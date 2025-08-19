إن LG ConnectedCare هو حل برمجي قائم على السحابة يعمل عبر الإنترنت، بدلاً من تثبيته على أجهزة كمبيوتر أو خوادم فعلية. وهو يوفر مجموعة من المزايا للشركات، بما في ذلك إمكانية الوصول إليه من أي مكان متصل بالإنترنت، وانخفاض التكاليف الأولية، والصيانة والتحديثات المبسطة. باستخدام الحلول المستندة إلى السحابة، يمكن للشركات تجنب التكاليف المرتبطة بالخوادم المادية، مثل الأجهزة والصيانة والترقيات. يؤدي اختيار نموذج الاشتراك المستند إلى السحابة إلى تقليل نفقات المرافق والتشغيل مقارنةً بالحلول المحلية، مما يجعله خيارًا فعالاً من حيث التكلفة للشركات من جميع الأحجام.