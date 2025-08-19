تُعد تقنية SuperSign Cloud من LG حلاً شاملاً قائما على السحابة للإدارة المتكاملة للافتات الرقمية*. يستند هذا الحل السحابي إلى الإنترنت، ويتيح للمستخدمين التحكم في شاشات متعددة عن بُعد وبشكل متزامن في أي وقت ومن أي مكان، دون أي قيود زمنية أو جغرافية**.



* ينطبق على الطرازات المزودة بنظام webOS 4.0 أو أعلى، والأجهزة المزوّدة بشاشة افتراضية (Virtual Screen) أو المثبّت عليها مشغّل SuperSign Cloud Player. سيتم توفير "مشغّل SuperSign Cloud Player" مع ملف التثبيت عند شراء ترخيص LG SuperSign Cloud. (قد تختلف قابلية تطبيق هذا الحل حسب المنتج. يُرجى التأكد من ذلك مع قسم المبيعات المحلي.) ** نظرًا لأن LG SuperSign Cloud هو حل قائم على السحابة، فقد يتأثر بظروف الشبكة.