* مقارنةً بالطراز القديم الثابت الأحادي من إل جي (EEREER ، LB-C488ETA0)

** تستند النتائج إلى 24 ساعة متتالية (سنويًا) من التشغيل باستخدام متوسط بيانات الطقس (TMY / ISO 15927-4: 2005) في منطقة الإمارات العربية المتحدة، ودرجة الحرارة المستهدفة للمنتج هي 22 درجة مئوية. تخضع فاتورة الكهرباء للمعايير المعلنة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وقد تختلف النتائج حسب الظروف (مقارنة بالموديل السابق: LB-C488ETA0 / بعد: AB-Q48GM3T1)