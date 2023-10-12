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حل ريتروفيت

استبدال نظامك القديم باهظ الثمن بحلول الريتروفيت من إل جي اللتي تسمح بإعادة استخدام المواد الموجودة مع استبدال سريع وسهل. حلول الريتروفيت تضمن نطاق تشغيل أوسع يمكنك من توفير أكثر من ٥٠٪ من الطاقة

ام وابنتها في راحة وسعادة

لماذا حل الترقية؟ هيكل يتسم بالكفاءة تكنولوجيا العاكس تنقية الهواء خدمة متكاملة من مركز واحد
لماذا حل الترقية؟
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لماذا الحل المعدل؟

يمكن الاستفادة بحل الترقية من إل جي لاستبدال الوحدات الداخلية والخارجية لتعمل بنظام الضاغط العاكس مع إعادة استخدام الأنابيب الموجودة، مما يوفر الوقت والوقت.

ام وابنتها في راحة وسعادة

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كفاءة استخدام الطاقة

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توفير الطاقة

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المواد الموجودة

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وقت الاستبدال

* مقارنةً بالطراز القديم الثابت الأحادي من إل جي (EEREER ، LB-C488ETA0)
** تستند النتائج إلى 24 ساعة متتالية (سنويًا) من التشغيل باستخدام متوسط بيانات الطقس (TMY / ISO 15927-4: 2005) في منطقة الإمارات العربية المتحدة، ودرجة الحرارة المستهدفة للمنتج هي 22 درجة مئوية. تخضع فاتورة الكهرباء للمعايير المعلنة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وقد تختلف النتائج حسب الظروف (مقارنة بالموديل السابق: LB-C488ETA0 / بعد: AB-Q48GM3T1)

ام وابنتها في راحة وسعادة

استبدال سريع وسهل

يتميز حل ترقية مكيفات الهواء من إل جي بإعادة استخدام مواد التثبيت الحالية مثل خطوط الطاقة والقواطع وخطوط الاتصال والقنوات والأنابيب. يقلل ذلك من تكاليف وأوقات التركيب ويقضي على الحاجة إلى الهيكل التدخلي.

يتم تثبيت وحدة إل جي الخارجية على الجدار الخارجي للمنزل، ليعمل الضاغط العاكس من إل جي بقوة.

كفاءة وأداء عالي مع تقنية العاكس من إل جي

يتميز ضاغط إل جي العاكس بمستوى مختلف تمامًا من توفير الطاقة لحلول الهواء بالمساحات السكنية.

أقصى قدر من كفاءة الطاقة

يقوم الضاغط العاكس بضبط نطاق التشغيل تلقائيًا بمجرد وصوله إلى درجة الحرارة المحددة. يتميز هذا الحل بكفاءة ذات مستوى عالمي فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، كما يحسن أيضًا من راحة التبريد.

* قد يختلف توفير الطاقة حسب ظروف الموقع.

تمتع بتعظيم المدخرات وتعظيم المردود

بفضل تقنية العاكس من إل جي، يمكنك الحد من استخدام الطاقة غير الضروري وتوفير فواتير الكهرباء. يساعد تحليل تكلفة دورة الحياة (LCC) في تقدير حجم توفير الطاقة والمردود الذي يمكن أن تحصل عليه عند استخدام تقنية العاكس الخاصة بحل الترقية.

يشير ذلك إلى أن العديد من وحدات إل جي الداخلية متصلة بوحدة خارجية واحدة، ويمكن تشغيلها عبر جهاز تحكم واحد.

ترقية الأداء وتغيير التصميم

يمكن للعملاء اختيار وحدة ذات قدرة أعلى بنفس حجم وحدتهم الحالية، كما يمكنهم توصيل وحدات داخلية متعددة بوحدة خارجية واحدة*. تتميز الوحدات الداخلية بالكفاءة العالية وتصميمها الأنيق لتكمل التصميم الداخلي لأي منزل. يمكنك تشغيل عدة أجهزة في نفس الوقت باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

* لا يتوفر هذا الحل مع فئات الوحدات الخارجية الفردية.

تنفس هواء أكثر نقاءً مع تقنية تحسين جودة الهواء من إل جي

تنفس هواء أكثر نقاءً مع تقنية تحسين جودة الهواء من إل جي

يتم تجهيز مكيفات هواء كاسيت من إل جي بوظيفة تنقية الهواء لتوفير هواء أكثر نقاءً وصحة.

تنقية الهواء بمكيفات كاسيت

تنقية الهواء بمكيفات كاسيت

يعمل نظام تنقية الهواء القوي المكون من 5 مراحل بمكيفات كاسيت من إل جي على إدارة جودة الهواء الداخلي. أصبحت صيانة المرشح أكثر ملاءمة بفضل المرشحات شبه الدائمة القابلة للغسيل (المرشح المسبق ومرشح PM 1.0) التي يسهل تنظيفها.

عمر افتراضي أطول بفضل التقنية الجديدة

يعد الضاغط العاكس المتقدم من إل جي أكثر استقرارًا وموثوقية بفضل نطاق التشغيل المتغير والواسع.

متانة مُحسَّنة مع زعنفة سوداء*

يجري استخدام طلاء أسود قوي مع راتنجات الايبوكسي المعززة لتوفير حماية قوية ضد مختلف العوامل الخارجية المسببة للتآكل.

* يتم استثناء المنتجات الفردية.

حل شامل مع شريك جدير بالثقة

تعد هاي ام سولوتيك شركة خدمات عالمية شاملة تقدم خدمة احترافية جديرة بالثقة للعملاء. تعتمد خدمات الصيانة الشاملة على نتائج التشخيص الدقيق.

زيادة الكفاءة

زيادة كفاءة وأداء النظام

الصيانة الوقائية

تجنب الإخفاق المستقبلي مع الصيانة الوقائية

نظافة

تحسين ظروف التشغيل

محسنة

تلافي تقشير الطلاءات والتعرض للصدأ

صورة لرجل يحمل هاتفًا ذكيًا مع صفحة ويب LG على الشاشة.

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