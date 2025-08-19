إن LG CreateBoard Lab عبارة عن خدمة كتابة تعاونية مبنية على LG CreateBoard. وهو يدعم تطبيقات الويب ويوفر دعمًا متعدد أنظمة التشغيل، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إليه من أجهزة مختلفة بالإضافة إلى LG CreateBoards، في أي وقت وفي أي مكان. ويوفر ذلك للمستخدمين تجربة متسقة ويتيح التعاون في الوقت الفعلي مع عدة أشخاص بعيداً عن القيود المكانية.



* قد لا تكون بعض الميزات مدعومة حسب نظام التشغيل. ** تخضع ميزات وتصميم خدمة LG CreateBoard Lab للتحديثات المستمرة.