*وظيفة "التشغيل المعلق" بجهاز التحكم عن بعد.

*استنادًا إلى محاكاة LGE الداخلية لمكيف الهواء وحل تهوية استعادة الطاقة من إل جي خلال عملهما معًا، يوفر المبادل الحراري ما يصل إلى 24% من الطاقة مقارنة بالتهوية الطبيعية ويعمل مع ميزات حل تهوية استعادة الطاقة الأخرى من إل جي لتوفير الطاقة بنسبة إجمالية تبلغ 40%. قد تختلف النتائج استنادا للبيئة. شروط المحاكاة: استنادًا إلى حل تهوية استعادة الطاقة (1,000CMH) + Multi V 5 (12حصان) / مساحة مكتبية قدرها 455م ، تبريد 26مْ/تدفئة 21مْ، e Quest 3.65 / تشغيل يومي في ظروف الشتاء.