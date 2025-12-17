MULTI V i Tropical
الميزات الرئيسية
أداء قوي مصمم ليدوم طويلاً
يوفر LG MULTI V i Tropical قدرة تبريد كاملة في درجات الحرارة الخارجية التي تصل إلى 46 درجة مئوية ويدعم التشغيل المستمر في ظل الظروف القاسية التي تصل إلى 55 درجة مئوية.1)، 2) تتميز جميع شاسيهات الوحدات الخارجية بمبادل حراري رباعي الجوانب وارتفاع متزايد، مما يجعل شاسيه UXA أكبر بنسبة 22% وشاسيه UXB أكبر بنسبة 18% من طراز MULTI V 5.
راحة على مستوى المبنى، مدعومة بالذكاء الاصطناعي
تقوم تقنية «AI Smart Care» برصد درجات الحرارة والرطوبة وحالة التحميل من أجل تحسين عمليات التبريد والتدفئة تلقائيًا، مما يوفر الطاقة ويضمن الراحة في آن واحد، بينما تعمل تقنية «AI Space Care» على تنسيق عمل الوحدات الداخلية المتعددة للحفاظ على درجات حرارة موحدة في جميع أنحاء المبنى وتوزيع الطاقة بكفاءة حسب 3)كل منطقة.
كفاءة فائقة في استهلاك الطاقة
يتضمن LG MULTI V i Tropical مكونات تمت ترقيتها وتصميمًا انسيابيًا للمروحة لتعزيز كفاءة الطاقة، مما يوفر تحسينًا يصل إلى 10% في ظل ظروف اختبار T1 وتحسينًا يصل إلى 6% في ظل ظروف اختبار T3.4)، 5)
قدرات الذكاء الاصطناعي لاستخدام مُحسَّن للطاقة
باستخدام AI Energy Management، يمكن للمستخدمين تعيين أهداف الطاقة بينما يقوم النظام تلقائيًا بضبط الأداء باستخدام البيانات. تتم مراقبة استخدام الطاقة من خلال وحدة التحكم عن بُعد، وتعمل الوحدة بشكل مستقل دون نظام تحكم مركزي. يتصل ببيانات الطقس في الوقت الفعلي، ويطبق استراتيجيات محسنة لتحسين كفاءة الطاقة.6)
1) قدرة التبريد الكاملة ونتيجة اختبار التشغيل المستمرأ)نتيجة اختبار قدرة التبريد الكامل-مختبر الاعتماد/الاختبار: TÜV Rheinland-معيار الاختبار: ISO 15042:2017/Amd1:2020، SASO 2874:2016-طريقة الاختبار: عملت الوحدات بشكل مستمر لمدة ساعة واحدة دون انطلاق جهاز الحماية، تلا ذلك انقطاع التيار الكهربائي واستئنافه في غضون 30 دقيقة - بيئة الاختبار: درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية و46 درجة مئوية، عند 400 فولت / 60 هرتز -الطرز المختبرة: ARUN***LTG (***: 080، 100، 120، 140، 160، 180، 200، 220)-نتيجة الاختبار: حافظت جميع الطرازات على سعة تبريد كاملة (100%) عند درجة حرارة بلغت 46 درجة مئوية وتعمل باستمرار دون فصل جهاز الحمايةب) نتيجة اختبار التشغيل المستمر- مختبر الاختبار: داخلي-معيار الاختبار: درجة الحرارة الخارجية 55/32 درجة مئوية، درجة الحرارة الداخلية 27/19 درجة مئوية-طريقة الاختبار: الوحدات التي تعمل لمدة ساعة واحدة، ويتم إيقاف تشغيلها، ثم إعادة تشغيلها والتحقق منها للتشغيل المستمر لمدة ساعتين دون إيقاف تشغيل أو تشغيل غير طبيعي-بيئة الاختبار: وحدة خارجية واحدة متصلة بـ 8-16 وحدة داخلية في ظروف درجة الحرارة العالية-الطرازات المختبرة: ARUN***LTH6 (***: 080، 100، 120، 140، 160، 180، 200، 220)-نتيجة الاختبار: التشغيل الأولي المكتمل لمدة ساعة واحدة والتشغيل الإضافي المستمر لمدة ساعتين بعد إعادة التشغيل دون تشغيل غير طبيعي
2)قد يختلف الأداء الفعلي حسب ظروف التركيب والتشغيل
