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اللافتات الرقمية للنقل
تم تصميم لافتات إل جي الرقمية بحيث تنسجم مع خصائص كل مكان سواء في الفنادق أو المستشفيات، مما يتيح إيصال المعلومات للضيوف أو المرضى بسرعة وسهولة. كما يمكن أيضا لمزودي الخدمة التحكم في التلفزيون وإدارته في كل غرفة لخدمات الغرف المخصصة لكل ضيف.
لماذا تختار شاشة عرض المعلومات من LG
تستطيع المجموعة الكبيرة من منتجات LG وحلولها أن تلبي متطلبات المساحات المختلفة في بيئات الفندقة مع زيادة الكفاءة من خلال عناصر الإدارة المدمجة والمخصصة.
إن التلفاز والحلول الكاملة للفندقة من LG، إلى جانب اللافتة الرقمية التي تتوافق مع سمات كل مكان، يتيحون لك تقديم المعلومات للنزلاء مع رسائل مخصصة لتحسين تجارب العملاء.
يستطيع مقدمو الخدمات بشكل خاص، وباستخدام حل Pro:Centric ـ وهو مجموعة من حلول الإدارة المخصصة للفندقة ـ أن يتحكموا بشكل مريح في كل من أجهزة التلفاز الخاصة بالفندقة ويديرونها، وأن يقدموا خدمات غرف مخصصة لكل نزيل.
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