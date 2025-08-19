About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
شعار LG Business Cloud

شعار LG Business Cloud

تُظهر هذه الصورة الشاشة الرئيسية لـ LG Business Cloud على شاشة عرض، مع استعراض لعدة نوافذ ويب في الخلفية.

أطلق العنان للإبداع
إمكانات اللافتات

أطلق العنان للإبداع<br>إمكانات اللافتات تفضل بزيارة LG Business Cloud

* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.

شعار LG Business Cloud

شعار LG Business Cloud

LG Business Cloud هي منصة حلول تجمع حلول الشركات (B2B) من LG في مكان واحد. وتتضمن حلولاً مثل نظام إدارة المحتوى (CMS) ونظام RMS والإعلانات التي تتيح الاستخدام المتنوع والفعال لحلول شاشات العرض الرقمية. وهي منصة سحابية ستتم إضافة الحلول القادمة عليها بالتتابع. لقد قدمنا تفسيرات مختلفة تتعلق بالحلول لتعزيز إمكانية الوصول ووفرنا إمكانية شراء الحلول ودمجها وإدارتها من موقع إلكتروني واحد.

LG SuperSign Cloud

حل يتيح إنشاء المحتوى وتوزيعه دون عناء مع أدوات تحرير مرنة.

تعرّف على المزيداتصل بنا

LG ConnectedCare

حل سحابي لمراقبة وإدارة تشغيل شاشات اللافتات الإعلانية من LG مركزيًا.

تعرّف على المزيداتصل بنا

LG ConnectedCare (DMS)

حل سحابي للتحكم عن بُعد في حالة لوحة الإنشاء من LG CreateBoard وشاشات عرض اللافتات وإدارتها.

تعرّف على المزيداتصل بنا

LG DOOH Ads

منصة DOOH (منصة رقمية خارج المنزل) مصممة لتحسين إدارة الوسائط.

تعرّف على المزيداتصل بنا

LG Pro:Centric Cloud

حل قائم على السحابة يسمح بالإدارة المتكاملة للفنادق.

تعرّف على المزيداتصل بنا

LG CreateBoard Lab

إن LG CreateBoard Lab عبارة عن خدمة كتابة تعاونية مبنية على LG CreateBoard.

 

تعرّف على المزيداتصل بنا

ابدأ مع إل جي بيزنس كلاود

تُصوّر هذه الصورة مشهدًا لمدير نظام يدير الحل عبر جهاز لابتوب، مع ظهور صفحات مختلفة من موقع الحل في الجزء العلوي.

مواد مناسبة للمستخدمين

في LG Business Cloud، لا يمكنك الوصول إلى الصفحات التفصيلية للحلول المضمنة فحسب، بل يمكنك أيضًا تنزيل الكتيبات لفهم الحلول بالتفصيل، ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية.

ترخيص تجريبي

يتوفر أيضًا خيار التقدم بطلب للحصول على ترخيص تجريبي مجاني* لتجربة الحل مباشرة.

* قد يختلف عدد وتوقيت التراخيص التجريبية المجانية حسب الدولة.

حالات الاستخدام

استكشف استخدام الحلول من خلال سيناريوهات مختلفة ودمجها في العمليات التجارية.

شراء الحلول والاشتراك فيها

تُظهر هذه الصورة شاشة لابتوب أثناء الاشتراك أو شراء أحد الحلول، في عرض يوضح سهولة إتمام العملية عبر الموقع الإلكتروني.

إدارة الجهاز

تُظهر هذه الصورة جهاز لابتوب يقوم بإدارة أجهزة في مواقع متعددة، مما يبرز إمكانيات التحكم عن بُعد.