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SuperSign QSR
حلول SuperSign QSR من إل جي تسهل إدارة مطاعم الوجبات السريعة. استمتع بتحديث الأسعار والمعلومات المهمة الأخرى على اللوحة الرقمية لديك في الوقت الفعلي. اكتشف المزيد حول كيفية مساعدة SuperSign QSR من إل جي في عملك أدناه.
مقدمة
تعد مطاعم الوجبات السريعة (QSR) أحد الأماكن التي يحدث فيها التحول الرقمي بسرعة لزيادة الكفاءة التشغيلية إلى أقصى حد وتوفير تجربة مستخدم أفضل للعملاء. وباعتباره حلاً مخصصاً لإدارة المحتوى لمطاعم الوجبات السريعة وصناعة المأكولات والمشروبات، يقدم SuperSign QSR حلاً جديدًا يمكن أن يساعدك على زيادة التحول الرقمي إلى أقصى حد من خلال اللافتات الموجودة في متجرك. يمكنك الاستفادة من جميع البيانات التشغيلية مثل معلومات الطلب ووقت المعالجة ووقت انتظار العملاء
الهيكل
لوحة القائمة الرقمية الديناميكية
تعرض لوحة القائمة الرقمية الديناميكية بشكل فعال محتوى الترويج والقائمة في الوقت المناسب والمكان المناسب.
نظام عرض شاشات المطبخ وتكامل نقاط البيع.
يعد نظام عرض شاشات المطبخ طريقة أفضل لتسهيل عملية تشغيل مطعمك. يعرض هذا النظام تلقائياً الطلبات الجديدة في المطبخ على الفور مع إدماج نقاط البيع دون فقدان البيانات.
* PoS: نقاط البيع
نظام إدارة قائمة الانتظار وشاشات العرض
يعمل نظام إدارة قائمة الانتظار وشاشات العرض على إزالة الجهود المادية وإضفاء التقنية الرقمية على تجارب العملاء. تقدم هذه التقنية الإرشادات السهلة للخدمات، وتبسط عمليات التشغيل في المتجر من خلال إدارة قائمة الانتظار، وتساهم في منع وجود طوابير انتظار فعلية.