About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

SuperSign QSR

حلول SuperSign QSR من إل جي تسهل إدارة مطاعم الوجبات السريعة. استمتع بتحديث الأسعار والمعلومات المهمة الأخرى على اللوحة الرقمية لديك في الوقت الفعلي. اكتشف المزيد حول كيفية مساعدة SuperSign QSR من إل جي في عملك أدناه.

SuperSign QSR

SuperSign QSR

مقدمة الهيكل سيناريو الاستخدام
مقدمة

مقدمة

تعد مطاعم الوجبات السريعة (QSR) أحد الأماكن التي يحدث فيها التحول الرقمي بسرعة لزيادة الكفاءة التشغيلية إلى أقصى حد وتوفير تجربة مستخدم أفضل للعملاء. وباعتباره حلاً مخصصاً لإدارة المحتوى لمطاعم الوجبات السريعة وصناعة المأكولات والمشروبات، يقدم SuperSign QSR حلاً جديدًا يمكن أن يساعدك على زيادة التحول الرقمي إلى أقصى حد من خلال اللافتات الموجودة في متجرك. يمكنك الاستفادة من جميع البيانات التشغيلية مثل معلومات الطلب ووقت المعالجة ووقت انتظار العملاء

الهيكل

لوحة القائمة الرقمية الديناميكية

تعرض لوحة القائمة الرقمية الديناميكية بشكل فعال محتوى الترويج والقائمة في الوقت المناسب والمكان المناسب.

نظام عرض شاشات المطبخ وتكامل نقاط البيع.

يعد نظام عرض شاشات المطبخ طريقة أفضل لتسهيل عملية تشغيل مطعمك. يعرض هذا النظام تلقائياً الطلبات الجديدة في المطبخ على الفور مع إدماج نقاط البيع دون فقدان البيانات.
* PoS: نقاط البيع

نظام إدارة قائمة الانتظار وشاشات العرض

يعمل نظام إدارة قائمة الانتظار وشاشات العرض على إزالة الجهود المادية وإضفاء التقنية الرقمية على تجارب العملاء. تقدم هذه التقنية الإرشادات السهلة للخدمات، وتبسط عمليات التشغيل في المتجر من خلال إدارة قائمة الانتظار، وتساهم في منع وجود طوابير انتظار فعلية.

سيناريو الاستخدام

لوحة القائمة الرقمية الديناميكية

إنشاء لوحة القائمة الرقمية الجذابة الخاصة بك مع محرر الويب المدمج في SuperSign CMS
· إدارة بيانات لوحات القوائم وفقًا للحالة مع ميزة خدمة البيانات (Data Service)
· الإعلان عن العروض الخاصة وفقًا لظروف الطقس والجدول الزمني مع القواعد

نظام عرض شاشات المطبخ وتكامل نقاط البيع.

· يحسن كفاءة سير العمل في المطبخ من خلال الاتصالات الواضحة
· يساهم في التخلص من الضجيج وإهدار التذاكر الورقية للأعمال الصديقة للبيئة
· يتكامل بسهولة مع أي نظام شامل لنقاط البيع عبر OpenAPI

نظام إدارة قائمة الانتظار وشاشات العرض

· يُوفر التكلفة الإجمالية عن طريق تحسين العمليات في رحلة العميل
· يُقلل وقت انتظار العملاء وتعزيز تجربتهم