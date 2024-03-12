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المستشفى

عناية بالهواء على مدار 24/7 لتحقيق الصحة والراحة1

عناية بالهواء على مدار 24/7 لتحقيق الصحة والراحة

الراحة والأمان

- تحكم دقيق في درجة الحرارة والرطوبة

- إمكانية التحكم في تدفق الهواء لكل مريض على نحو فردي

- هواء نقي لجميع المساحات

- نظام تنقية الهواء ثلاثي الخطوات من أجل بيئة صحية

توفير ذكي للطاقة

- إدارة الطاقة ومراقبتها من خلال نظام التحكم المركزي

- التدفئة وإمدادات المياه عن طريق استعادة الطاقة الحرارية المفقودة

- تشكيلة منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء عالية الكفاءة من الطراز العالمي (التوجيه الظاهري وإعادة التوجيه، المبردات)

صورة للمستشفى مع صور مصغرة لغرفة المريض والمناطق العامة وغرفة العمليات وغرفة الأشعة ومركز التحكم.

صورة لمكيف هواء به ثلاث مرشحات في السقف وغرفة للمرضى بها مكيف قيد التشغيل.

غرف المرضى

يعمل حل تكييف الهواء المتنوع على تنقية الهواء لتوفير رعاية آمنة للمرضى، وتوفير بيئة ممتعة وفقًا للمعايير العالمية*.

* معيار الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء: 20~24 درجة مئوية، 30~60% رطوبة نسبية

صورة لغرفة العمليات بإحدى المستشفيات

غرف العمليات وغرف الأشعة

يمكن تعديل جميع إعدادات درجة الحرارة والرطوبة وضغط الهواء والحفاظ عليها للغرف المتخصصة لتحقيق أقصى قدر من السلامة.

صورة لمناطق عامة أثناء عمل مكيفات الهواء.

المناطق العامة

يمكن تحقيق المزيد من الراحة في المساحات الكبيرة التي يتواجد بها الكثير من الأشخاص على توفير الهواء النقي.

صورة لمناطق عامة أثناء عمل مكيفات الهواء.

حلول التحكم المركزي الذكية

تعمل الإدارة والمراقبة الموسمية للطاقة والتشغيل المرن على تقليل استخدام الطاقة وخفض تكاليف التشغيل.

تشكيلة منتجات المستشفيات

تشكيلة منتجات المستشفيات1

MULTI V 5

تشكيلة منتجات المستشفيات2

MULTI V WATER IV

تشكيلة منتجات المستشفيات3

وحدات Multi V الداخلية

تشكيلة منتجات المستشفيات4

حلول المياه الساخنة (Hydro Kit)

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حلول التهوية (ERV)

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وحدة معالجة الهواء (AHU)

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المبرد

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حلول التحكم
طلبات الشراء1

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