* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.
إعادة تعريف معيار العمل الجماعي مع
خدمة الكتابة التعاونية من LG
إن LG CreateBoard Lab عبارة عن خدمة كتابة تعاونية مبنية على LG CreateBoard. وهو يدعم تطبيقات الويب ويوفر دعمًا متعدد أنظمة التشغيل، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إليه من أجهزة مختلفة بالإضافة إلى LG CreateBoards، في أي وقت وفي أي مكان. ويوفر ذلك للمستخدمين تجربة متسقة ويتيح التعاون في الوقت الفعلي مع عدة أشخاص بعيداً عن القيود المكانية.
* قد لا تكون بعض الميزات مدعومة حسب نظام التشغيل. ** تخضع ميزات وتصميم خدمة LG CreateBoard Lab للتحديثات المستمرة.
الرسم والأداة
يوفر مختبر LG CreateBoard Lab مجموعة شاملة من الأدوات لتسهيل التواصل على اللوحة الذكية. يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات بسهولة، بدءاً من الأدوات التقليدية لرسم الأشكال أو كتابة النصوص إلى الأدوات الرقمية مثل متصفحات الويب والآلات الحاسبة.
تشمل الميزات التالية:
قائمة الأدوات
يسهِّل مختبر LG CreateBoard Lab، بقائمة أدواته سهلة الاستخدام، على المستخدمين الجدد الوصول إلى الوظائف. تجمع مجموعة القوائم هذه جميع الوظائف اللازمة لاستخدام اللوحة الذكية، بما في ذلك أدوات الكتابة والرسم والتعاون وإدارة اللوحة والإعدادات. يمكن للمستخدمين الوصول إلى كل ميزة من ميزات التطبيق من قائمة الأدوات وتخصيصها بأدواتهم المستخدمة بشكل متكرر.
القلم
يقدم مختبر LG CreateBoard Lab مجموعة من الألوان وميزة القلم السحري الرائع. عندما ترسم عنصرًا باستخدام هذا القلم، فإنه يبحث في قاعدة بياناته عن عنصر مشابه (مثل نص أو صورة أو شكل) ويحول رسمك إلى هذا العنصر.
* ميزة القلم السحري متاحة فقط على تطبيق Android.
الشكل
يوفر لك مختبر LG CreateBoard Lab مجموعة متنوعة من الأشكال ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، مع زوايا وجوانب قابلة للتعديل. يمكن استخدام أدوات الأشكال هذه بفعالية لأغراض مختلفة، كما هو الحال في دروس الرياضيات.
الصياغة
يمكن للمستخدمين استخدام مسطرة رقمية ومسطرة مثلثة ومنقلة للتفاعل بسلاسة في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أدوات مادية.
الأداة المساعدة
تعمل الأدوات سهلة الاستخدام، مثل النرد والدوارة والساعة والآلة الحاسبة، على تعزيز تفاعل المشاركين ومشاركتهم.
لوحة التثبيت
يمكن للمستخدمين استخدام لوحات التثبيت القابلة للتعديل بألوان وأحجام مختلفة لتثبيت المعلومات المهمة مثل تفاصيل شبكة Wi-Fi والتعيينات.
القالب
يمكن للمستخدمين استكشاف مجموعة متنوعة من ملفات القوالب المصممة خصيصاً لمختلف المواضيع، بما في ذلك الخرائط الذهنية وجلسات العصف الذهني ومخططات التدفق. تعمل هذه القوالب المصممة بعناية على تمكين المعلمين من إعداد محتوى تعليمي مؤثر وفعال دون عناء.
* القالب عبارة عن ميزة مدفوعة.
متصفح الويب
عندما تكون هناك حاجة إلى مواد إضافية أو موارد سمعية بصرية إضافية، يمكن للمستخدمين الوصول إليها على الفور باستخدام الويب. يمكن سحب وإسقاط المعلومات ذات الصلة التي تم العثور عليها من خلال تصفح الويب (النصوص والصور وغيرها) بسهولة من الويب إلى المستند.
* تتوفر ميزة متصفح الويب على تطبيق Android.
التعاون
التعاون هي ميزة تسمح لعدة مستخدمين بمشاركة لوحة والعمل معاً.
يمكن للمعلمين والطلاب التفاعل من خلال الكتابة أو الرسم على اللوحة في الوقت الفعلي.
تشمل الميزات التالية:
* وضع الجلسات المستقلة ووضع التعيين هما خدمتان مدفوعتان. ** يختلف عدد المشاركين باختلاف نوع الخدمة.
وضع التعاون
يمكن لجميع المشاركين الاتصال بالفصل والتعاون على لوحة مشتركة في الوقت الفعلي. تنعكس مدخلات الجميع على الفور على اللوحة، مما يجعلها مثالية لأنشطة مثل رسم الخرائط الذهنية أو العصف الذهني.
وضع الجلسات المستقلة
يمكن للمضيف تقسيم مساحة اللوحة إلى عدة مناطق وتخصيصها للمشاركين. على الرغم من أن كل مشارك يتشارك نفس اللوحة، إلا أنه لا يمكنه الكتابة أو الرسم إلا في المنطقة المخصصة له.
وضع التعيين
يمكن للمدرسين استخدام "وضع التعيين" لتعيين المسائل للطلاب. يمكن للطلاب حل المسائل باستخدام أجهزتهم الخاصة وإرسال إجاباتهم على الفور، مما يتيح للمدرسين تقديم ملاحظات فورية. وهذا يحسن من كفاءة التعلم.
ميزات وسائل الراحة
تم تصميم مختبر LG CreateBoard Lab مع التركيز على راحة المستخدم.
تخصيص شريط الأدوات
شريط الأدوات عبارة عن مجموعة من الوظائف المختلفة للاستخدام داخل التطبيق. يمكنك تخصيصه من خلال تنظيم الميزات المستخدمة بشكل متكرر.
إدراج المحتوى
يمكن للمستخدمين استيراد الصور ومقاطع الفيديو والصوت وغيرها بسهولة إلى اللوحة، بما في ذلك المحتوى من الأجهزة الخارجية مثل الهواتف المحمولة والكاميرات.
وظيفة الإيماءة
توفر LG CreateBoard وظيفة الإيماءات لاستخدام الوظائف الأساسية المختلفة للوحة بسهولة. على سبيل المثال، بمجرد النقر المزدوج على شاشة LG CreateBoard بأربعة إلى خمسة أصابع، ستظهر علامة انتباه مصحوبة بصوت. هذا يجعل من السهل جذب انتباه المشاركين خلال اللحظات التي تحتاج فيها إلى تركيزهم.
سهولة الحفظ والمشاركة
يمكن حفظ اللوحات التي تم إنشاؤها في مختبر LG CreateBoard Lab في التخزين السحابي أو Google Drive أو حتى Google Classroom. بعد الاجتماعات، يمكنك ببساطة مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً لنقلها إلى جهازك الشخصي.
دعم أنظمة تشغيل متعددة
يوفر مختبر LG CreateBoard Lab دعمًا لأنظمة تشغيل متعددة، مما يسمح للمستخدمين باستخدامه ليس فقط مع LG CreateBoard ولكن أيضًا مع الأجهزة الأخرى. يتيح ذلك للمستخدمين الحفاظ على تجربة سلسة على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والعديد من الأجهزة الأخرى، حتى خارج الفصل الدراسي.
* قد لا تكون بعض الميزات مدعومة حسب نظام التشغيل.