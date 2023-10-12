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نظام التدفق المتغيرVRF

اكتشف حل LG VRF من ال جي السعودية، واحدًا من أكثر أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء تنوعًا في الاستخدام ومجهّزًا بالإمكانات الفائقة. يمكنكم الاختيار من مجموعتنا لأجهزة التكيف المختلفة، ابتداءً من وحدات تكييف الغرف إلى وحدات التكييف المنفصلة (سبلت).

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MULTI V

ملتي في 5

VRF_02_01_MULTI V 5

ملتي في S

VRF_02_02_MULTI V S

ملتي في المبرد بالماء S

VRF_02_04_MULTI V WATER S_M

الوحدات الداخلية

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حلول تسخين الماء : Hydro Kit

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وحدة تهوية : ERV

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حل التهوية : وحدة مناولة الهواء مع ملتي في

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حل LG VRF

حل MULTI V هو نظام تدفق مبرّد متغير (VRF) من LG يقلل خسائر الكفاءة ويقدم ميزات طاقة مستدامة. وبتقديم مستوى استثنائي من الراحة وكفاءة استهلاك الطاقة والموثوقية، يوفر حل LG VRF كفاءة في التكلفة وسهولة أكبر في التركيب، وبناءً على ذلك، يعتبر على نطاق واسع واحدًا من أكثر أنظمة تكييف الهواء تنوعًا في الاستخدام وتجهّزًا بالإمكانات الفائقة.

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