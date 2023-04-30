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Key features of Multi V i
لقد أصبحنا نرى التأثيرات العميقة التي تحدثها تقنية الذكاء الاصطناعي في عالمنا. والتقنيات التي كنا نأمل أن نراها في يوم من الأيام في أفلام الخيال العلمي سرعان ما أصبحت ضرورية في كافة جوانب حياتنا تقريبًا. ومحرك الذكاء الاصطناعي عالي التطور الذي ابتكرته LG يضع تقنية الذكاء الاصطناعي في طليعة صناعة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في مكيف الهواء Multi V i الجديد من LG. وتسهم المزايا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في مكيف الهواء Multi V i في الحد من استهلاك الطاقة، وتبسيط الصيانة والخدمة، وتحسين راحة المستخدمين، وتعزيز الأداء الكلي للجهاز على مدار العام. وتتحقق كل هذه المزايا مع أقصى قدر من الراحة للعملاء حيث تمنحهم بيئات أكثر هدوءًا في المكاتب والمدارس ومراكز التسوق والمنازل والفنادق. هيا بنا نلقي نظرة على طريقة عمل تقنية الذكاء الاصطناعي مع مكيف الهواء Multi V i.
AI Smart Care
هل فكرتم يومًا في أن نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) يمكنه فهم المكان أكثر منّا؟ يتيح محرك الذكاء الاصطناعي المتطور في مكيف الهواء Multi V i لنظام AI Smart Care الاستفادة من تعلم المكان والظروف. ويتيح هذا التعلم إمكانية تحسين تشغيل مكيف الهواء عن طريق ضبط طاقة التبريد أو التدفئة وفقًا لعدة متغيرات (مثل عدد الأشخاص في الغرفة) واكتشاف مستويات الرطوبة بالإضافة إلى درجة الحرارة المحيطة الداخلية والخارجية. وهذا يتيح لمكيف الهواء تحسين قدرته على توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 24.7%.1). وفي الوقت نفسه، يساعد نظام AI Indoor Space Care في الحفاظ على ثبات درجة الحرارة وتقليل استهلاك الطاقة عن طريق تشغيل الوحدات الداخلية تلقائيًا في المناطق المشغولة وإيقاف تشغيلها في المناطق غير المشغولة.
1) تم الاختبار داخليًا وفقًا لمعيار اختبار KS (KS B ISO 15042:2006) باستخدام الطراز Multi V i بقوة 24 حصانًا. قد تختلف النتائج بحسب الطراز المستخدم ودرجة الحرارة المحلية والبيئة الفعلية.
Key features of Multi V i
إدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي
يزداد اهتمام المستهلكين بالإدارة الفعالة للطاقة لأسباب اقتصادية وبيئية. وتتيح إدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين تحديد القدر الذي يستهدفونه من استهلاك الطاقة، وهو ما يمكن أن يساعدهم في تقليل الاستخدام الكلي للطاقة في مكيف الهواء Multi V i
التحكم في الضوضاء
لا يعزز مكيف الهواء Multi V i راحة المستخدمين في البيئات الداخلية فحسب، بل يساعد أيضًا في تعزيز راحة من يعيشون في المباني أو المنازل المجاورة. ويمكن للمستخدمين تعيين حد لضوضاء التشغيل (من 50 إلى 70 ديسيبل2)) مسبقًا للتأكد من أن الضوضاء الصادرة عن الوحدة الخارجية لا تتجاوز مستوى الضوضاء الذي حددوه.
2) الإعدادات المتاحة هي 50، و55، و60، و65 و70 ديسيبل.
التحكم المتداخل في معلومات الطقس
مكيف الهواء Multi V i يضع راحة العميل في اعتباره في أي ظروف. وبما توفره من أداء ذكي وراحة، تعمل ميزة التحكم المتداخل في معلومات الطقس في حل التبريد متغير التدفق (VRF) من LG على اختيار أوضاع تشغيل مخصصة تلقائيًا - بما في ذلك التدفئة المسبقة التلقائية وإزالة الثلج تلقائيًا - وذلك بحسب ظروف الطقس.3) وتتيح التدفئة المسبقة التلقائية الاستمتاع ببيئة داخلية دافئة حتى في أبرد أيام السنة عن طريق تدفئة الغرفة تلقائيًا مسبقًا، بينما تعمل ميزة إزالة الثلج تلقائيًا على منع تراكم الثلج وتجمده على الوحدة الخارجية.
