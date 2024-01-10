اللافتات الرقمية للمتاجر والمطاعم

تتراوح أسواق البيع بالتجزئة ومبيعات التجزئة سريعة الخدمة على نطاق واسع ما بين المتاجر الصغيرة ومراكز التسوق الكبيرة. يتم ربطها بعدة أصحاب مصالح من بينهم مستهلكون ومالكو متاجر ومتخصصو دمج نظم. من المهم جدًا توفير عدة شاشات عرض وحلول احترافية تناسب المساحات واحتياجات العملاء المختلفة. تساعد LG شركاءنا على زيادة العائد عن طريق تقديم هذه الحلول.

تضمن LG جودة فائقة في العرض مع إعادة إنتاج راقية للألوان وزاوية رؤية واسعة وسطوع بارز. وكذلك خيارات تركيبها المرنة وتصميمها النحيف يساعدانك على تركيب شاشة العرض في أي مكان تحتاج إليه لجذب انتباه العملاء.