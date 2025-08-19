يحرص مالكو وسائل الإعلام على الاستفادة من شاشاتهم لزيادة الربحية، وغالباً ما يستخدمون الإعلانات كنهج أساسي. لذلك، فإن الإدارة الفعالة للإعلانات تمثل مهمة محورية. LG DOOH Ads عبارة عن منصة تربط مالكي الوسائط بالمعلنين، مما يسهّل التفاعل معهم ويعزز فعالية الإعلانات وتأثيرها. إنها بمثابة نقطة وصول واحدة، مما يسمح للمستخدمين بإدارة كل من الإعلانات المباشرة والإعلانات المبرمجة، بالإضافة إلى مراقبة بيانات الجمهور* بسلاسة.



* الاتصال بالحلول الخارجية ضروري لتحسين الإعلانات وقد يؤدي إلى تكاليف إضافية.