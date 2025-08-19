We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.
إدارة شاشات العرض في المدارس
في أي وقت وفي أي مكان بكفاءة أكبر
إن LG ConnectedCare هو حل شامل قائم على السحابة يسهل التحكم في أجهزة LG Signage ومراقبتها عن بُعد. تكتشف خاصية المراقبة النشطة ظروف التشغيل غير الطبيعية في شاشات عرض اللافتات، مما يتيح التشغيل دون انقطاع ويقلل من وقت تعطل الجهاز.
* لا تتوفر جدولة البث وصندوق الملفات ورسالة التنبيه وإعدادات CAP إلا عند شرائها مع ترخيص DMS. ** قد يختلف مدى توفر خدمة LG ConnectedCare حسب الطرازات. يُرجى الاتصال بمكتب المبيعات المحلي لمزيد من التفاصيل.
بنية LG ConnectedCare
بفضل القدرة على تغيير إعدادات الجهاز عن بُعد وإدارة أجهزة متعددة في وقت واحد، توفر لك LG ConnectedCare الوقت والمال على الزيارات المكلفة في الموقع، وهو ما يمكن أن يكون حلاً فعالاً لمشغلي اللافتات.
ما سبب أهمية الحل القائم على السحابة؟
غير محدود ومنخفض التكلفة وسهل الوصول إليه
إن LG ConnectedCare هو حل برمجي قائم على السحابة يعمل عبر الإنترنت، بدلاً من تثبيته على أجهزة كمبيوتر أو خوادم فعلية. وهو يوفر مجموعة من المزايا للشركات، بما في ذلك إمكانية الوصول إليه من أي مكان متصل بالإنترنت، وانخفاض التكاليف الأولية، والصيانة والتحديثات المبسطة. باستخدام الحلول المستندة إلى السحابة، يمكن للشركات تجنب التكاليف المرتبطة بالخوادم المادية، مثل الأجهزة والصيانة والترقيات. يؤدي اختيار نموذج الاشتراك المستند إلى السحابة إلى تقليل نفقات المرافق والتشغيل مقارنةً بالحلول المحلية، مما يجعله خيارًا فعالاً من حيث التكلفة للشركات من جميع الأحجام.
سهولة الوصول عبر الإنترنت
أبسط من أي وقت مضى، حيث يمكن للمستخدمين مراقبة اللافتات الرقمية أو تحديثها عن بُعد في أي وقت وفي أي مكان عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة المواقع فعلياً.
تكلفة إجمالية أقل للملكية (TCO)*
ونظرًا لأنه حل قائم على السحابة، فإنه يوفر تكلفة إجمالية للملكية أقل ويمكن أن يكون بديلاً للإعدادات المادية في مكان العمل، والتي تتطلب إعداد الخادم وتكاليف الاستثمار مقدمًا.
*التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) : التكلفة الإجمالية للملكية
* قد تختلف التكلفة الإجمالية للملكية حسب أنماط الاستخدام الفعلي للمستخدم أو البيئة.
مراقبة الجهاز
بالنسبة لأصحاب الأعمال، فإن الحفاظ على تشغيل شاشات اللافتات دون توقف أمر بالغ الأهمية لتجنب خسارة الإيرادات. تقوم LG ConnectedCare بمراقبة شاشات عرض اللافتات للتأكد من تشغيلها بشكل سليم، وتكتشف الأخطاء وترسل إشعارات عبر البريد الإلكتروني إلى مديري تكنولوجيا المعلومات المعينين. كما يوفر أيضًا لوحات تحكم سهلة الاستخدام لرؤية واضحة للمشكلات، مما يضمن إدارة فعالة للإشارات.
إعداد الجهاز والتحكم فيه
جهاز التحكم عن بعد
التحكم عن بُعد في الجهاز يقلل من ضرورة الزيارات الميدانية.
* قد يكون هناك حد لعدد الأجهزة التي يمكن إدارتها أو توصيلها عن بُعد. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة قسم المبيعات المحلي للتأكيد.
التحكم في الأجهزة المتعددة
يمكن التحكم في أجهزة متعددة دون عناء في وقت واحد عن طريق تحديد طرازات أو مجموعات الأجهزة وتفعيل زر وحدة التحكم السريع (Quick Controller).
الاستنساخ التلقائي للبيانات
يسمح تجميع الأجهزة التي لها نفس الإعدادات بالتحكم المريح. سيتم تحديث أي جهاز جديد يضاف إلى مجموعة تلقائيًا باستخدام بيانات الاستنساخ التلقائي.
