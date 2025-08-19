We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.
ارتقِ بتجربة شاشات العرض مع
أمان معزز وأداء سلس
تعدد الاستخدامات
يتيح استخدام webOS Signage تكوينًا مرنًا لحجم المحتوى الداخلي أو الشاشات الخارجية وفقًا لاحتياجات المستخدم. يعتمد مدى المرونة في ترتيب الشاشات غالبًا على الموقع أو الغرض من تشغيل منتجات العرض الإعلاني. يُلبّي استخدام الشاشات المعتمدة على نظام webOS هذه المتطلبات بفعالية.
تكوين شاشة متعددة
لتلبية احتياجات السوق المتنوعة، يجب أن يكون قادرًا على توفير تكوينات متعددة للشاشات. يتيح نظام webOS Signage تمييز مناطق العرض، مما يمكّن من تنسيقات محتوى متنوعة، ويوفر مصادر إدخال محتوى متعددة لراحة المستخدم.
شاشة متعددة مع ميزة الصورة داخل صورة/صورة بجانب صورة (PBP/PIP)
تتيح ميزة PBP (صورة بجانب صورة) عرض شاشات متعددة في شاشة واحدة، بينما تدعم ميزة PIP (صورة داخل صورة) تشغيل الشاشة الرئيسية والشاشة الفرعية في آنٍ واحد بتنسيقات متنوعة. يوفّر ذلك مرونة كبيرة في تخصيص المساحة لكل مصدر محتوى.
ميزة Multi Video Tags
تدعم ميزة Multi Video Tags البث المتزامن لعدة مصادر إدخال، مثل ملفات الوسائط المحلية، البث عبر الروابط، الإدخال الخارجي، والفيديو المباشر. تُبرز هذه الميزة النطاق الواسع من خصائص الفيديو التي يمكن عرضها. وتدعم ميزة Multi Video Tags البث المتزامن لعدة مصادر، مثل ملفات الوسائط المحلية، البث عبر الروابط، الإدخال الخارجي، والفيديو المباشر. تعمل هذه الميزة على إبراز النطاق الواسع من خصائص الفيديو التي يمكن عرضها.
* قد يختلف توفر ميزة multi video tags حسب الطرازات.
سهولة الاستخدام
عادةً ما يتم تسليم الشاشات الرقمية بكميات كبيرة، مما يتطلب إعدادات متكررة وتستغرق وقتاً طويلاً. ويقدّم نظام webOS Signage وسائل راحة متنوعة للمستخدم لتقليل هذا العناء.
ترتيب الشاشة القابل للتخصيص
يوفّر نظام webOS Signage قابلية التوسعة من خلال أحجام شاشات قابلة للتخصيص (مثل 2×2 أو 4×6)، مما يسمح بتركيبات مخصصة لتناسب الأغراض المحددة، إلى جانب مرونة إضافية في تدوير الشاشات. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر إعدادات مُسبقة مصممة خصيصًا لمجالات مختلفة مثل المراكز التجارية، والمطاعم السريعة (QSR)، والنقل، والتعليم وغيرها، حيث يتم تخصيص وضع مسبق لكل مجال. تعمل هذه الميزة على تبسيط الإعداد الأولي وتتيح تكوينات فيديو متعددة الاستخدامات لكل عمودي.
الإعداد الأولي المبسط
تحتوي قائمة "بدء التشغيل السريع" على جميع قيم الإعداد الأولي في صفحة واحدة، مما يتيح لك الوصول من مكان واحد لتحديد كل عنصر مثل اللغة والدوران ومصدر الإدخال. يمكنك أيضًا الانتقال بسهولة إلى إعدادات تفصيلية أخرى بالنقر على الزر السفلي. مع فهرسة جميع الوظائف المتعلقة باللافتات في "EZ SETTING"، يمكنك البحث عن القوائم المستخدمة بشكل متكرر وتعيينها. حتى لو كنت مبتدئًا، فإن كل قائمة تأتي مع وصف تفصيلي لسهولة الاستخدام. من السهل إعداد التطبيقات المرتبطة بها والحصول عليها.
إدارة الجهاز
تسجيل أجهزة webOS على منصة LG السحابية، المعروفة باسم LG Business Cloud، يتيح إدارة سلسة وسهلة. ضمن منصة LG Business Cloud، يمكن تخصيص إعدادات محددة مثل وضع إدارة الطاقة (DPM) وتكوينات الخادم الخاصة بالشاشات، وتطبيقها بشكل موحد.
