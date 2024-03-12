About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

حل التهوية (تهوية استعادة الطاقة)

يعد حل تهوية استعادة الطاقة للتهوية من إل جي حل يتسم بكفاءة كبيرة من أجل هواء داخلي نقي. تتيح مجموعة التقنيات المتنوعة الموفرة للطاقة ومرشحات تنقية الهواء لك تنفس هواء أكثر صحة.

صورة توضح حل التهوية في أحد المباني.

الميزات تطبيق الحل تشكيلة المنتجات
الميزات
طلبات الشراء

لماذا حل تهوية استعادة الطاقة من إل جي؟

قد تؤدي التهوية الطبيعية إلى إهدار الطاقة، لكن حل تهوية استعادة الطاقة يوفر الهواء النقي من الخارج ويقلل من تلوث الهواء الداخلي. يوفر هذا الحل الطاقة من خلال المبادل الحراري، الذي لا يفقد فعليًا أي قدر من طاقة التدفئة أو التبريد.

صورة توضح الفرق بين التهوية الطبيعية وتهوية استعادة الطاقة (ERV).

توفير الطاقة
تشغيل مريح
الموثوقية

الربط مع نظام تكييف الهواء لتوفير الطاقة

يعمل حل تهوية استعادة الطاقة جنبًا إلى جنب مع وحدة داخلية لتوفير الطاقة من خلال التشغيل بكفاءة أكبر من نظام التهوية وحده.

صورة توضح نظام تهوية فعال وموفر للطاقة في أحد المباني.

تقنيات توفير الطاقة

يقدم تهوية استعادة الطاقة العديد من التقنيات الموفرة للطاقة. يوفر المبادل الحراري ما يصل إلى 24% من الطاقة مقارنة بالتهوية الطبيعية، ويعمل مع ميزات أخرى لتوفير الطاقة بنسبة تصل إلى 40%.

التشغيل الموسمي الذاتي

يستشعر نظام تهوية استعادة الطاقة من إل جي درجة الحرارة الخارجية ويعدل التشغيل وفقًا لظروف الطقس، مما يوفر طاقة إضافية بنسبة تبلغ 6.1% سنويًا.

تبريد مجاني خلال الليل

يقوم حل تهوية استعادة الطاقة من إل جي بإخراج الحرارة الداخلية وإمداد المناطق الداخلية بالهواء الخارجي البارد في ليالي الصيف لتوفير الطاقة بنسبة تزيد عن 5% سنويًا.

*"التشغيل الموسمي الذاتي" بجهاز التحكم عن بعد.

*وظيفة "التبريد المجاني خلال الليل" بجهاز التحكم عن بعد.

التشغيل الذاتي وفق مستويات ثاني أكسيد الكربون

يقلل حل تهوية استعادة الطاقة من إل جي من فقد الطاقة بنسبة تبلغ 4.6% سنويًا من خلال التحكم التلقائي في سرعة المروحة الذي يتكيف مع مستويات ثاني أكسيد الكربون.

التشغيل المعلق

يعمل نظام تهوية استعادة الطاقة من إل جي على تقليل فقدان طاقة التدفئة والتبريد بنسبة 0.9% سنويًا عن طريق تأخير تشغيل تهوية استعادة الطاقة بحيث يعمل مكيف الهواء وحل تهوية استعادة الطاقة في وقت واحد فقط عند الضرورة.

*وظيفة "التشغيل المعلق" بجهاز التحكم عن بعد.

*استنادًا إلى محاكاة LGE الداخلية لمكيف الهواء وحل تهوية استعادة الطاقة من إل جي خلال عملهما معًا، يوفر المبادل الحراري ما يصل إلى 24% من الطاقة مقارنة بالتهوية الطبيعية ويعمل مع ميزات حل تهوية استعادة الطاقة الأخرى من إل جي لتوفير الطاقة بنسبة إجمالية تبلغ 40%. قد تختلف النتائج استنادا للبيئة. شروط المحاكاة: استنادًا إلى حل تهوية استعادة الطاقة (1,000CMH) + Multi V 5 (12حصان) / مساحة مكتبية قدرها 455م ، تبريد 26مْ/تدفئة 21مْ، e Quest 3.65 / تشغيل يومي في ظروف الشتاء.

