub do personalizacji, z ikoną AI nad pilotem otoczoną etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.

Zanurz się w każdym meczu sportowym

Prognozy sportowe dzięki AI Concierge

Korzystaj z przewidywań gier za pomocą sztucznej inteligencji

AI analizuje statystyki i formę Twojej drużyny, aby przygotować prognozy meczu. Dopinguj jeszcze mocniej – wspieraj swoją drużynę, mając pod ręką te analizy generowane przez AI.11)

TruMotion

Wygładzanie ruchu dopasowane do każdego gatunku

AI Genre Selection rozpoznaje gatunek treści, a TruMotion dopasowuje poziom juddera, aby zastosować właściwe wygładzanie i zapewnić naturalny obraz w filmach, sporcie i nie tylko.

Sports Alert

Ustaw alerty i nie przegap ani chwili

Uchwyć każdą chwilę akcji. Ustaw alerty i otrzymuj powiadomienia o terminarzu meczów, wynikach i nie tylko.

Wkrocz do świata stworzonego do wygrywania

Najlepsza rozgrywka

Graj, aby wygrać – ciesząc się płynną wydajnością

Ciesz się wspaniałymi wrażeniami z gry dzięki VRR do 60 Hz. Dzięki pierwszemu w historii kontrolerowi z certyfikatem BT ULL i szybkiej częstotliwości odświeżania każda chwila w grze staje się przyjemniejsza.12)

LG QNED AI QNED70 Mini LED dla Ultimate Gameplay prezentuje dynamiczną scenę gry akcji z porównawczym oknem podkreślającym płynniejszy ruch, obsługując jednocześnie do 60 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG oraz GeForce NOW.

LG QNED AI QNED70 Mini LED z Bluetooth Ultra Low Latency pokazuje na ekranie bezprzewodowy kontroler „Razer Wolverine V3 Bluetooth”, wskazując zoptymalizowaną obsługę kontrolerów Bluetooth dla responsywnej rozgrywki.
LG QNED AI QNED70 Mini LED posiada portal LG Gaming Portal z układem centrum gier, łączącym polecane treści i kafelki gier w ujednoliconym interfejsie, który rozszerza się, aby zapewnić dostęp do GeForce NOW i aplikacji do gier webOS.
LG QNED AI QNED70 Mini LED z Game Dashboard i Optimizer pokazuje dwa ekrany gry obok siebie oraz menu na ekranie do regulacji ustawień rozgrywki, takich jak odświeżanie, opóźnienie i tryby obrazu w czasie rzeczywistym.
Ultra niska latencja Bluetooth

Pierwszy na świecie telewizor z obsługą kontrolerów Bluetooth Ultra Low Latency

Poznaj ultra-niskie opóźnienie i wysoką wydajność w cloud gamingu dzięki obsłudze kontrolerów Bluetooth Ultra Low Latency, ograniczając opóźnienie wejścia do poniżej 2,5 ms. Ciesz się płynnym, responsywnym sterowaniem jak przy połączeniu przewodowym – nawet podczas grania w chmurze.13)

LG Gaming Portal

Twoje kompleksowe centrum gier

Odkrywaj tysiące gier w NVIDIA GeForce Now, natywnych aplikacjach webOS i nie tylko. Łatwe wyszukiwanie gier na pilota lub gamepada, a nawet konkurowanie z innymi graczami za pośrednictwem trybu wyzwania.14)

Pulpit nawigacyjny i optymalizator gier

Z łatwością dostosuj ustawienia gry do swojego stylu.

Z łatwością spersonalizuj rozgrywkę: Game Dashboard zapewnia szybkie sterowanie w czasie rzeczywistym, a Game Optimizer pozwala precyzyjnie dostroić ulubione ustawienia. Dostosuj częstotliwość odświeżania, opóźnienie i tryby obrazu, aby łatwo zoptymalizować każdą sesję grania.

True Cinema, zachowane w każdym detalu

LG QNED AI QNED70 Mini LED pokazano w studiu, gdy reżyser pracuje przy panelu sterowania, a na ekranie telewizora trwa montaż filmu. Logotypy FILMMAKER MODE pojawiają się w lewym dolnym rogu.

