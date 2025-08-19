We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* جميع الصورة لأغراض التوضيح فقط.
اتخذ الخطوة التالية في مجال الإعلانات من خلال الاستفادة من شاشاتك
اكتشف LG DOOH Ads، المنصة الشاملة للإعلانات الرقمية خارج المنزل (DOOH) التي تحوّل الشاشات العادية إلى مساحات عرض إعلانية ديناميكية. يسهّل هذا الحل الفعال تحقيق الدخل من الشاشات الحالية، مما يمكّن مالكي الشاشات من تلقي الإعلانات وعرضها دون عناء دون الاتصال المباشر مع المعلنين، مما يمهد الطريق لفرص عمل جديدة.
إدارة الإعلانات
يحرص مالكو وسائل الإعلام على الاستفادة من شاشاتهم لزيادة الربحية، وغالباً ما يستخدمون الإعلانات كنهج أساسي. لذلك، فإن الإدارة الفعالة للإعلانات تمثل مهمة محورية. LG DOOH Ads عبارة عن منصة تربط مالكي الوسائط بالمعلنين، مما يسهّل التفاعل معهم ويعزز فعالية الإعلانات وتأثيرها. إنها بمثابة نقطة وصول واحدة، مما يسمح للمستخدمين بإدارة كل من الإعلانات المباشرة والإعلانات المبرمجة، بالإضافة إلى مراقبة بيانات الجمهور* بسلاسة.
* الاتصال بالحلول الخارجية ضروري لتحسين الإعلانات وقد يؤدي إلى تكاليف إضافية.
طريقتان لتشغيل الإعلانات
الإعلانات المباشرة
يتواصل مالكو الوسائط، الذين يمتلكون شاشات العرض ويديرونها، مباشرةً مع المعلنين لتأمين المحتوى الإعلاني وعرضه على شاشاتهم. في كثير من الأحيان، يحتاجون إلى تعديل التصميمات لتخصيص المواد الإعلانية لبيئاتهم الخاصة. مع LG DOOH Ads، يمكنهم عرض الإعلانات بسهولة على شاشات متعددة.
الإعلانات المبرمجة
يتواصل مالكو الوسائط مع المعلنين عبر منصة متخصصة، مثل LG DOOH Ads. بالتعاون مع شركات تكنولوجيا الإعلانات، تدير LG DOOH Ads مجموعة من المحتوى من المعلنين وتقدمه للناشرين. يمكن لمالكي شاشات العرض الآن تجاوز البحث عن المحتوى الإعلاني وتشغيل إعلانات متعددة بسلاسة على شاشات العرض الخاصة بهم.
* سيتم تقاسم الإيرادات من الإعلانات بين مالك الوسيلة الإعلامية وشركة LG، وقد تختلف الإيرادات حسب الإعلان.
الراحة القصوى
يتميز حل DOOH Ads من LG بوحدة إعلانات مبرمجة قوية. فهو يوفر مجموعة متنوعة من الإعدادات القابلة للتخصيص لتوفير تجربة مستخدم أكثر ملاءمة واستهداف دقيق للمحتوى الإعلاني.
إعداد الإعلانات المبرمجة
فحص الإعلانات
يمكنك تصفية أنواع معينة من المحتوى الإعلاني على شاشتك. على سبيل المثال، يمكن استبعاد المحتوى الخاص بعلامة تجارية للقهوة من البث في المقاهي، مما يسمح بوضع الإعلانات في المكان الأمثل.
إعداد اللغة
يمكن لمالكي الوسائط تحديد لغة الإعلانات لضمان دقة المحتوى على المستوى الإقليمي وتوافقه مع الجمهور المحلي.
* قد تكون خيارات اللغة محدودة أو تختلف حسب البلد.
السعر الأدنى
يسهّل تحديد الأسعار التواصل الواضح بين المعلنين والناشرين، مما يساعد المعلنين على تقدير تكاليف الوسائط والناشرين على إدارة إيراداتهم بكفاءة.
الموافقة على المحتوى
يتوفر للناشرين خيار إما الموافقة التلقائية على جميع المحتويات أو استبعاد المواد التي تتعارض مع أخلاقيات أو قيم أعمالهم.
تحسين الإعلانات
مجرد عرض الإعلانات قد لا يحقق النتائج المرجوة. تعمل LG DOOH Ads على تحسين فعالية الإعلانات من خلال التحسين بناءً على بيانات الانتباه. باستخدام رؤية الكمبيوتر، يقيس النظام تفاعل الجمهور لتخصيص وتيرة الإعلان، وبالتالي تعزيز تأثير الوسائط المعروضة.
* الاتصال بالحلول الخارجية ضروري لتحسين الإعلانات وقد يؤدي إلى تكاليف إضافية.
مراقبة تفاعل الجمهور مع الكاميرات
يتم تحليل العديد من التصميمات بشكل جماعي، مع جمع بيانات الانتباه عبر الكاميرات لتحديد المحتوى الأكثر جاذبية.
توليد الإيرادات
تعمل LG DOOH Ads على ربط الناشرين بالمعلنين، مما يتيح للمعلنين عرض رسائلهم على المزيد من الشاشات ومساعدة مالكي الوسائط في الحصول على إعلانات عالية الجودة لشاشات العرض الخاصة بهم. يمكن أن يساعد الحل الذي نقدمه في زيادة الإيرادات من خلال تقنيات الإعلانات الذكية ويخلق تآزرًا بين جميع الشاشات الموجودة، مما يسمح بتطوير سلس دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.
* سيتم تقاسم الإيرادات من الإعلانات بين مالك الوسيلة الإعلامية وشركة LG، وقد تختلف الإيرادات حسب الإعلان.
لوحة التحكم والتقارير
أصبح تتبع الحالة الحالية ومراقبة البيانات التاريخية عبر أجهزة متعددة أبسط من أي وقت مضى. لوحة معلومات LG DOOH Ads السهلة والتقارير التفصيلية توفر لمحة سريعة عن العمليات الإعلانية الشاملة، مما يسهل عملية الإدارة.