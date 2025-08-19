We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
الحل الأمثل لإدارة الفنادق
LG Pro:Centric Cloud هي حل إدارة فندقي قوي ومريح قائم على السحابة يسمح بالإدارة المتكاملة. هذا الحل الإداري الشامل يُمكِّن الفنادق من إنشاء محتوى بسهولة للعرض داخل الغرف، وتقديم خدمات مخصصة لعملائها. من خلال استخدام LG Pro:Centric Cloud، يمكن للفنادق مراقبة حالة الغرف وطلبات العملاء وتجميع البيانات المفيدة التي يتم إنشاؤها أثناء تشغيل الفندق.
* حل LG Pro:Centic Cloud متاح للاستخدام من خلال اشتراك مدفوع، ويتطلب تسجيلاً منفصلاً
الخدمة السحابية
LG Pro:Centric Cloud هو حل قائم على خادم سحابي يعمل في بيئة متصلة بالشبكة، مما يتيح الوصول عن بُعد بغض النظر عن الموقع ويقلل من الحاجة إلى الزيارات غير الضرورية إلى الموقع الذي تتواجد فيه الشاشات. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر LG Pro:Centric Cloud قابلية ممتازة للتوسع، مما يُسهِّل إضافة أجهزة جديدة إلى الحل وقادرة على التكامل بسلاسة مع الأنظمة الأخرى. مقارنةً بالحلول التقليدية في مكان العمل، يتيح LG Pro:Centric Cloud توفير التكاليف في الاستثمار الأولي.
تعزيز تجربة الضيافة
شركات دمج الأنظمة (SI) يمكنها تشغيل الحل بسهولة بفضل عملية الترخيص والتثبيت المبسطة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات دمج الحل بسلاسة في نظامهم باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (Open API).
يمكن للفنادق الحصول على بيانات قيّمة تتعلق باستخدام العملاء يمكن أن تساعد في عمليات الفندق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إنشاء المحتوى السهل والإعلانات المخصصة إلى زيادة الإيرادات.
إمكانية الوصول (Accessibility)
إحدى المزايا الرئيسية للحلول المستندة إلى السحابة هي إمكانية الوصول إليها. يمكن الإدارة عن بُعد والوصول إلى النظام عن بُعد في أي مكان متصل بالشبكة. يمكن إدارة LG Pro:Centric Cloud وتحديثه عن بُعد من أي مكان، مما يبسّط إدارة أجهزة تلفزيون الفندق ويقلل من الحاجة إلى الزيارات الفعلية لمكان تواجد الشاشات.
قابلية التوسع
قابلية التوسع في LG Pro:Centric Cloud تُبسِّط عملية إصدار التراخيص وتثبيتها، وذلك باستخدام بنيتها القائمة على الخادم السحابي للتوسع السلس عبر المناطق دون الحاجة إلى خوادم منفصلة. بالإضافة إلى ذلك، مع الاشتراك في ترخيص الحل، نوفر واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) والتي تتيح تخصيص الوظائف اللازمة للربط مع الأنظمة الأخرى والاستفادة منها.
انخفاض التكلفة الأولية
يمكن أن تكون استضافة الخادم الخاص بك وتثبيت الحل مكلفاً لأن شراء تراخيص الحلول وإنشاء نظام أولي مكلف. ومع ذلك، تتميز الحلول المستندة إلى الخوادم السحابية بانخفاض تكاليف الاستثمار الأولية مقارنةً بالحلول المحلية لأنها لا تتطلب خوادم فعلية أو تكاليف تشغيل.
إدارة المحتوى والمجموعة
عند إدارة فندق، يعتبر التواصل الفعال مع العملاء أمرًا ضروريًا، سواء كان ذلك من خلال شاشات العرض في الردهة أو غرف النزلاء. تتطلب تلبية احتياجات التواصل هذه تشغيل محتوى متنوع على شاشات العرض. باستخدام LG Pro:Centric Cloud، يمكن للفنادق إنشاء محتوى يعرض هوية الفندق أو يوفر معلومات أساسية للعملاء دون عناء. علاوةً على ذلك، تُمكِّن LG Pro:Centric Cloud الفنادق من تقديم خدمات مخصصة من خلال تخصيص المحتوى حسب تفضيلات العملاء الفردية.
إدارة المحتوى ببساطة وسهولة
أداة تحرير LG Pro:Centric Cloud السحابية سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين تجميع صور الشاشة المثيرة للاهتمام بسهولة مع خيارات القوالب والأدوات المختلفة. أصبح التصميم المثالي أسهل من أي وقت مضى حيث يمكن القيام بكل شيء بدءًا من اختيار الخطوط وتغيير الأحجام، وإدراج الصور ومقاطع الفيديو، إلى تطبيق تأثيرات الرسوم المتحركة المختلفة باستخدام وظيفة السحب والإفلات البسيطة.
إدارة مرنة للمجموعة
يمكن لمديري الفنادق تنسيق القنوات التلفزيونية داخل الغرف لتناسب كل نزيل. يمكن توفير قنوات ورسائل مختلفة لكل مجموعة وفقًا لتفضيلاتها والغرض من الزيارة ومستوى الغرفة وما إلى ذلك.* ليس هذا فحسب، بل يمكن إرسال عروض ترويجية وإشعارات خاصة إلى مجموعات محددة مع خدمات مخصصة وتسويق أكثر فعالية.
تجربة مستخدم مُحسَّنة
مع LG Pro:Centric Cloud، يمكن للفنادق الارتقاء بتجارب النزلاء إلى مستوى جديد من التخصيص والتفاعل. من خلال أجهزة التلفزيون داخل الغرف، يمكن تقديم خدمات متخصصة للنزلاء، مما يخلق تجارب مصممة خصيصًا لهم. بدءًا من رسالة ترحيب حارة عند دخول الغرفة، يمكن للفنادق تقديم إعلانات مخصصة لمجموعات محددة من النزلاء عبر التلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف طلب الخدمات أو الوصول إلى المعلومات بسهولة.