لوحة التحكم
تتيح لوحة التحكم للمسؤولين مراقبة حالة أجهزة متعددة في وقت واحد، مما يساعدهم على توفير الوقت والعمل بكفاءة أكبر.
إدارة المشكلات في الجهاز
يمكن تصنيف الحالة الحالية لجميع المشكلات المثارة باستخدام ميزة التصفية، مما يسهل إدارة أكثر فعالية وأوقات استجابة أسرع.
اكتشاف المشكلة/الحالة
من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام لإدارة الجهاز بكفاءة، يمكن للمستخدمين مراقبة حالة اتصال الجهاز مع تتبع التغيرات في درجة حرارة الجهاز وسرعة المروحة وغير ذلك.
المراقبة الدائمة
تتم مراقبة المقاييس المهمة لشاشات العرض في الوقت الفعلي وتنبيه المستخدم. يمكن للمستخدمين أيضاً التحقق من مشاكل عرض محددة حسب الحاجة.
حالة الجهاز
يمكن للمستخدمين الحصول بسهولة على نظرة عامة شاملة لحالة اتصال الجهاز في لمحة سريعة.
حل أساسي
للمؤسسات التعليمية
لا يوفر LG ConnectedCare مع ترخيص DMS* تحكمًا مركزيًا فحسب، بل يوفر أيضًا وظائف "جدولة البث" و"رسائل التنبيه" المحددة لبث الرسائل المهمة في الأوقات المطلوبة في المدرسة.
* يتم تفعيل خيار DMS فقط عند شراء ترخيص DMS.
الجدول الزمني / رسائل التنبيه
باستخدام ترخيص نظام LG ConnectedCare DMS، يمكن للمستخدمين تقديم رسائل متسقة على لوحات إنشاء اللوحات واللافتات الرقمية من LG، وجدولة الإعلانات والتذكيرات الخاصة بالفصول الدراسية.
جدولة البث
يمكن للمسؤول تعيين جداول زمنية في أيام وأوقات محددة لبث المحتوى مثل مقاطع الفيديو أو الصور أو الصوتيات أو الرسائل أو البث المباشر. علاوة على ذلك، تتوفر أوامر الجدولة لوظائف مثل التحكم في سطوع الشاشة ومستوى الصوت، وتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة، وقفل الشاشة/التحكم باللمس.
صندوق الملفات
يأتي كل حساب "صندوق ملفات" مع مساحة تخزين تبلغ 1 جيجابايت لحفظ واستخدام الملفات المطلوبة للبث وتثبيت التطبيقات.
* سعة صندوق الملفات محدودة وهي 1 جيجابايت، والتوسعة الإضافية غير متوفرة حاليًا.
رسائل التنبيه
في المواقف الحرجة مثل التدريبات على الحرائق أو إغلاق المدارس، يمكن للمستخدمين إرسال تنبيهات على الفور إلى الأجهزة المتصلة. يمكن توزيع هذه الرسائل عبر النظام، لتوجيه المعلمين والطلاب بشأن تنفيذ بروتوكولات السلامة اللازمة.
* يحتاج المسؤول إلى إنشاء رسالة التحذير يدويًا لاستخدام وظيفة رسالة التنبيه.
إعدادات (إدارة) CAP*
مع إعدادات CAP في الإدارة، سيتم إرسال إنذارات الطوارئ والإنذارات التحذيرية تلقائيًا إلى الأجهزة عند حدوث كوارث محددة. يمكن تفعيل هذه الوظيفة عند استخدامها مع "الحل Singlewire*".
* CAP (بروتوكول التنبيه المشترك): المعيار المعترف به دوليًا لإنذارات الطوارئ والتحذيرات العامة.
فئات الرسائل التحذيرية
سيتم عرض الإنذارات التحذيرية التالية في حالات الطوارئ على الشاشات بناءً على مدى ضرورة الحالة وخطورتها.
* يجب على المستخدمين تسجيل عنوان URL الذي تم إنشاؤه بواسطة ConnectedCare DMS مع حل Singlewire. * Singlewire (InformaCast) هو حل من طرف خارجي يمكنه إخطار الأجهزة المتصلة في الوقت الفعلي (باستخدام البروتوكول الفيدرالي الأمريكي القياسي) في حالات الطوارئ والكوارث.