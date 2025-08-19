We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.
LG Business Cloud هي منصة حلول تجمع حلول الشركات (B2B) من LG في مكان واحد. وتتضمن حلولاً مثل نظام إدارة المحتوى (CMS) ونظام RMS والإعلانات التي تتيح الاستخدام المتنوع والفعال لحلول شاشات العرض الرقمية. وهي منصة سحابية ستتم إضافة الحلول القادمة عليها بالتتابع. لقد قدمنا تفسيرات مختلفة تتعلق بالحلول لتعزيز إمكانية الوصول ووفرنا إمكانية شراء الحلول ودمجها وإدارتها من موقع إلكتروني واحد.
ابدأ مع إل جي بيزنس كلاود
مواد مناسبة للمستخدمين
في LG Business Cloud، لا يمكنك الوصول إلى الصفحات التفصيلية للحلول المضمنة فحسب، بل يمكنك أيضًا تنزيل الكتيبات لفهم الحلول بالتفصيل، ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية.
ترخيص تجريبي
يتوفر أيضًا خيار التقدم بطلب للحصول على ترخيص تجريبي مجاني* لتجربة الحل مباشرة.
* قد يختلف عدد وتوقيت التراخيص التجريبية المجانية حسب الدولة.