* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.
إدارة شاشات العرض في أي وقت، ومن أي مكان بطريقة أكثر فاعلية
إن برنامج LG ConnectedCare هو حل برمجي فعال للإدارة عن بُعد مصمم للتحكم في شاشات اللافتات الرقمية من LG ومراقبتها*. استناداً إلى حل سحابي، فإنه يتيح للمستخدمين إدارة الأجهزة مركزياً عبر الإنترنت**، مما يوفر فرصة لتقليل التكاليف الأولية مقارنة بالحلول التقليدية داخل الشركة التي تتطلب خوادم فعلية.
* قد يختلف مدى توفر خدمة LG ConnectedCare حسب الطرازات. يُرجى الاتصال بمكتب المبيعات المحلي لمزيد من التفاصيل. ** نظرًا لأن LG ConnectedCare هو حل قائم على السحابة، فقد يتأثر بظروف الشبكة.
بنية LG ConnectedCare
مع القدرة على تغيير إعدادات الجهاز عن بُعد وإدارة أجهزة متعددة في وقت واحد، يساعد LG ConnectedCare على توفير الوقت والمال في الزيارات المكلفة في الموقع، مما يجعلها الحل الأساسي لمشغلي اللافتات.
التحكم في الجهاز
يوفر LG ConnectedCare العديد من الميزات مثل الاستنساخ التلقائي للبيانات وإعدادات المقارنة لتبسيط تشغيل جهاز التحكم عن بُعد في الجهاز. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدم التحكم في أجهزة متعددة من طرازات مختلفة ضمن المجموعة نفسها من خلال استخدام نوعين من ميزات التحكم السريع/الأحادي.
الاستنساخ التلقائي للبيانات
تجميع الأجهزة التي لها نفس الإعدادات يتيح سهولة التحكم، وستتم مزامنة أي جهاز جديد تتم إضافته تلقائيًا من خلال استنساخ البيانات.
التحكم السريع / الأحادي
وحدة التحكم الأحادية
يمكن التحكم في أجهزة متعددة وتشغيلها عن طريق تحديد طرازات الأجهزة ومجموعاتها.
وحدة التحكم السريع (Quick Controller)
يمكن تحديد عدة أجهزة للتحكم، ويمكن الضغط على زر وحدة التحكم السريع (Quick Controller) لتشغيلها.
مراقبة الجهاز
من خلال لوحة التحكم سهلة الاستخدام التي توفرها LG ConnectedCare، يمكن للمستخدمين مراقبة حالة الجهاز في لمحة سريعة. تعرض لوحة التحكم حالة الاتصال الإجمالية للأجهزة المسجلة في مساحة العمل الخاصة بمواقع العمل.
المراقبة الدائمة
تتيح هذه الميزة للمستخدمين عرض درجة حرارة الشاشة والتخزين المتاح والمروحة ووقت الاستخدام المستمر في لمحة سريعة.
المراقبة الانتقائية
يمكن للمستخدم تعيين أنواع المشكلات المعينة للعرض في "إعدادات المراقبة" لاكتشاف الأخطاء التي تحدث واتخاذ إجراءات سريعة بشأنها.
المراقبة الأمنية
يمكن للمستخدم الحفاظ على أمان جهازه من خلال إعداد ميزات الأمان. يؤدي ذلك مسبقًا إلى تقييد تنفيذ التطبيق غير المصرح به وحظر عناوين IP الضارة على الجهاز.
إعدادت حدود الأداء والتنبيهات الإلكترونية
يمكن للمستخدمين ضبط مستويات متعددة من الحدود لأجهزتهم من خلال إعدادات المراقبة المتوفّرة عبر LG ConnectedCare. في حالة تجاوز أي من المستويات المحددة مسبقاً أثناء تشغيل الجهاز، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني لإشعار بالخطأ إلى المسؤول المعين لإبلاغه بالمشكلة.
مراقبة حالة LED
(درجة الحرارة، توصيل الخزانة، اكتشاف خطأ بكسلات LED)
درجة الحرارة
يمكن للمستخدمين بسهولة مراقبة حالة درجة حرارة أجهزتهم أو وحدة العرض LDM (وحدة عرض LED) أثناء الاستخدام. يتم عرض قراءات درجة الحرارة في شكل رسوم بيانية، حيث يشير اللون الأحمر إلى درجة حرارة غير طبيعية ويشير اللون الأصفر إلى حالة تحذيرية. تمكّن هذه الميزة المستخدمين من مراقبة مشكلة درجة الحرارة بشكل استباقي والاستجابة لها مسبقاً*.
* يؤدي تحديد "وحدة LED Controller" إلى عرض تكوين LDM وتفاصيله. * قد يكون هناك حد للأجهزة المدعومة. ** مراقبة درجة الحرارة متاحة لكل من أجهزة LG ومنتجات ODM، ولكن جهاز LDM مدعوم فقط على أجهزة LG. لمزيد من التفاصيل حول الأجهزة المدعومة، يُرجى استشارة مندوب المبيعات المحلي.