3) تم تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 21.3% مقارنةً بـ MULTI V 5 في ظل ظروف اختبار مكافئة
4) تم اختبار معامل كفاءة التبريد (EER) المُصنَّف في ظل الظروف التالية - ظروف تشغيل T1: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية (درجة الحرارة الجافة) / 19 درجة مئوية (درجة الحرارة الرطبة)، درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية (درجة الحرارة الجافة) / 24 درجة مئوية (درجة الحرارة الرطبة) - ظروف تشغيل T3: درجة الحرارة الداخلية: 29 درجة مئوية (درجة الحرارة الجافة) / 19 درجة مئوية (درجة الحرارة الرطبة)، درجة الحرارة الخارجية: 46 درجة مئوية (درجة الحرارة الجافة) / 24 درجة مئوية (درجة الحرارة الرطبة)
5) تستند القيم إلى طراز بقدرة 10 حصان
6) يُباع محرك AI Engine (PACTLAA00) بشكل منفصل
الأسئلة الشائعة
ما هي وحدة VRF الخارجية؟
الوحدة الخارجية لـ VRF هي المحور المركزي لنظام تدفق المبرد المتغير، حيث تقوم بتدوير المبرد إلى وحدات داخلية متعددة. فهو يدير قدرة التبريد والتدفئة لمناطق متعددة في المباني التجارية، مما يوفر تحكمًا مرنًا في المناخ وموفرًا للطاقة. يجمع LG MULTI V i بين هذه الوظائف وتقنية العاكس المتقدمة وإدارة الطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي.
ما هي المكونات الرئيسية للوحدة الخارجية لـ VRF؟
تتضمن الوحدة الخارجية لـ VRF ضاغطًا ومبادلًا حراريًا وصمامات توسيع ومحركًا ومروحة. تعمل هذه المكونات معًا لتدوير سائل التبريد ونقل الحرارة، مما يتيح التبريد والتدفئة الفعالة. بالإضافة إلى هذه الوظائف الأساسية، يطبق LG MULTI V i تحليل البيانات القائم على الذكاء الاصطناعي وتحسين درجة الحرارة الداخلية لتحسين الأداء وكفاءة الطاقة في أنواع المباني المتنوعة.
هل يمكن الجمع بين وحدات LG MULTI V i Tropical للحصول على سعة أعلى؟
نعم، تدعم تقنية LG Multi V i Tropical كلاً من التوليفات القياسية والمرنة من 2 إلى 4 وحدات، مما يوفر سعة قابلة للتوسع تصل إلى 88 حصانًا مع مجموعة قياسية وما يصل إلى 84 حصانًا مع مجموعة مرنة للمباني التجارية الكبيرة. تم اختبار هذا التصميم المعياري للحصول على أداء موثوق ويسمح لمهندسي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بتحسين التركيب للفنادق والمكاتب والمرافق الأخرى. يضمن جهاز LG MULTI V i Tropical توسيع السعة والتشغيل المستقر في مشاريع البناء المتنوعة.
كيف يقاوم جهاز LG MULTI V i Tropical التآكل في المناخات الاستوائية؟
صُمم جهاز LG MULTI V i Tropical للمناخ الاستوائي مع الزعانف المموجة والسوداء التي تقاوم التآكل في ظل الظروف المناخية القاسية. مقاومة التآكل معتمدة من TÜV. وتتمتع الألواح بحماية إضافية بفضل طلاء غشائي مائي، وطلاء راتنجي مركب، وريشات ألومنيوم، مما يساعد على ضمان أداء تبريد موثوق به في المناطق الساحلية والرطبة.
كيف يجعل جهاز LG MULTI V i Tropical الصيانة أسهل؟
يعمل جهاز LG MULTI V i Tropical على تبسيط الصيانة باستخدام التشخيص الذكي بالذكاء الاصطناعي وLGMV وBECON Cloud. يراقب النظام سائل التبريد والضواغط وأجهزة الاستشعار لاكتشاف المشكلات مبكرًا، بينما تضمن الترقيات عن بُعد والمراقبة في الوقت الفعلي صيانة موثوقة ومرنة.