FILMMAKER Ambient MODE

Oglądaj filmy zgodnie z intencjami reżysera

Tryb FILMMAKER Mode wyłącza dodatkowe przetwarzanie i zachowuje wybrane przez reżysera kolory, ruch i proporcje. Filmy odtwarzają się z takim samym wyglądem i wrażeniem, jak zamierzono w studiu.15)

Wzornictwo stworzone, aby podnieść rangę Twojej przestrzeni

Linear Flow Design

Wyrafinowane, solidne wykończenie, które uzupełnia przestrzeń

Twój telewizor ma nowoczesne, metaliczne wykończenie i gustowny, liniowy design, który sprawi, że Twoja przestrzeń nabierze charakteru.16)

LG QNED AI QNED70 Mini LED z Linear Flow Design jest prezentowany w ujęciu wielokątnym, z widokiem tylnego panelu u góry, sceną smukłego montażu na ścianie w salonie w lewym dolnym rogu oraz zbliżeniem żłobionego metalowego tyłu w prawym dolnym rogu.

Odkryj nieograniczone arcydzieła z LG Gallery+

LG Gallery+

Stylizuj przestrzeń dzięki różnorodnym treściom do wyboru

LG Gallery+ zapewnia dostęp do ponad 100+ dzieł sztuki, ambientowych wideo i innych treści wizualnych, które podnoszą charakter wnętrza. Dzięki regularnym aktualizacjom biblioteki spersonalizuj dom kuratorowanymi treściami, które odzwierciedlają Twój styl.18)

 

LG QNED AI QNED70 Mini LED z LG Gallery+ z BGM i Music Lounge pokazuje na ekranie scenę „Forest Evening” z leśnym jeziorem, z widocznym panelem interfejsu Music Lounge dla muzyki nastrojowej, odtwarzania przez Bluetooth i sterowania.

BGM z salonem muzycznym

Zadbaj o nastrój dzięki muzyce

Stwórz odpowiednią atmosferę dzięki muzyce, która pasuje do Twoich wizualizacji. Użyj muzyki rekomendowanej w oparciu o preferencje lub połącz się przez Bluetooth, aby odtwarzać własne utwory.

LG OLED evo AI G6 pokazuje siatkę zdjęć Google Photos z rodzinnych ujęć, podczas gdy telefon wyświetla listę albumów z włączonym przełącznikiem albumu Family Trip.

Moje zdjęcia

Łatwy dostęp do Zdjęć Google, aby wyświetlać wspomnienia

Wygodnie połącz konto Google Photos z telewizorem za pomocą telefonu. Spersonalizuj przestrzeń bez trudu, korzystając z treści z własnej biblioteki zdjęć.21)

 

LG OLED evo AI G6 jest zamontowany na ścianie nad czerwonym stolikiem przy zielonej ścianie i wyświetla tablicę informacyjną obejmującą pogodę, wyniki sportowe, TV Scheduler oraz Home Hub.

Tablica informacyjna

Bądź na bieżąco dzięki spersonalizowanemu panelowi

Ważne informacje w skrócie. Aktualności pogodowe i sportowe, kalendarz Google, a nawet powiadomienia Home Hub, rezerwacji i nie tylko.

Tryb galerii

Płynnie przełączaj się między telewizorem a dziełem sztuki

Po włączeniu trybu galerii telewizor może nadal oszczędzać energię nawet podczas wyświetlania wybranych dzieł sztuki, dodając odrobinę stylu i elegancji do przestrzeni.

Automatyczna kontrola jasności

Optymalna jasność w każdym oświetleniu

Funkcja Brightness Control automatycznie dopasowuje jasność ekranu do oświetlenia otoczenia, zapewniając wyraźny i komfortowy obraz w każdych warunkach.22)

 

Czujnik ruchu

Reaguje na Twoją obecność

Wykrywanie ruchu pozwala telewizorowi inteligentnie reagować, przełączając tryby w zależności od tego, czy jesteś w pobliżu, czy nie.23)

 

LG Channels

Bezpłatna rozrywka bez końca

LG Channels łączy różnorodne treści z platform na żywo i VOD w jednym miejscu, ułatwiając znalezienie tego, co lubisz.24)

 

LG OLED evo AI G6 z Smart Connectivity wyświetla interfejs Home Hub, pokazując połączenia z Google Home i LG ThinQ, z panelami dla telewizora, urządzeń i aplikacji w jednym, przejrzystym układzie sterowania.