محرر تطبيقات الويب
يهدف LG Pro:Centric Cloud إلى تعزيز تجربة العملاء من خلال الاستفادة من انتشار الهواتف المحمولة في كل مكان، بدلاً من الاعتماد على الهواتف الأرضية أو أجهزة التلفزيون للتواصل. مع هذا الحل، يمكن للفنادق تطوير تطبيق الويب الخاص بها دون عناء. يمكن للعملاء الوصول إلى هذا التطبيق عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة مما يتيح لهم التحكم في التلفزيون، وطلب خدمة الغرف، والوصول إلى المعلومات المفيدة باستخدام هواتفهم المحمولة. يمكن لأصحاب الفنادق الاستجابة السريعة لطلبات النزلاء وتقديم الخدمات من خلال الجهاز المحمول.
* خدمة البث السحابي (OTT)
مع LG Pro:Centric Cloud، يمكن للفنادق أن تقدم لنزلائها خدمة خدمة البث السحابي (OTT) المفضلة لديهم، مثل "Netflix" أو "YouTube". يمكن للضيوف تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم الخاصة وسيتم تسجيل خروجهم تلقائيًا عند مغادرة الفندق.
* خدمة البث السحابي (OTT): خدمة الوسائط السحابية.
** لضمان الوصول السلس إلى خدمة البث السحابي (OTT)، من الضروري التحقق من توفر الطرازات التلفزيونية المتوافقة ونظام إدارة الممتلكات (PMS). بالإضافة إلى ذلك، يُرجى ملاحظة أنه قد تكون هناك بلدان لا تتوفر فيها خدمة البث السحابي (OTT)، لذا يُرجى الاتصال بمكتب المبيعات المحلي للحصول على مزيد من التفاصيل.
تكامل الخدمات الخارجية
يتكامل LG Pro:Centric Cloud بسلاسة مع مزوّدي الخدمات من جهات خارجية لتقديم مجموعة من الحلول مباشرةً إلى غرف النزلاء، بما في ذلك "خدمة الرحلات GYG (احصل على دليلك)". تمكّن هذه الخدمة النزلاء من الوصول إلى مجموعة متنوعة من باقات الجولات السياحية المحلية وبرامج الرحلات من خلال أجهزة التلفزيون الموجودة داخل الغرف، مما يتيح لهم اكتشاف المعلومات وإجراء عمليات الشراء* من غرفهم المريحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ربط الحل بالخدمات الخارجية مثل معلومات الطقس وتفاصيل الرحلات الجوية**، مما يتيح للضيوف الوصول إلى هذه المعلومات بسهولة على التلفزيون.
* يمكن إجراء عمليات الشراء عبر هاتف الضيف من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على التلفزيون للوصول إلى روابط الشراء. ** يرجى ملاحظة أنه يلزم دفع رسوم منفصلة لاستخدام خدمة معلومات الرحلة.
المراقبة
في حالة إدارة الفندق، من الضروري مراقبة حالة الغرف وطلبات الخدمة من العملاء في الوقت الفعلي. من خلال استخدام LG Pro:Centric Cloud، يمكن للفنادق مراقبة الجوانب الأساسية للفندق بسهولة من خلال ميزات مدير الغرف ولوحة التحكم.
* نظرًا لأن LG Pro:Centric Cloud هو حل قائم على السحابة، فقد يتأثر بظروف الشبكة.
جهاز التحكم عن بعد
من خلال الاتصال بالشبكة، يمكن للمستخدم تشغيل الأجهزة وإدارتها في أي وقت ومن أي مكان باستخدام الحل السحابي. وبهذا، يمكن التحكم في أنواع متعددة من شاشات العرض الرقمية الموزّعة من موقع واحد، مما يجعل عملية الإدارة أكثر كفاءة وراحة.
لوحة التحكم
يوفر لك LG Pro:Centric Cloud لوحة تحكم شاملة تقدم معلومات قيمة لإدارة الفنادق بكفاءة. ويتضمن ذلك تفاصيل عن الأجهزة المرخصة، والاتصال بالشبكة، والبيانات المتعلقة بالغرفة مثل معدلات الإشغال الحالية والاستخدام اليومي للغرفة. واجهة لوحة التحكم سهلة الاستخدام تُسهِّل الوصول إلى البيانات الأساسية اللازمة لنجاح تشغيل الفندق.
أداة عرض البيانات
يقدم LG Pro:Centric Cloud عارض بيانات شامل يُمكِّن أصحاب الفنادق من الوصول إلى المعلومات القيّمة من خلال لوحات معلومات متنوعة. وهذا يمكّنهم من إدارة عملياتهم بكفاءة أكبر واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تفضيلات النزلاء. على سبيل المثال، يمكن للفنادق تحليل أنماط مشاهدة التلفزيون الخاصة بالنزلاء الأفراد لاكتساب رؤى حول سلوكياتهم وتفضيلاتهم، مثل مدة الإقامة في الغرفة والقنوات المفضلة. يمكن استخدام هذه المعلومات لتقديم اقتراحات مخصصة أو إعادة ترتيب عروض القنوات، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تجربة الضيف بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب الفنادق مراقبة حالات التحذير ومعالجة أي مشكلات في الأجهزة على الفور لضمان سلاسة العمليات. من خلال عارض البيانات، يتم جمع البيانات المهمة ويمكن للفنادق تحليل البيانات بنفسها للحصول على إحصائيات قيّمة يمكن استخدامها لتحسين تجربة النزلاء.