* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.
عزّز الأجواء من خلال
حل إدارة المحتوى السحابي
تُعد تقنية SuperSign Cloud من LG حلاً شاملاً قائما على السحابة للإدارة المتكاملة للافتات الرقمية*. يستند هذا الحل السحابي إلى الإنترنت، ويتيح للمستخدمين التحكم في شاشات متعددة عن بُعد وبشكل متزامن في أي وقت ومن أي مكان، دون أي قيود زمنية أو جغرافية**.
* ينطبق على الطرازات المزودة بنظام webOS 4.0 أو أعلى، والأجهزة المزوّدة بشاشة افتراضية (Virtual Screen) أو المثبّت عليها مشغّل SuperSign Cloud Player. سيتم توفير "مشغّل SuperSign Cloud Player" مع ملف التثبيت عند شراء ترخيص LG SuperSign Cloud. (قد تختلف قابلية تطبيق هذا الحل حسب المنتج. يُرجى التأكد من ذلك مع قسم المبيعات المحلي.) ** نظرًا لأن LG SuperSign Cloud هو حل قائم على السحابة، فقد يتأثر بظروف الشبكة.
جهاز التحكم عن بعد
من خلال الاتصال بالشبكة، يمكن للمستخدم تشغيل الأجهزة وإدارتها في أي وقت ومن أي مكان باستخدام الحل السحابي. وبهذا، يمكن التحكم في أنواع متعددة من شاشات العرض الرقمية الموزّعة من موقع واحد، مما يجعل عملية الإدارة أكثر كفاءة وراحة.
قابلية التوسع وانخفاض التكلفة الإجمالية للملكية*
وتُسهم الحلول السحابية، المعتمدة على الإنترنت، في تقليل التكاليف الأولية من خلال الاستغناء عن الخوادم الفعلية المنفصلة، مع توفير مرونة لتوسيع تراخيص الاشتراك بحسب نمو الأعمال.
*TCO = التكلفة الإجمالية للملكية
الميزات الرئيسية لـ LG SuperSign Cloud
إدارة المحتوى
من خلال استخدام LG SuperSign Cloud، يمكن للشركات تقليل الوقت المستغرق في جمع المصادر المتفرقة لإنشاء المحتوى. يوفّر حل LG SuperSign Cloud مجموعة من ميزات إدارة المحتوى، إلى جانب وظائف تحرير مرنة تتيح إنشاء المحتوى وتوزيعه بكل سهولة.
إنشاء المحتوى
يمكن للمستخدمين إنشاء المحتوى باستخدام أنواع متعددة من القوالب المصمّمة بما يتناسب مع كل مساحة، وإضافة أدوات مصغّرة مثل التاريخ، الوقت، الطقس، وغيرها. بكفاءة أعلى، يوفّر حل LG SuperSign Cloud واجهة تعتمد على السحب والإفلات، ما يمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في إنشاء المحتوى.
توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي التوليدي (GEN AI)
إنشاء صور ذكاء اصطناعي تلقائيًا بناءً على مطالبة.
تتيح هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إمكانية تعديل الصور وتغيير حجمها.
توزيع المحتوى
من السهل استخدام ميزات توزيع المحتوى في LG SuperSign Cloud. فمن خلال وظائفه السهلة الاستخدام، يمكن للمستخدم إنشاء جداول توزيع المحتوى وإدارتها بكل راحة في الوقت الذي يريده.
جدار العرض
تُبسّط ميزة جدار العرض في LG SuperSign Cloud عملية الإدارة من خلال أوضاع مزامنة متعددة، ما يسمح بتشغيل الشاشات كوحدة واحدة كبيرة أو كأربع شاشات مستقلة. وبذلك، يمكن للمستخدمين مراقبة جدار العرض والتحكم فيه عن بُعد لإدارة إعدادات الطاقة وتشغيل المحتوى.
شركاء المحتوى الاحترافي
يتم توفير ميزات شركاء المحتوى المحترفين ضمن "الخدمات الإضافية".
* تتطلب هذه الميزات اشتراكاً إضافياً للاستفادة منها.
محتوى التصميم
(DsMenu / PosterMyWall)
قد تكون مهمة تصميم لوحات القوائم أو الملصقات الترويجية لكل متجر عملية معقدة، ولكن بفضل القوالب ووظائف التحرير من DsMenu وPosterMyWall، يمكن للمستخدمين إنشاء المحتوى بسرعة وسهولة.
