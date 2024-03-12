حل MULTI V هو نظام تدفق مبرّد متغير (VRF) من LG يقلل خسائر الكفاءة ويقدم ميزات طاقة مستدامة. وبتقديم مستوى استثنائي من الراحة وكفاءة استهلاك الطاقة والموثوقية، يوفر حل LG VRF كفاءة في التكلفة وسهولة أكبر في التركيب، وبناءً على ذلك، يعتبر على نطاق واسع واحدًا من أكثر أنظمة تكييف الهواء تنوعًا في الاستخدام وتجهّزًا بالإمكانات الفائقة.