تحتوي قائمة "بدء التشغيل السريع" على جميع قيم الإعداد الأولي في صفحة واحدة، مما يتيح لك الوصول من مكان واحد لتحديد كل عنصر مثل اللغة والدوران ومصدر الإدخال. يمكنك أيضًا الانتقال بسهولة إلى إعدادات تفصيلية أخرى بالنقر على الزر السفلي. مع فهرسة جميع الوظائف المتعلقة باللافتات في "EZ SETTING"، يمكنك البحث عن القوائم المستخدمة بشكل متكرر وتعيينها. حتى لو كنت مبتدئًا، فإن كل قائمة تأتي مع وصف تفصيلي لسهولة الاستخدام. من السهل إعداد التطبيقات المرتبطة بها والحصول عليها.