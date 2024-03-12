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Supersign Control & Control+
استمتع بتجربة برنامج التحكم عن بعد والمراقبة من إل جي. برنامجا SuperSign Control وControl+ هما حلان رائعان لتفويض موظفيك وزملائك ودعمهم. استمتع بالتحكم بالكامل الذي أصبح في متناول يدك، باستخدام برنامج التحكم عن بعد والمراقبة.
مقدمة
برنامج SuperSign Control
SuperSign Control+ هو برنامج مُحسّن للمراقبة والتحكم عن بعد للافتات webOS من LG. إنه يركز على النشر على نطاق واسع. على غرار SuperSign CMS، يمكن للعديد من المشرفين الوصول إلى خادم SuperSign Control + عبر الشبكة لمراقبة حالة الشاشات المتصلة في الوقت الفعلي، والتحكم فيها، وضبط قيم الإعدادات الخاصة بهم.
برنامج SuperSign Control
يعتبر برنامج SuperSign Control برنامج تحكم أساسي. يمكن التحكم بعدد شاشات يصل إلى 100 من حساب واحد عبر خادم واحد. يمكن ضبط العوامل الأساسية مثل الطاقة والحجم والجدولة الزمنية عن بُعد باستخدام التحديثات المدعومة للبرامج الثابتة.
الهيكل
الميزات الرئيسية:
|الفئة
|SuperSign Control+
|SuperSign Control
|الغرض
|· تشغيل شاشات عرض كبيرة الحجم
|· تشغيل شاشات اللافتات الصغيرة والمتوسطة الحجم
|الميزات
|· أدوات تحكم محسّنة للحسابات والمراقبة المتعددة باستخدام لوحة تحكم الكل في واحد
· إدارة أفضل للوضع الحالي وتاريخ الخطأ
· تخصيص إعدادات القاعدة وعتبات التحذير/تنبيهات البريد الإلكتروني
· عرض الصورة المصغرة في الوقت الحقيقي (التحقق من التشغيل)
|· أدوات تحكم أساسية للشاشات المتعددة، مما يتيح الاستخدام السريع/السهل
|إدارة المستخدم
|· حسابات متعددة
· الإذن من قبل المستخدم
|· حساب واحد
|السعر
|· المدفوع
|· المجاني
سيناريو الاستخدام
الشركات | الإدارة
تعد الصيانة السهلة والفعالة والمنخفضة التكلفة للشاشات من العوامل الحاسمة لأي عمل تجاري. عندما يواجه الموظفون أو العملاء مشكلة فنية، يقوم برنامج SuperSign Control and Control + بإبلاغ المُشغّل بالمشكلة على الفور، مما يقلل من تكاليف الصيانة من خلال معالجة المشكلة وحلها على الفور. تساهم هذه الميزات أيضاً في توافر بيئة أعمال صديقة للبيئة من خلال الإدارة الفعالة لاستهلاك الطاقة.