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الحلول الفندقية
توفير الطاقة
- تدفئة مجانية وماء ساخن بفضل تقنية استعادة الحرارة
- يمنع إهدار الطاقة بالتلامس الجاف
- كفاءة عالية في استخدام الطاقة بتقنيات مبتكرة
تعرف على حلول إل جي المثالية لمختلف الفنادق
فنادق ومنتجعات لوت العالمية
أرقى علامة فندقية حديثة في ميانمار وحدات Multi V، المبردات، الوحدات الداخلية
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