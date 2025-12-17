MULTI V i Tropical

1) قدرة التبريد الكاملة ونتيجة اختبار التشغيل المستمرأ)نتيجة اختبار قدرة التبريد الكامل-مختبر الاعتماد/الاختبار: TÜV Rheinland-معيار الاختبار: ISO 15042:2017/Amd1:2020،‏ SASO 2874:2016-طريقة الاختبار: عملت الوحدات بشكل مستمر لمدة ساعة واحدة دون انطلاق جهاز الحماية، تلا ذلك انقطاع التيار الكهربائي واستئنافه في غضون 30 دقيقة - بيئة الاختبار: درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية و46 درجة مئوية، عند 400 فولت / 60 هرتز -الطرز المختبرة: ARUN***LTG‏ (***: 080، 100، 120، 140، 160، 180، 200، 220)-نتيجة الاختبار: حافظت جميع الطرازات على سعة تبريد كاملة (100%) عند درجة حرارة بلغت 46 درجة مئوية وتعمل باستمرار دون فصل جهاز الحمايةب) نتيجة اختبار التشغيل المستمر- مختبر الاختبار: داخلي-معيار الاختبار: درجة الحرارة الخارجية 55/32 درجة مئوية، درجة الحرارة الداخلية 27/19 درجة مئوية-طريقة الاختبار: الوحدات التي تعمل لمدة ساعة واحدة، ويتم إيقاف تشغيلها، ثم إعادة تشغيلها والتحقق منها للتشغيل المستمر لمدة ساعتين دون إيقاف تشغيل أو تشغيل غير طبيعي-بيئة الاختبار: وحدة خارجية واحدة متصلة بـ 8-16 وحدة داخلية في ظروف درجة الحرارة العالية-الطرازات المختبرة: ARUN***LTH6‏ (***: 080، 100، 120، 140، 160، 180، 200، 220)-نتيجة الاختبار: التشغيل الأولي المكتمل لمدة ساعة واحدة والتشغيل الإضافي المستمر لمدة ساعتين بعد إعادة التشغيل دون تشغيل غير طبيعي

2)قد يختلف الأداء الفعلي حسب ظروف التركيب والتشغيل

3) تم تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 21.3% مقارنةً بـ MULTI V 5 في ظل ظروف اختبار مكافئة

4) تم اختبار معامل كفاءة التبريد (EER) المُصنَّف في ظل الظروف التالية - ظروف تشغيل T1: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية (درجة الحرارة الجافة) / 19 درجة مئوية (درجة الحرارة الرطبة)، درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية (درجة الحرارة الجافة) / 24 درجة مئوية (درجة الحرارة الرطبة) - ظروف تشغيل T3: درجة الحرارة الداخلية: 29 درجة مئوية (درجة الحرارة الجافة) / 19 درجة مئوية (درجة الحرارة الرطبة)، درجة الحرارة الخارجية: 46 درجة مئوية (درجة الحرارة الجافة) / 24 درجة مئوية (درجة الحرارة الرطبة)

5) تستند القيم إلى طراز بقدرة 10 حصان

6) يُباع محرك AI Engine‏ (PACTLAA00) بشكل منفصل