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مراكز التسوق

زوجان يتسوقان في مركز تجاري يحملان أكياس تسوق ملونة.

اجعل المتسوقين يستمتعون بوقت ملئه الراحة

توفير الطاقة

- كفاءة قياس استخدام الطاقة للمستأجرين

- كفاءة التهوية والتبريد لتقليل تكلفة التشغيل

بيئة مريحة

- تنقية الهواء إضافة لعملية التهوية والتبريد.

- تغطية واسعة لنطاق التبريد.

الإدارة الفعالة

- إمكانية التحكم الفردي والمركزي.

- سهولة الإدارة عبر الهاتف الذكي.

صورة لساحة تناول الطعام في مركز تجاري أثناء عمل مكيفات الهواء.

صورة لساحة تناول الطعام في مركز تجاري أثناء عمل مكيفات الهواء.

ساحات تناول الأطعمة

تتيح التهوية الفعالة للعملاء الاستمتاع بوجباتهم في بيئة ممتعة دون القلق بشأن رائحة الطعام.

ثلاث صور لمتجر ملابس ومتجر مجوهرات ومطعم أثناء عمل مكيفات الهواء.

متاجر البيع بالتجزئة

توفر الوحدات الداخلية المختلفة تحكمًا مخصصًا لكل التركيبات الطبيعية للمتجر لكل مدخل.

صورة لردهة في مركز تجاري به مكيف هواء.

الردهات

الحفاظ الدائم على الظروف المثلى من خلال التدفئة والتبريد السلس حتى في الأماكن المزدحمة.

صورة لشخص يستخدم شاشتين لإدارة الطاقة بكفاءة.

التحكم الذكي وإدارة الطاقة

تعمل وظيفة التحكم الفعال وإدارة الطاقة في جميع مساحات المركز التجاري على تقليل تكاليف التشغيل.

تشكيلة منتجات مراكز التسوق

MULTI V 5

MULTI V 5

تشكيلة منتجات مراكز التسوق2

وحدات Multi V الداخلية

تشكيلة منتجات مراكز التسوق3

وحدة معالجة الهواء (AHU)

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المبرد

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حلول التحكم
صورة لرجل يحمل هاتفًا ذكيًا مع صفحة ويب LG على الشاشة.

طلبات الشراء

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طلبات الشراء تعرف على المزيد

تعرف على حلول إل جي المثالية لمختلف مراكز التسوق

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بيك ان باي

مركز تسوق كبير في جوهانسبرج /مبرد، وحدة Multi V ،AHU.

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مركز تسوق كريستا

مركز تسوق اسبايريشنال في جنوب إفريقيا / Multi V, AHU

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