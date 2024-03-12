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SuperSign CMS
إن تخطيط حملات الوسائط الرقمية الجديدة وتنفيذها لم يكن أمرًا سهلاً، لكن باستخدام SuperSign CMS من إل جي، ستتولى زمام الأمور وأنت تتصدر المقدمة. استثمر في شركتك وكفاءة موظفيك بمساعدة إل جي.
مقدمة
SuperSign CMS هو برنامج لإدارة المحتوى مُحسّن للافتات LG webOS. يدعم البرنامج شاشات وحسابات متعددة، ويمكن ربطه بقواعد البيانات الخارجية، ويسمح بالوصول إلى الخادم من الأجهزة المحمولة. بفضل القوائم وخيارات التصميم البسيطة وسهلة الاستخدام، يعمل SuperSign CMS على تحسين الكفاءة في إنشاء المحتوى وتحريره والجدولة والتوزيع. يمكن للمستخدمين بكل سهولة تكوين إعدادات السطوع والحجم لاتباع جدول محدد مسبقاً، بالإضافة إلى التبديل بين الجداول باستخدام ميزة جدولة المحتوى متعدد القنوات التي تخزن المحتوى مسبقاً.