3) يمكن استخدام التحكم المتداخل في معلومات الطقس عن طريق توصيل تطبيق AccuWeather بخادم ThinQ. وقد تختلف النتائج بحسب الطراز المستخدم ودرجة الحرارة المحلية والبيئة الفعلية.
أداء قوي
أصبح أداء مكيف الهواء أكثر قوة بفضل المستوى الذكي للتشغيل والتطبيقات. وبفضل الأداء القوي الذي يمكن الاعتماد عليه حتى في الأجواء القاسية، تفوّق مكيف الهواء Multi V i على الطراز الذي سبقه، Multi V 5، ليصبح حل التبريد متغير التدفق (VRF) الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من LG حتى الآن.4) وتعمل مروحة المحاكاة البيولوجية المصممة حديثًا في وحدة مكيف الهواء إلى جانب مسار تدفق الهواء المعزز على تقليل استهلاك موتور المروحة للطاقة5)، وهو ما يسهم في تحسين توفير الطاقة. يمكن لطراز LG الجديد المتميز توفير هواء داخلي منعش ومريح في أي فصل من فصول السنة، ويمكنه كذلك العمل بقدرة تبريد كاملة تصل إلى 43 درجة مئوية6)، وقدرة تدفئة كاملة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 10 درجات مئوية.7)
4) 15% زيادة في كفاءة الطاقة مقارنةً بالطراز LG Multi V 5 (بقدرة 8 أحصنة) وفقًا لمعدل كفاءة الطاقة (EER). وتم الاختبار بواسطة Eurovent باستخدام طرازي الاختبار ARUM080LTE6 (Multi V i) وARUM080LTE5 (Multi V 5). قد تختلف النتائج بحسب بيئة الاستخدام.
5) انخفض استهلاك الطاقة للطراز RPUX202X9E (Multi V i) بنسبة 12% مقارنةً بالطراز RPUW20GX9E (Multi V 5).
6) يمكن أن يوفر الطراز Multi V i عملية تبريد موثوقًا بها في درجات حرارة (خارجية) تتراوح ما بين سالب 15 و52 درجة مئوية (البصيلة الجافة) ويمكن أن يعمل بكامل طاقته في درجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية (البصيلة الجافة). استنادًا إلى بيانات أداء LG Multi V i في كتيب بيانات منتج LG.
7) يمكن أن يوفر الطراز Multi V i عملية تدفئة موثوقًا بها في درجات حرارة (خارجية) تتراوح ما بين سالب 30 و18 درجة مئوية (البصيلة الرطبة) ويمكن أن يعمل بكامل طاقته في درجات حرارة منخفضة تصل إلى سالب 10 درجات مئوية (البصيلة الرطبة). استنادًا إلى بيانات أداء LG Multi V i في كتيب بيانات منتج LG. وقد تختلف النتائج بحسب الطراز المستخدم ودرجة الحرارة المحلية والبيئة الفعلية.
ذكاء أكثر بتقنية الذكاء الاصطناعي
يشغل محرك الذكاء الاصطناعي في الطراز Multi V i مجموعة متنوعة من الميزات الذكية، مثل الضبط التلقائي والترقية عن بُعد، والتي تساعد في تحسين الراحة وتجربة استخدام مكيف الهواء بشكل عام. ويضبط نظام الضبط التلقائي الضاغط والموتور تلقائيًا عند التثبيت لأول مرة أو عند الحاجة إلى استبدالهما، وهو ما يسمح بسرعة وسهولة الإعداد والصيانة. وفي الوقت نفسه، وباستخدام نظام الترقية عن بُعد، يمكن تحديث حل التبريد متغير التدفق (VRF) من LG تلقائيًا إلى أحدث إصدار من البرنامج بدون الحاجة إلى حضور الخدمة إلى الموقع. علاوة على ذلك، يوفر الطراز Multi V i تشخيصًا ذكيًا بالذكاء الاصطناعي، وهي ميزة تحلل النظام تلقائيًا وتعطي تقارير سهلة القراءة عن حالته للمساعدة في تقليل أوقات الخدمة وتعزيز الموثوقية.
من خلال محرك الذكاء الاصطناعي الاستثنائي من LG، يحقق الطراز Multi V i مستوى عاليًا من توفير الطاقة، ويمنحنا مستوى أفضل من المتعة والراحة في البيئات الداخلية. ونحن نرى مستقبل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) يتجسد في مكيف الهواء Multi V i حيث تلتزم LG بتقديم حلول متطورة لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من خلال التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الرائدة في الصناعة.
* قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.
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