Inteligentna łączność

Home Hub – kompleksowa platforma dla inteligentnego domu

Home Hub łączy wszystkie inteligentne urządzenia. Bezproblemowe łączenie, sterowanie i interakcja z domowymi urządzeniami IoT w Google Home i nie tylko.25)

 

LG Soundbar podnosi jakość każdej sceny, zapewniając pełniejsze brzmienie przestrzenne

WOW Orchestra

Pełny dźwięk przestrzenny z telewizora LG i soundbara – w idealnej synchronizacji

Dzięki synchronizacji telewizora i soundbara system zwiększa głębię i kierunkowość, zapewniając pełniejsze wrażenia przestrzenne.26)

LG QNED AI QNED70 Mini LED with WOW Orchestra shows musicians performing on screen, as layered sound waves from the TV and soundbar below fill the living room to create a synchronized surround sound experience.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

Accessibility

Funkcje ułatwień dostępu sprawiają, że oglądanie staje się bardziej inkluzywne

Telewizory LG projektuje się z myślą o dostępności – m.in. z funkcjami takimi jak Color Adjustment Filter, przewodnik języka migowego oraz bezpośrednia obsługa połączeń dla urządzeń wspomagających słyszenie.

Zastrzeżenie

 

*Powyższe zdjęcia na niniejszej stronie szczegółowej produktu mają wyłącznie charakter poglądowy. Dokładniejszy obraz można znaleźć w galerii.

*Specyfikacje i funkcje różnią się w zależności od regionu, modelu i rozmiaru.

*Dostępność usługi zależy od regionu i kraju.

*Spersonalizowane usługi mogą się różnić w zależności od zasad aplikacji innych firm.

*Aby uzyskać dostęp do inteligentnych usług i funkcji sieciowych, w tym aplikacji streamingowych, wymagane jest konto LG i akceptacja odpowiednich Warunków. Bez konta LG dostępne są tylko połączenia z urządzeniami zewnętrznymi (np. HDMI) oraz telewizja naziemna/OTA (tylko w telewizorach z tunerami). Utworzenie konta LG jest bezpłatne.

1)*Maksymalny rozmiar ekranu może się różnić w zależności od modelu i regionu.

 

2)*Zakres gamy kolorów (Color Gamut Volume; CGV) ekranu jest równoważny lub przekracza CGV przestrzeni kolorów DCI-P3, co zostało zweryfikowane niezależnie przez firmę Intertek.

 

3)*Funkcja AI Picture Pro działa z każdą treścią chronioną prawami autorskimi w usługach OTT.

*Obrazy są skalowane do jakości zbliżonej do 4K. Wyniki mogą się różnić w zależności od rozdzielczości źródła.

 

4)*Jakość dźwięku może się różnić w zależności od otoczenia.

 

5)*Funkcja AI Search (Copilot) jest dostępna w modelach OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD z obsługą programu webOS Re:New Program, w tym w modelach wydanych od 2022 roku.

*Wymagane jest połączenie z Internetem, a partnerskie usługi AI mogą ulec zmianie lub wymagać subskrypcji.

*Ta funkcja może się różnić w zależności od regionu i modelu i nie jest dostępna w krajach, w których nie jest dostępna obsługa LLM.

 

6)*Niektóre z tych funkcji mogą nie być obsługiwane w niektórych regionach lub modelach.

*Wyświetlane menu mogą się różnić w zależności od wersji.

*Rekomendacje słów kluczowych różnią się w zależności od aplikacji i pory dnia.

*Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG (Electronic Program Guide).

*Karta „On Now” nie jest dostępna w aplikacjach Netflix i innych CP (dostawca treści), więc karta nie będzie wyświetlana.

*Karta „Generative AI” jest dostępna w niektórych regionach lub modelach.

 

7)*Ograniczona lub zredukowana zawartość może być wyświetlana w zależności od regionu i połączenia sieciowego.

*Obsługa Voice ID może różnić się w zależności od regionu i kraju i jest dostępna w telewizorach OLED, QNED, NANO 4K UHD wydanych od 2024 roku, a także w telewizorach MRGB i FHD wydanych od 2026 roku.

*Działa tylko z aplikacjami obsługującymi konto Voice ID.

