LG Pro:Centric Cloud هو حل قائم على خادم سحابي يعمل في بيئة متصلة بالشبكة، مما يتيح الوصول عن بُعد بغض النظر عن الموقع ويقلل من الحاجة إلى الزيارات غير الضرورية إلى الموقع الذي تتواجد فيه الشاشات. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر LG Pro:Centric Cloud قابلية ممتازة للتوسع، مما يُسهِّل إضافة أجهزة جديدة إلى الحل وقادرة على التكامل بسلاسة مع الأنظمة الأخرى. مقارنةً بالحلول التقليدية في مكان العمل، يتيح LG Pro:Centric Cloud توفير التكاليف في الاستثمار الأولي.



* نظرًا لأن LG Pro:Centric Cloud هو حل قائم على السحابة، فقد يتأثر بظروف الشبكة