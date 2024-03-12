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حل ريتروفيت
استبدال نظامك القديم باهظ الثمن بحلول الريتروفيت من إل جي اللتي تسمح بإعادة استخدام المواد الموجودة مع استبدال سريع وسهل. حلول الريتروفيت تضمن نطاق تشغيل أوسع يمكنك من توفير أكثر من ٥٠٪ من الطاقة
لماذا الحل المعدل؟
يمكن الاستفادة بحل الترقية من إل جي لاستبدال الوحدات الداخلية والخارجية لتعمل بنظام الضاغط العاكس مع إعادة استخدام الأنابيب الموجودة، مما يوفر الوقت والوقت.
* مقارنةً بالطراز القديم الثابت الأحادي من إل جي (EEREER ، LB-C488ETA0)
** تستند النتائج إلى 24 ساعة متتالية (سنويًا) من التشغيل باستخدام متوسط بيانات الطقس (TMY / ISO 15927-4: 2005) في منطقة الإمارات العربية المتحدة، ودرجة الحرارة المستهدفة للمنتج هي 22 درجة مئوية. تخضع فاتورة الكهرباء للمعايير المعلنة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وقد تختلف النتائج حسب الظروف (مقارنة بالموديل السابق: LB-C488ETA0 / بعد: AB-Q48GM3T1)
استبدال سريع وسهل
يتميز حل ترقية مكيفات الهواء من إل جي بإعادة استخدام مواد التثبيت الحالية مثل خطوط الطاقة والقواطع وخطوط الاتصال والقنوات والأنابيب. يقلل ذلك من تكاليف وأوقات التركيب ويقضي على الحاجة إلى الهيكل التدخلي.
أقصى قدر من كفاءة الطاقة
يقوم الضاغط العاكس بضبط نطاق التشغيل تلقائيًا بمجرد وصوله إلى درجة الحرارة المحددة. يتميز هذا الحل بكفاءة ذات مستوى عالمي فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، كما يحسن أيضًا من راحة التبريد.
* قد يختلف توفير الطاقة حسب ظروف الموقع.
تمتع بتعظيم المدخرات وتعظيم المردود
بفضل تقنية العاكس من إل جي، يمكنك الحد من استخدام الطاقة غير الضروري وتوفير فواتير الكهرباء. يساعد تحليل تكلفة دورة الحياة (LCC) في تقدير حجم توفير الطاقة والمردود الذي يمكن أن تحصل عليه عند استخدام تقنية العاكس الخاصة بحل الترقية.
ترقية الأداء وتغيير التصميم
يمكن للعملاء اختيار وحدة ذات قدرة أعلى بنفس حجم وحدتهم الحالية، كما يمكنهم توصيل وحدات داخلية متعددة بوحدة خارجية واحدة*. تتميز الوحدات الداخلية بالكفاءة العالية وتصميمها الأنيق لتكمل التصميم الداخلي لأي منزل. يمكنك تشغيل عدة أجهزة في نفس الوقت باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
* لا يتوفر هذا الحل مع فئات الوحدات الخارجية الفردية.
تنفس هواء أكثر نقاءً مع تقنية تحسين جودة الهواء من إل جي
يتم تجهيز مكيفات هواء كاسيت من إل جي بوظيفة تنقية الهواء لتوفير هواء أكثر نقاءً وصحة.
* يتم استثناء المنتجات الفردية.
حل شامل مع شريك جدير بالثقة
تعد هاي ام سولوتيك شركة خدمات عالمية شاملة تقدم خدمة احترافية جديرة بالثقة للعملاء. تعتمد خدمات الصيانة الشاملة على نتائج التشخيص الدقيق.
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