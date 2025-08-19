يوفر LG ConnectedCare العديد من الميزات مثل الاستنساخ التلقائي للبيانات وإعدادات المقارنة لتبسيط تشغيل جهاز التحكم عن بُعد في الجهاز. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدم التحكم في أجهزة متعددة من طرازات مختلفة ضمن المجموعة نفسها من خلال استخدام نوعين من ميزات التحكم السريع/الأحادي.