المحتوى الفني
(ArtPlayer)
تُعد ArtPlayer خدمة تهدف إلى تعزيز أجواء المساحات المحددة من خلال تقديم مجموعة فنية متنوّعة وراقية، مناسبة لبيئات متعددة مثل المكاتب، ردهات الفنادق، والمطاعم. وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين إعادة تشكيل أجواء المساحة المختارة بجمالية وسهولة وراحة أكبر.
موسيقى الخلفية
(Wantreez Music)
تُقدّم Wantreez Music مجموعة متنوعة من قوائم التشغيل الموسيقية، مصنّفة حسب القطاع، والنوع الموسيقي، والفنانين. وبفضل الموسيقى المقدّمة من Wantreez Music، يمكن للمستخدمين تشغيل القوائم المرغوبة على شاشاتهم دون القلق بشأن حقوق النشر.
المعلومات والترفيه
(Screenfeed)
مرفقة بأخبار، حالة الطقس، الرياضة، والمعلومات المالية وغيرها، لإبقاء الشاشات نابضة بالحيوية وأكثر قيمة للمشاهدين.
تحليل بيانات المشاهدين
(SpaceVision / FastSensor)
توفّر تقنية الذكاء الاصطناعي من SpaceVision رؤية دقيقة لتحركات العملاء، بما يشمل معلومات ديموغرافية مثل العمر والجنس، ما يتيح عرض محتوى يتوافق مع خصائص الجمهور من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالرؤية الحاسوبية. تُعد FastSensor منصة تحليلات سلوكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهي تلتقط رؤى متعمّقة عن تفاعل العملاء، بدءاً من حركة المرور داخل المتجر وحتى أنماط التنقل، مما يمكّن العلامات التجارية من تحسين تجربة التفاعل، وتوزيع المنتجات، والتسويق، والمبيعات، والعمليات التشغيلية.
Art Lounge
ابتكر أجواء ترتقي بكل مساحة من خلال مجموعات فنية متنوّعة. بفضل ميزة Art Lounge، المتخصّصة في عدة مواضيع فنية، يمكن للمستخدمين اختيار الأعمال الفنية المفضلة وتوزيعها بسهولة على شاشات العرض الرقمية باستخدام LG SuperSign Cloud.
إدارة الجهاز
من خلال قائمتي "الرئيسية" و"التحليلات" في LG SuperSign Cloud، يمكن للمستخدمين التحقق بسهولة من معلومات تفصيلية حول استخدام تخزين المحتوى وحالة الأجهزة.
البيت
وصول سهل إلى بيانات قيّمة، مع الاستفادة من الوصول السريع لراحة أكبر.
التحليلات
يمكن تقديم تقارير مختلفة عن حالة الجهاز وبيانات استخدام المحتوى. استنادًا إلى هذه المعلومات، يمكن للمستخدم استخلاص رؤى تساهم في تحسين خدمة العملاء وإدارة الأعمال بكفاءة أعلى.
التحكم في الأجهزة المتعددة
تُدرج جميع الأجهزة المرتبطة بـ LG SuperSign Cloud ضمن علامة التبويب [device]. تتيح هذه الميزة للمستخدم عرض معلومات تفصيلية بسرعة، مثل صور مصغّرة للشاشات، وأسماء الطرازات، وعناوين IP. كما يمكنه التحكم في الأجهزة من خلال خيارات متقدمة أو عبر "وحدة تحكم سريعة" لتعديل الإعدادات الشائعة بسهولة.
الأجهزة المتوافقة
يتوافق LG SuperSign Cloud مع شاشات LG التي تعمل بنظام webOS 4.0 أو أعلى، إضافة إلى الأنظمة المتعدّدة (Android، وWindows)،
كما يوفّر ميزة الشاشة الافتراضية (مشغّل الويب) التي تتيح نشر المحتوى على أي جهاز يدعم متصفح الويب.
1) لاستخدام "الأنظمة المتعددة"، يجب تثبيت SuperSign Cloud Player قبل الاستخدام. 2) قد تختلف قابلية تطبيق الحل حسب المنتج. يُرجى مراجعة قسم المبيعات المحلي للتأكيد. 3) يمكن للمستخدم نشر المحتوى على الأجهزة المتوفرة مع متصفح الويب عبر شاشة افتراضية تعتمد على مشغل الويب.