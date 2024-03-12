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SuperSign CMS

إن تخطيط حملات الوسائط الرقمية الجديدة وتنفيذها لم يكن أمرًا سهلاً، لكن باستخدام SuperSign CMS من إل جي، ستتولى زمام الأمور وأنت تتصدر المقدمة. استثمر في شركتك وكفاءة موظفيك بمساعدة إل جي.

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SuperSign CMS

مقدمة الهيكل الميزات الرئيسية: سيناريو الاستخدام
مقدمة

مقدمة

SuperSign CMS هو برنامج لإدارة المحتوى مُحسّن للافتات LG webOS. يدعم البرنامج شاشات وحسابات متعددة، ويمكن ربطه بقواعد البيانات الخارجية، ويسمح بالوصول إلى الخادم من الأجهزة المحمولة. بفضل القوائم وخيارات التصميم البسيطة وسهلة الاستخدام، يعمل SuperSign CMS على تحسين الكفاءة في إنشاء المحتوى وتحريره والجدولة والتوزيع. يمكن للمستخدمين بكل سهولة تكوين إعدادات السطوع والحجم لاتباع جدول محدد مسبقاً، بالإضافة إلى التبديل بين الجداول باستخدام ميزة جدولة المحتوى متعدد القنوات التي تخزن المحتوى مسبقاً.

الهيكل

الميزات الرئيسية:

برنامج CMS المحسن القائم على webOS

وظائف متقدمة وأكثر قوة لبرنامج CMS مع WebOS

التشغيل الفعال للسلاسل

أداة إدارة سلسة للمتاجر ذات شاشات العرض المتعددة

سهولة الإنشاء والتوزيع

يُمكّن المستخدمين من إنشاء ونشر محتوى مخصص بسهولة

سهولة إدارة الحساب

مجموعة المحتوى وخيارات المشرفين ذات الصلة لتحسين الإدارة

سيناريو الاستخدام

البيع بالتجزئة | مطاعم الوجبات السريعة

بالنسبة لأعمال مطاعم الوجبات السريعة (QSR)، فإن أحد أهم العوامل هو تزويد المستخدمين بتجربة لوحة قائمة رقمية حيث يمكنهم طلب الطعام بكل سهولة بعد الوصول إلى تفاصيل المنتج ومعلومات الترويج المستمر. تقدم SuperSign CMS حلاً فعالاً لتلبية هذه الاحتياجات بميزات تشمل القدرة على تشغيل المحتوى المُحسّن وإدارة العديد من الأجهزة عن بُعد. اطلب إلقاء نظرة أخرى اليوم، وشاهد الفرْق الذي يمكن أن يُحدثه برنامج SuperSign CMS لشاشات العرض في المتجر.

متاجر الهايبر ماركت | السلاسل العالمية الكبيرة

تعد القدرة على عرض محتوى مخصص وفقاً للموقع والمنطقة الزمنية والعملة من المتطلبات الرئيسية للافتات الخاصة بالسلاسل العالمية الكبيرة ومتاجر الهايبرماركت. يمكن إدارة المحتوى المخصص، مثل القوائم والأسعار، في قواعد بيانات خارجية، ومن خلال SuperSign CMS، يمكن تطبيقه عبر المحتوى في الوقت الفعلي.

الشركات | التسويق

الانطباع الذي يتلقاه شركاء العمل والعملاء عند دخولهم مساحة مفتوحة لأول مرة مثل ردهة هو "لحظة" مهمة ستؤثر على تصورهم لشركتك. وبناءً عليه، يمكن تعديل اللافتات الموجودة في كل ركن من أركان المبنى وإدارتها بشكل فعال باستخدام SuperSign CMS، لجعل هذه "اللحظات" أكثر إثارة للإعجاب.

البيع بالتجزئة | المتاجر الفاخرة

تقدم LG Electronics مجموعة OLED المبتكرة، التي تتميز بدقة عالية وألوان أكثر سطوعًا وواقعية، إلى العلامات التجارية الفاخرة للبيع بالتجزئة لمساعدتها على تحسين صورة علامتها التجارية. SuperSign CMS هو برنامج لإدارة المحتوى يعتمد على webOS وهو حل محسّن لمنتجات OLED بما في ذلك شاشات "Flat"، و"Dual-view Curved"، و "Wall Paper" و "Open Frame OLED".