توصيل الخزانة
تكتشف LG ConnectedCare حالة اتصال الخزانة في الوقت الفعلي للأجهزة*. يمكّن المستخدمين من معرفة اتجاه اتصال الخزانة والحصول على حالة الإشارة بمعلومات مفصلة.
* موقع تثبيت كابلات التوصيل في الخزانة. اضغط على زر Tab لاختيار الخزانة والاطّلاع على حالة الاتصال والمزيد من المعلومات. * قد يكون هناك حد للأجهزة المدعومة. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة قسم المبيعات المحلي للتأكيد.
اكتشاف أخطاء بكسلات LED
تُمكِّن LG ConnectedCare المستخدمين من تحديد العيوب في خلية الشاشة وخطها ومعالجتها بشكل استباقي من خلال اكتشاف أخطاء بكسلات LED. تسمح هذه الميزة للمستخدمين بالتحقق بسهولة من عدد وموقع أخطاء LDM لكل شاشة عرض، مما يسهل اتخاذ تدابير وقائية لتشغيل الشاشة على النحو الأمثل. يمكن للمستخدمين أيضًا تعيين جدول تشخيص مجدول مسبقًا للتشخيص الذاتي.
* يدعم حل LG ConnectedCare الاكتشاف التلقائي والفوري لأخطاء بكسلات الشاشة. في حالة اكتشاف خطأ ما، فإنه يعرض رسالة تنبيه على شاشة إدارة الجهاز الخاص بالمستخدم أو يرسل رسالة إشعار بالمشكلة عبر البريد الإلكتروني إلى المسؤول المعين. * يوفر LG ConnectedCare وظيفة اكتشاف أخطاء البكسل وإخطار المستخدمين، ولكن حل مشكلات البكسل يتطلب إجراءً من المستخدم أو من مُدمج النظام. ** يمكن العثور على النماذج المتوافقة على لوحة الملاحظات داخل موقع LG Business Cloud.
لوحة معلومات الطاقة
لوحة معلومات الطاقة تساعد المستخدمين على مراقبة استهلاك الطاقة في شاشات العرض الخاصة بهم وإدارتها بكفاءة أكبر. استنادًا إلى بيانات تحليل استهلاك الطاقة من LG ConnectedCare، يقدم هذا النظام رؤى تفصيلية حول استهلاك الطاقة لكل جهاز، وتتيح لوحة التحكم السهلة للمستخدمين مقارنة بيانات استهلاك الطاقة وتقييمها على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.
* قد يكون هناك حد للأجهزة المدعومة. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة قسم المبيعات المحلي للتأكيد.
يمكن للمستخدمين مقارنة وتحليل استهلاك الجهاز للطاقة في الشهر الماضي مع مستخدمين آخرين يستخدمون الخادم نفسه. علاوة على ذلك، يسمح وضع توفير الطاقة بالإدارة المباشرة لاستهلاك الطاقة من خلال ضبط سطوع الشاشة أو ضبط جداول السطوع. تمكّن تعديلات السطوع هذه المستخدمين من التنبؤ بالتغيرات في استهلاك الطاقة، مما يسهل إدارة الطاقة بشكل أكثر فعالية.
تقرير التحليل
مع حل LG ConnectedCare، يمكن للمستخدمين تخصيص المستلمين وتكرار التوصيل (كل أسبوعين أو كل شهر) بناءً على تفضيلات المستخدم.
تقرير حالة الترخيص
يقدم التقرير لمحة عامة عن مشكلات الجهاز، وحالة إدارة الترخيص، وتوصيات للإعدادات الأخرى، وتاريخ عمليات الجهاز.
* هذه الصورة لأغراض توضيحية فقط.
تقرير حالة المشكلة
من خلال تقرير حالة المشكلة، يمكن للمستخدم الحصول على معلومات متنوعة حول المشكلات التي حدثت للأجهزة المسجلة للفترة المحددة المختارة.
• ملخص المشكلة
• أهم 3 مشكلات متكررة الحدوث
• معلومات مفصلة عن 6 مشاكل رئيسية ضمن دليل الفحص الذاتي (درجة الحرارة، الإشارة المنخفضة، المروحة، متتبع وقت التشغيل، زمن الاستجابة الكامل، اكتشاف العيوب)
إدارة الطاقة
ستُعرض الميزات على المستخدم في شكل تقرير، يوضح بالتفصيل الاستهلاك السنوي للطاقة وبالساعة، ويحدد المجموعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، ويسرد الأجهزة التي لم يتم تمكين وضع توفير الطاقة فيها. تهدف هذه النظرة الشاملة إلى تعزيز إدارة الطاقة وكفاءتها داخل مساحة العمل.
التقرير والإرشادات الأمنية
يوفر معلومات حول مشكلات الأمان التي حدثت في مساحة العمل. بالإضافة إلى ذلك، يقدم إرشادات حول كيفية معالجة المشكلات الأمنية التي تحدث بشكل متكرر.