مراقبة مستويات ثاني أكسيد الكربون خلال جميع الأوقات

يراقب مستشعر ثاني أكسيد الكربون مستويات ثاني أكسيد الكربون داخل الغرفة. يتم عرض مستوى ثاني أكسيد الكربون باستمرار على شاشة جهاز التحكم السلكي عن بعد، حيث يظهر مؤشر إنذار عندما تتجاوز المستويات 900 جزء في المليون. يعتمد نظام تهوية استعادة الطاقة على هذه المعلومات للتحكم تلقائيًا في سرعات المروحة.

صورة توضح مراقبة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الداخل.

تنقية الهواء مع المرشحات المتعددة

من خلال تثبيت مرشح أساسي في مقدمة المبادل الحراري الكلي ومرشح من فئة ISO خلف المبادل الحراري الكلي، يتم تقليل تدفق الغبار الناعم والملوثات القادمة من الخارج.

*يقدم مرشح الهواء فئة ISO بشكل اختياري.

صورة توضح المرشحات.

*يقدم مرشح الهواء فئة ISO بشكل اختياري. تصنيف ISO وفقًا لمعيار ISO 16890: 2016.

*فلتر الهواء (رقم الطراز: AHFT035H0) استنادا لاختبار ISO 16890-1: 2016 لمرشحات الهواء باستخدام رذاذ DEHS و KCl مع حالة معدل تدفق الهواء 0.278 متر مكعب / ثانية ودرجة حرارة الهواء 23-24 درجة مئوية والرطوبة النسبية 44-49 %. تمثلت النتيجة في تصنيف ISO ePM1 75%. قد تختلف النتائج استنادا للبيئة.

تحكم في رطوبة مساحتك

يتميز ERV DX من إل جي بوظائف الترطيب وإزالة الرطوبة، مما يجعله مناسبًا للمساحات التي يتطلب الأمر فيها التحكم في درجة الحرارة والرطوبة. يمكن أيضًا مراقبة الرطوبة من خلال جهاز التحكم عن بعد السلكي.

صورة توضح كيفية معالجة الرطوبة في الأماكن المغلقة.

الإنذار بتلوث المرشح

يظهر إنذار على شاشة جهاز التحكم عن بعد يخبرك بأن المرشح ملوث في حالة انسداد المرشح بالغبار. يمكنك بعد ذلك استبدال المرشح بناءً على مستويات التلوث الفعلية.

 

صورة توضح إنذار تلوث المرشح.

رمز للمساحة حيث تكون حلول تهوية استعادة الطاقة ممكنة.

يعد حل تهوية استعادة الطاقة حل عملي ومضمون للمنشآت التالية

تشكيلة منتجات تهوية استعادة الطاقة

صورة توضح تشكيلة منتجات تهوية استعادة الطاقة.

صورة لرجل يحمل هاتفًا ذكيًا مع صفحة ويب LG على الشاشة.

اطرح استفسارك هنا إذا أردت الشراء!

يرجى تقديم طلبات الشراء للحصول على مزيد من المعلومات حول المنتج وسوف نتواصل معك قريبًا.

اطرح استفسارك هنا إذا أردت الشراء! اعرف المزيد
العنوان، قائمة جدول الحجم
نوع المورد العنوان الحجم

للأدلة أو المواد المتعلقة بالدعم الهندسي، يرجى الانتقال إلى تنزيل المورد

بدء

كن عضوًا في LG

استمتع بكافة ميزات عضوية LG المجانية، بداية من التخفيضات الخاصة وصولاً إلى الخدمات الحصرية والعروض.

الدخول انضم إلينا

قسيمة ترحيب

استمتع بخصم قدره 100 ريال سعودي على أول عملية شراء عندما تقوم بتسجيل الدخول كعضو في LG

أسعار حصرية

احصل على أسعار حصرية لأعضائنا المميزين

توصيل مجاني

توصيل مجاني لكل الطلبات على متجر LG.com

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم