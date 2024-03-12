الدعم الهندسي

تصميم نظام سريع ودقيق على 3D Revit مع دعم BIM. باستخدام Revit ، برنامج نمذجة معلومات البناء ، يمنع المهندسون المضاعفات أثناء التثبيت الفعلي لأنهم قادرون على فحص المبنى والأنظمة من منظور ثلاثي الأبعاد. LATS REVIT ، أداة إضافية لبرنامج Revit البرنامج ، يساعد على تصميم نظام سريع ودقيق من خلال التوافق الكامل مع Revit. يوفر LATS REVIT للشركاء الأدوات اللازمة لتكامل BIM المبسط من أجل فهم أفضل لتكوينات النظام.