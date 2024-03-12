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حل التهوية (تهوية استعادة الطاقة)
يعد حل تهوية استعادة الطاقة للتهوية من إل جي حل يتسم بكفاءة كبيرة من أجل هواء داخلي نقي. تتيح مجموعة التقنيات المتنوعة الموفرة للطاقة ومرشحات تنقية الهواء لك تنفس هواء أكثر صحة.
صورة توضح حل التهوية في أحد المباني.
لماذا حل تهوية استعادة الطاقة من إل جي؟
قد تؤدي التهوية الطبيعية إلى إهدار الطاقة، لكن حل تهوية استعادة الطاقة يوفر الهواء النقي من الخارج ويقلل من تلوث الهواء الداخلي. يوفر هذا الحل الطاقة من خلال المبادل الحراري، الذي لا يفقد فعليًا أي قدر من طاقة التدفئة أو التبريد.
صورة توضح الفرق بين التهوية الطبيعية وتهوية استعادة الطاقة (ERV).
الربط مع نظام تكييف الهواء لتوفير الطاقة
يعمل حل تهوية استعادة الطاقة جنبًا إلى جنب مع وحدة داخلية لتوفير الطاقة من خلال التشغيل بكفاءة أكبر من نظام التهوية وحده.
صورة توضح نظام تهوية فعال وموفر للطاقة في أحد المباني.
تقنيات توفير الطاقة
يقدم تهوية استعادة الطاقة العديد من التقنيات الموفرة للطاقة. يوفر المبادل الحراري ما يصل إلى 24% من الطاقة مقارنة بالتهوية الطبيعية، ويعمل مع ميزات أخرى لتوفير الطاقة بنسبة تصل إلى 40%.
التشغيل الموسمي الذاتي
يستشعر نظام تهوية استعادة الطاقة من إل جي درجة الحرارة الخارجية ويعدل التشغيل وفقًا لظروف الطقس، مما يوفر طاقة إضافية بنسبة تبلغ 6.1% سنويًا.
*"التشغيل الموسمي الذاتي" بجهاز التحكم عن بعد.
*وظيفة "التبريد المجاني خلال الليل" بجهاز التحكم عن بعد.
التشغيل الذاتي وفق مستويات ثاني أكسيد الكربون
يقلل حل تهوية استعادة الطاقة من إل جي من فقد الطاقة بنسبة تبلغ 4.6% سنويًا من خلال التحكم التلقائي في سرعة المروحة الذي يتكيف مع مستويات ثاني أكسيد الكربون.
*وظيفة "التشغيل المعلق" بجهاز التحكم عن بعد.
*استنادًا إلى محاكاة LGE الداخلية لمكيف الهواء وحل تهوية استعادة الطاقة من إل جي خلال عملهما معًا، يوفر المبادل الحراري ما يصل إلى 24% من الطاقة مقارنة بالتهوية الطبيعية ويعمل مع ميزات حل تهوية استعادة الطاقة الأخرى من إل جي لتوفير الطاقة بنسبة إجمالية تبلغ 40%. قد تختلف النتائج استنادا للبيئة. شروط المحاكاة: استنادًا إلى حل تهوية استعادة الطاقة (1,000CMH) + Multi V 5 (12حصان) / مساحة مكتبية قدرها 455م ، تبريد 26مْ/تدفئة 21مْ، e Quest 3.65 / تشغيل يومي في ظروف الشتاء.
مراقبة مستويات ثاني أكسيد الكربون خلال جميع الأوقات
يراقب مستشعر ثاني أكسيد الكربون مستويات ثاني أكسيد الكربون داخل الغرفة. يتم عرض مستوى ثاني أكسيد الكربون باستمرار على شاشة جهاز التحكم السلكي عن بعد، حيث يظهر مؤشر إنذار عندما تتجاوز المستويات 900 جزء في المليون. يعتمد نظام تهوية استعادة الطاقة على هذه المعلومات للتحكم تلقائيًا في سرعات المروحة.
صورة توضح مراقبة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الداخل.
تنقية الهواء مع المرشحات المتعددة
من خلال تثبيت مرشح أساسي في مقدمة المبادل الحراري الكلي ومرشح من فئة ISO خلف المبادل الحراري الكلي، يتم تقليل تدفق الغبار الناعم والملوثات القادمة من الخارج.
*يقدم مرشح الهواء فئة ISO بشكل اختياري.
صورة توضح المرشحات.
*يقدم مرشح الهواء فئة ISO بشكل اختياري. تصنيف ISO وفقًا لمعيار ISO 16890: 2016.
*فلتر الهواء (رقم الطراز: AHFT035H0) استنادا لاختبار ISO 16890-1: 2016 لمرشحات الهواء باستخدام رذاذ DEHS و KCl مع حالة معدل تدفق الهواء 0.278 متر مكعب / ثانية ودرجة حرارة الهواء 23-24 درجة مئوية والرطوبة النسبية 44-49 %. تمثلت النتيجة في تصنيف ISO ePM1 75%. قد تختلف النتائج استنادا للبيئة.
تحكم في رطوبة مساحتك
يتميز ERV DX من إل جي بوظائف الترطيب وإزالة الرطوبة، مما يجعله مناسبًا للمساحات التي يتطلب الأمر فيها التحكم في درجة الحرارة والرطوبة. يمكن أيضًا مراقبة الرطوبة من خلال جهاز التحكم عن بعد السلكي.
صورة توضح كيفية معالجة الرطوبة في الأماكن المغلقة.
الإنذار بتلوث المرشح
يظهر إنذار على شاشة جهاز التحكم عن بعد يخبرك بأن المرشح ملوث في حالة انسداد المرشح بالغبار. يمكنك بعد ذلك استبدال المرشح بناءً على مستويات التلوث الفعلية.
صورة توضح إنذار تلوث المرشح.
تشكيلة منتجات تهوية استعادة الطاقة
صورة توضح تشكيلة منتجات تهوية استعادة الطاقة.
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