* قد تكون تحديثات البرامج الثابتة مطلوبة لتسجيل أجهزة webOS على سحابة LG Business Cloud.
الموثوقية
الموثوقية أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر باستخدام منتجات اللافتات. عند استخدامه لأغراض تجارية، لا تقتصر الأهمية على متانة الأجهزة لتحمل فترات تشغيل أطول مقارنة بالشاشات العادية، بل تشمل أيضًا موثوقية عرض المحتوى دون انقطاع. ويوفر نظام webOS Signage ميزات متعددة لتعزيز الموثوقية من مرحلة التركيب وحتى الاستخدام الفعلي.
معالج SoC عالي الأداء
استنادًا إلى معالج SoC عالي الأداء، يمكنه تنفيذ عدة مهام في وقت واحد وتوفير تشغيل سلس للمحتوى.
تشغيل المحتوى المستمر
في الشاشات الإعلانية التجارية، قد يتوقف تشغيل المحتوى فجأة بسبب مشاكل غير متوقعة في الشبكة. لتقليل الانقطاعات الناتجة عن الأعطال، يمكن تفعيل التشغيل التلقائي لمحتوى بديل.
دقة التثبيت
إذا تم تركيب الشاشات الإعلانية بزاوية غير صحيحة في البداية، فسيُعرض المحتوى لاحقًا بنفس الزاوية الخاطئة. لتفادي مثل هذه الأخطاء أثناء التركيب، تم تزويد منتجات webOS Signage بأداة تسوية ذاتية لفحص المستويات الأفقية والعمودية أثناء التثبيت، مما يقلل من احتمالية وقوع الأخطاء.
* قد يختلف توافر ميزة أداة التسوية حسب الطرازات.
التوافق
تُستخدم منتجات الشاشات الإعلانية بشكل مستقل أو بالتكامل مع حلول أو أجهزة أخرى. ويوفر نظام webOS Signage توافقًا عاليًا يتيح دمجها مع مختلف الأجهزة والحلول.
التوافق مع الأجهزة
يوفر webOS Signage إمكانات انعكاس الشاشة من خلال ميزة Miracast. يسمح ذلك بتشغيل المحتوى عن طريق عكس الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إلى webOS Signage. يسهل مشاركة الشاشة بسهولة في غرف الاجتماعات حيث يتم تركيب منتجات اللافتات الإعلانية.
التوافق مع الحلول
تتوافق webOS Signage ليس فقط مع الحلول التي طورتها LG، مثل LG Business Cloud، ولكن أيضًا مع حلول التحكم السمعي البصري الاحترافية مثل CISCO وCrestron Connected.
توافق لغة البرمجة
يسهّل نظام webOS Signage تطوير التطبيقات المستخدمة ضمنه من خلال توافقه مع لغات البرمجة مثل HTML وJavaScript وCSS. كما يوفّر محرك الويب LTS (الدعم طويل الأمد) بيئة تطوير حديثة ومحدّثة باستمرار.
الأمن
عندما تتعرض اللافتات الرقمية للاختراق الخارجي، يمكن أن تكون هناك حالات تشغيل محتوى غير مقصود. من منظور الشركات، يمكن أن يكون لمثل هذه الحوادث تأثير كبير على صورة الشركة. تتخذ LG Shield تدابير أمنية مختلفة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالقرصنة الخارجية.
نظام دفاع خماسي المستويات
تتجاوز LG Shield إجراءات الأمان على مستوى نظام التشغيل (OS). تستخدم نظام دفاع خماسي المستويات، وتشمل الخادم والتطبيق ونظام التشغيل والنظام (النواة) والأجهزة. تعمل كل طبقة بشكل مستقل لتوفير حماية واسعة النطاق ضد التهديدات المختلفة.
مراقبة في الوقت الفعلي
تتيح الكشف عن المشكلات الأمنية في الوقت الفعلي إمكانية الاستجابة الفورية واتخاذ القرار عند ظهور سلوكيات إشكالية. تتحقق تعزيز الأمان من خلال التقنيات التي توفر الحماية في الوقت الفعلي والوظائف التي تسجل أي حالات إشكالية، مما يعزز إجراءات الأمان الشاملة.