*Blokada może zostać zdjęta przez osobę o podobnym głosie, a jeśli głos zmieni się z powodów zdrowotnych lub innych czynników, rozpoznawanie może nie działać skutecznie.

*Dostarczone widżety mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulec zmianie lub zostać wycofane bez wcześniejszego powiadomienia.

*Funkcja My Page dotyczy telewizorów OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD z 2026 roku.

 

8)*Wymagane jest połączenie z Internetem.

*Możliwe jest połączenie AI Chatbot z obsługą klienta.

*W krajach bez obsługi NLP dostęp do aplikacji i ich obsługa głosowa mogą być niedostępne.

 

9)*webOS Re:New to program aktualizacji oprogramowania dostępny wyłącznie dla wybranych modeli. Liczba aktualizacji oraz okres wsparcia Re:New mogą się różnić w zależności od produktu, modelu lub regionu.

*Harmonogram aktualizacji, funkcje, aplikacje i usługi mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

*Dostępne funkcje, treści i usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia i różnić się w zależności od produktu, modelu lub regionu.

 

10)*Zapewnia szybki dostęp do funkcji AI telewizora, ale nie ma wbudowanego przetwarzania AI.

*Design, dostępność oraz funkcje pilota AI Magic Remote mogą się różnić w zależności od regionu i obsługiwanego języka, nawet w przypadku tego samego modelu.

*Niektóre funkcje mogą wymagać połączenia z internetem.

*AI Voice Recognition jest dostępne tylko w krajach, które obsługują NLP w swoim języku ojczystym.

 

11)*Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG.

*Zakres wsparcia może się różnić w zależności od kraju.

*Informacje podawane przez AI Concierge służą wyłącznie celom ogólnym i mogą nie być dokładne. LG nie ponosi odpowiedzialności za działania lub decyzje podjęte w oparciu o te informacje.

 

12)*60 Hz to maksymalna częstotliwość odświeżania oparta na zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) i działa tylko z wejściami obsługującymi 60 Hz.

*HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR.

*Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.

 

13)*Bluetooth Ultra Low Latency dotyczy tylko wybranych telewizorów LG z rocznika 2026. Funkcjonalność kontrolera ULL jest obsługiwana tylko w przypadku połączenia z kompatybilnymi urządzeniami.

*W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.

*W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

Funkcja kontrolerów ULL jest obsługiwana wyłącznie po podłączeniu do kompatybilnych urządzeń.

 

14)*Wsparcie dla usług gier w chmurze może się różnić.

*Niektóre usługi gier mogą wymagać subskrypcji i gamepada.

*Gamepad jest sprzedawany osobno.

 

15)*FILMMAKER MODE jest znakiem handlowym UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.

 

16)*Rozmiar ramki różni się w zależności od serii i rozmiaru.

 

18)*Dostępność treści może się różnić w zależności od regionu i może ulec zmianie.

*Aby uzyskać dostęp do pełnych treści i funkcji, wymagana jest subskrypcja LG Gallery+.

 

21)*Funkcja działa po zalogowaniu się na konto Zdjęcia Google, jeśli w aplikacji znajduje się co najmniej 10 zdjęć.

 

22)*Czujniki jasności mogą różnić się zależnie od modelu.

 

23)*Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6

 

24)*Wsparcie dla wybranych kanałów LG Channels różni się w zależności od regionu.

 

25)*LG obsługuje urządzenia Wi-Fi „Matter”. Obsługiwane usługi i funkcje „Matter” mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Początkowe połączenie ThinQ i Matter powinno odbywać się za pośrednictwem aplikacji mobilnej ThinQ.

 

26)*Soundbar można kupić oddzielnie.

*Sterowanie trybem dźwięku może różnić się zależnie od modelu.

*Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

*Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.

