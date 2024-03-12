SuperSign Control+ هو برنامج مُحسّن للمراقبة والتحكم عن بعد للافتات webOS من LG. إنه يركز على النشر على نطاق واسع. على غرار SuperSign CMS، يمكن للعديد من المشرفين الوصول إلى خادم SuperSign Control + عبر الشبكة لمراقبة حالة الشاشات المتصلة في الوقت الفعلي، والتحكم فيها، وضبط قيم الإعدادات الخاصة بهم.