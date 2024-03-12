تعد مطاعم الوجبات السريعة (QSR) أحد الأماكن التي يحدث فيها التحول الرقمي بسرعة لزيادة الكفاءة التشغيلية إلى أقصى حد وتوفير تجربة مستخدم أفضل للعملاء. وباعتباره حلاً مخصصاً لإدارة المحتوى لمطاعم الوجبات السريعة وصناعة المأكولات والمشروبات، يقدم SuperSign QSR حلاً جديدًا يمكن أن يساعدك على زيادة التحول الرقمي إلى أقصى حد من خلال اللافتات الموجودة في متجرك. يمكنك الاستفادة من جميع البيانات التشغيلية مثل معلومات الطلب ووقت المعالجة ووقت انتظار العملاء