 

Kluczowe parametry

  • PICTURE (DISPLAY) - Panel

    4K QNED MiniLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Częstotliwość odświeżania

    60Hz natywna

  • PICTURE (DISPLAY) - Szeroka gama kolorów

    Dynamic QNED Color (certyfikat: 100% Color Volume)

  • OBRAZ (funkcje poprawy) - Procesor

    Alpha 7 AI Procesor 4K Gen9

  • OBRAZ (funkcje poprawy) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • DZWIĘK - Moc Głośników

    20W

  • DZWIĘK - System Dźwięku

    2.0 Ch

  • WYMIARY I WAGA - Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    1 669 x 963 x 72,1

  • WYMIARY I WAGA - Waga telewizora bez podstawy (kg)

    22,1

Wszystkie specyfikacje

PICTURE (DISPLAY)

  • Szeroka gama kolorów

    Dynamic QNED Color (certyfikat: 100% Color Volume)

  • Typ podświetlenia

    Mini LED

  • Rozdzielczość

    4K Ultra HD (3840*2160)

  • Panel

    4K QNED MiniLED

  • Częstotliwość odświeżania

    60Hz natywna

OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)

  • Tryb obrazu

    9 trybów

  • AI HDR Remastering

    Tak

  • Procesor

    Alpha 7 AI Procesor 4K Gen9

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Tak

  • Dynamiczne mapowanie tonów

    Tak

  • Automatyczna kalibracja

    Tak

  • Auto Brightness Control

    Tak

  • Inteligente skalowanie

    4K Super Upscaling

GAMING

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Tak (do 60Hz)

  • Tryb HGIG

    Tak

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Tak

  • Optymalizator gier

    Tak (Pulpit gry)

SMART TV

  • Kompatybilność z kamerą USB

    Tak

  • Przeglądarka Internetowa

    Tak

  • LG Gallery+

    Tak (Dostępność płatnych serwisów różni się w zależności od kraju)

  • Google Cast

    Tak

  • Home Hub

    Tak (Google Home, LG ThinQ)

  • Inteligentne rozpoznawanie głosu

    Tak

  • Works with Apple Home

    Tak

  • Współpracuje z Apple Airplay

    Tak

  • Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów

    Tak (LG ThinQ)

  • My Page (Moja strona)

    Tak

  • LG Shield

    Tak

  • System

    webOS 26

  • AI Voice ID

    Tak

  • AI Picture/Sound Wizard

    Tak

  • Pilot AI Magic

    Wbudowany

  • AI Chatbot

    Tak

  • Tryb Zawsze Gotowy

    Tak

DZWIĘK

  • Kodeki Audio

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (patrz instrukcja obsługi)

  • Udostępnianie dźwięku

    Tak

  • Jednoczesne Wyjście Audio

    Tak

  • LG Synchronizacja Dźwięku

    Tak

  • Czysty Głos

    Tak

  • Moc Głośników

    20W

  • Inteligentna kontrola dźwięku

    AI Sound Pro (wirtualne 9.1.2 Up-mix)

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Tak

  • Kierunek Dźwięku

    Skierowany w dół

  • System Dźwięku

    2.0 Ch

  • WOW Orchestra

    Tak

DOSTĘPNOŚĆ

  • Odwrócenie kolorów

    Tak

  • Skala szarości

    Tak

  • Wysoki kontrast

    Tak

WYMIARY I WAGA

  • Montaż VESA (WxH mm)

    300 x 300

  • Waga telewizora z podstawą (kg)

    22,5

  • Waga telewizora bez podstawy (kg)

    22,1

  • Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    1 820 x 1 085 x 162

  • Waga opakowania (kg)

    30,1

  • Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    1 669 x 963 x 72,1

  • Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)

    1 669 x 1 026 x 361

  • Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)

    1 299 x 361

ZASILANIE

  • Pobór mocy w trybie czuwania

    Poniżej 0,5W

  • Zasilanie (napięcie, częstotliwość)

    AC 100~240V 50/60Hz

AKCESORIA

  • Kabel zasilający

    Tak (odczepiany)

  • Pilot

    AI Magic Remote MR26GB (w/ Number Key)

KOD KRESKOWY

  • KOD

    8806096729588

BROADCASTING

  • Digital TV Reception

    DVB-T2/T (naziemna), DVB-C (kablowa), DVB-S2/S (satelitarna)

  • Odbiór telewizji analogowej

    Tak

ŁĄCZNOŚĆ

  • Wsparcie Bluetooth

    Tak (v 5.3)

  • Gniazdo CI

    1

  • Wejście Ethernet

    1

  • eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI Wejście

    3 (obsługa eARC, ALLM)

  • RF wejścia antenowe

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    Tak

  • USB

    1 (2.0)

  • Wi-Fi

    Tak (Wi-Fi 5)

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

