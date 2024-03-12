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الدعم الهندسي
معلومات تقنية
ادوات والبرامج
مخصص لتقديم أفضل رسم بياني لدعم هندسة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
[تصنيف الطاقة]
تحليل إجمالي استهلاك الطاقة في المبنى ، بما في ذلك عمليات نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. توفر LG لشركائها تقرير نمذجة الطاقة حول توفير الطاقة لأنظمة LG HVAC مقابل الأنظمة التقليدية من خلال استخدام برامج نمذجة طاقة المبنى بالكامل مثل eQUEST® و EnergyPlus ™ و TRNSYS وما إلى ذلك. يعزز تنفيذ نمذجة الطاقة أداء شركائنا مع المزيد وثيقة استهلاك طاقة دقيقة وموثوقة وتركيبات نظام HVAC أكثر كفاءة.
[الطاقة المتأخرة]
تقديرات سريعة لاستهلاك الطاقة وتوفيرها لمنتجات LATS ENERGY .LG Air Solution كبرنامج بسيط وسريع لتقدير الطاقة يوفر استخدامًا سنويًا للطاقة وتحليلًا بسيطًا لتكلفة دورة الحياة لمنتجات LG في المراحل الأولى من المشروع. إنه يوفر للشركاء أو المبيعات القدرة على تقدير التكوين الأمثل للنظام بسهولة في تقليل الطاقة تكاليف الاستهلاك والتشغيل.
[LATS CAD]
تصميم نظام سريع ودقيق على LATS CAD .2D CAD، أداة إضافية لبرنامج AutoCAD ، تجعل تصميم منتجات وأنظمة HVAC من LG أسرع وأكثر دقة. كما أنها توفر مراجعات التركيب مع تقديرات لأقطار أنابيب غاز التبريد وأطوال الأنابيب وفقًا لدليل تصميم LG. يمكن للشركاء توفير الوقت في تنفيذ تصميم النظام وتقديم تقديرات أكثر دقة لتكوينات النظام.
[LATS HVAC]
التحديد السريع والدقيق لمنتجات ومكونات LG Air Solution ، بما في ذلك الأنابيب والتكوينات. LATS CAD ، أداة إضافية لبرنامج AutoCAD ، تجعل تصميم منتجات وأنظمة HVAC من LG أسرع وأكثر دقة. كما أنها توفر مراجعات التركيب مع تقديرات لأقطار أنابيب غاز التبريد وأطوال الأنابيب وفقًا لدليل تصميم LG. يمكن للشركاء توفير الوقت في تنفيذ تصميم النظام وتقديم تقديرات أكثر دقة لتكوينات النظام.
[تحليل CFD]
تحليل أداء المنتج في ظل ظروف محددة. يعد تحليل ديناميكيات الموائع الحسابية (CFD) أداة متكاملة لتحديد الأداء الأمثل للنظام. باستخدام تقرير تحليل CFD من LG ، يستطيع المهندسون تحديد ما إذا كان المنتج يمكنه الأداء بشكل صحيح في ظل ظروف معينة. تمنح هذه المحاكاة المهندسين ومسؤولي المشروع ميزة التقدير السابق للتثبيت الخاطئ المحتمل الذي قد يتسبب في حدوث خلل في المنتج.
[عودة لاحقة]
تصميم نظام سريع ودقيق على 3D Revit مع دعم BIM. باستخدام Revit ، برنامج نمذجة معلومات البناء ، يمنع المهندسون المضاعفات أثناء التثبيت الفعلي لأنهم قادرون على فحص المبنى والأنظمة من منظور ثلاثي الأبعاد. LATS REVIT ، أداة إضافية لبرنامج Revit البرنامج ، يساعد على تصميم نظام سريع ودقيق من خلال التوافق الكامل مع Revit. يوفر LATS REVIT للشركاء الأدوات اللازمة لتكامل BIM المبسط من أجل فهم أفضل لتكوينات النظام.
[LG MV]
أدوات الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لأنظمة التكييف من إل جي. تقدم LG MV مجموعة أبسط وشاملة من البيانات وقدرات المراقبة لأنظمة LG HVAC الحالية. أثناء بدء التشغيل ، يمكن لـ LG MV التحقق من التشغيل العادي وكذلك استكشاف الأخطاء وإصلاحها. كما أنه يساعد في العثور على أسباب الأخطاء وحل المشكلة بشكل أسرع.
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