* جميع ميزات المراقبة في الوقت الحقيقي معطلة افتراضيًا ولا يمكن تمكينها إلا حسب تفضيلات المستخدم.
نظام كشف التسلل والوقاية منه (IDPS)
وهو بمثابة آلية دفاعية قوية، مخصصة لضمان أمن الشبكات والأنظمة من خلال المراقبة المستمرة في الوقت الحقيقي.
تسجيل التدقيق الآمن
تلعب دورًا حاسمًا في حماية الشبكات والأنظمة من التهديدات الأمنية. يجمع هذا النظام بين المراقبة في الوقت الفعلي والتدابير الاستباقية لضمان وجود آليات دفاع قوية ضد الوصول غير المصرح به والأنشطة الضارة.
نظام إدارة التهديدات الأمنية
مع نظام LG ConnectedCare، عندما يتم اكتشاف عوامل الخطر، يتم إرسال المعلومات إلى الخادم ويتم تسليم أوامر الدفاع والاستجابة في الوقت الحقيقي إلى الجهاز.
* لاستخدام LG ConnectedCare، يلزم شراء اشتراك مدفوع منفصل.
قسم المنطقة الأمنية
يُعد إنشاء مناطق أمنية منفصلة من الطرق البسيطة والفعالة في الوقت نفسه لتعزيز الأمن. تعزز هذه الطريقة الأمان عبر ثلاث طبقات من الطبقات الخمس: نظام التشغيل، والنظام، والأجهزة.
حماية النواة المحسّنة (EKP)
تعتبر النواة ضرورية لأمن الأجهزة وحماية البيانات. للدفاع ضد الهجمات التي تحاول تسريب البيانات الهامة أو التحكم في الجهاز عن بُعد، يتم فصل المكونات الرئيسية في مناطق آمنة منفصلة ويتم تحصينها بشكل أكبر من خلال المراقبة في الوقت الفعلي.
بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE)
وهي تفصل منطقة آمنة في الجهاز لضمان حدوث العمليات المتعلقة بالأمان، مثل المصادقة ومعالجة التشفير، في بيئة آمنة، مما يقلل من مخاطر الاختراق.
شهادة الأمان
يُظهر webOS مستوى عالٍ من الأمان من خلال الشهادات الخارجية المتعلقة بالأمان. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن عمليات التطوير الداخلية الصارمة التي تقوم بها الشركة تكامل الأمان في كل مرحلة، مما يوفر تجربة آمنة وموثوقة للمستخدم.
CC EAL2
واستنادًا إلى منصة webOS 6.0، فقد حصل على شهادة المعايير المشتركة (ISO/IEC 15408) EAL2.
LG-SDL
أنشأت LG عملية تطوير برمجيات داخلية (LG-SDL: دورة حياة التطوير الأمان) لتطوير برمجيات آمنة لجميع منتجات LG Electronics.
حياة أفضل للجميع
إن webOS Signage عبارة عن شاشة موفرة للطاقة ومزودة بخاصية متقدمة لتقليل استهلاك الطاقة. حصلت بعض منتجات webOS على شهادات من Carbon Trust وEPEAT.
إدارة فعالة للطاقة
يتم ضبط سطوع الشاشة في منتجات webOS تلقائيًا وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة، مما يضمن إدارة الطاقة على النحو الأمثل. في بيئات الإضاءة المنخفضة، ينخفض السطوع بفضل مستشعر السطوع التلقائي. تعمل هذه الميزة المدمجة على تحسين إدارة الطاقة من خلال تكييف سطوع شاشة اللافتة ديناميكيًا مع مستويات الإضاءة الخارجية.
الشهادات البيئية
منذ عام 2022، حصلت بعض منتجات webOS على شهادة "قياس ثاني أكسيد الكربون" من قبل Carbon Trust، وتعمل على تحقيق شهادة "تقليل ثاني أكسيد الكربون" الأعلى من ذلك. وتماشيًا مع هذا الالتزام، حصلت بعض لافتات webOS على شهادة EPEAT البرونزية التي تشهد بالتأثير البيئي المنخفض طوال دورة حياة المنتج، بدءًا من التصنيع وحتى التخلص منه في نهاية عمره الافتراضي.
* قد يختلف نطاق الشهادة حسب المنتج.