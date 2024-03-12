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مالك المنزل

نحن نقدم مكيف هواء فعال يمكنك الوثوق به من التركيب إلى الصيانة ، من الألف إلى الياء.

ام وابنتها في راحة وسعادة

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صورة وحدة تكييف خارجية
VRF: MULTI V S
صور لوحدات التكييف الداخلية والخارجية.
سبليت واحد (مثبت على الحائط)

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مدونة HVAC - على الهواء

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