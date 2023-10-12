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الحلول المكتبية

صورة لحديقة كبيرة بجوار مبان شاهقة.

ارتق بقيمة مبانيك عبر حلول الطاقة الصديقة للبيئة

توفير الطاقة

- كفاءة عالية في استخدام الطاقة بتقنيات مبتكرة

- مصادر مختلفة للحرارة للحفاظ على البيئة

- يقوم مستشعر تحديد الأشخاص بضبط وتيرة العمل

المساحات المريحة

- نظام تنقية هواء ثلاثي الخطوات يوفر هواءً نقياً.

- درجة الحرارة وتدفق الهواء والرطوبة المثلى.

الإدارة الفعالة

- المراقبة والإدارة المتكاملة للطاقة.

- توفر بوابة نظام إدارة المباني ارتباطًا سهلاً بأنظمة البناء الحالية.

صورة لمبنى إداري مع صور مصغرة لمركز التحكم والمكتب والشهادات ونظام المبنى والمنطقة الموفرة للطاقة.

صورة لمساحة مكتبية أثناء عمل مكيفات الهواء.

هواء جيد ونقي داخل المكتب

حلول تكييف الهواء الصحي والنقي لبيئة مكتبية ممتعة.

ثلاث صور لمصنع وجسر فولاذي وألواح شمسية بأيقونات مطابقة.

حلول صديقة للبيئية تقلل من التكاليف

يتم تحقيق كفاءة الطاقة من خلال استخدام مصادر الحرارة الطبيعية مثل الطاقة الشمسية والمياه، وإعادة استخدام الحرارة المهدرة من الصرف الصحي والمصانع.

صورة لشخص يستخدم شاشتين لإدارة الطاقة بكفاءة.

نظام التحكم في الطاقة

تعمل المراقبة والإدارة المتكاملة للطاقة على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف.

صور لوحدة خارجية مثبتة على سطح المبنى مع وجود شهادة LEED® على الجدار.

حلول الحصول على شهادات LEED®

تنال حلول التوجيه الظاهري وإعادة التوجيه من إل جي أهمية كبيرة للغاية للحصول على شهادات LEED® بفضل تقنيات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتطورة والأنظمة المختلفة.

صور مصغرة لرمز المبنى وبوابة نظام إدارة المباني ومكيفات الهواء من إل جي مع خطوط التوصيل.

سهولة الربط بنظام المبنى

تربط الإدارة المتكاملة لحلول التحكم في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من إل جي عمليات مكيفات هواء إل جي بالأنظمة الخارجية من أجل تحقيق تغطية موسعة. يتيح نظام إدارة المباني المدمج الاتصال المباشر بالأنظمة الأخرى دون الحاجة لبوابات إدارة المباني الإضافية لتمكين الاتصال.

تشكيلة منتجات المكاتب

MULTI V 5

MULTI V 5

وحدات Multi V الداخلية

وحدات Multi V الداخلية

حلول التهوية (ERV)

حلول التهوية (ERV)

المبرد

المبرد

حلول التحكم

حلول التحكم

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طلبات الشراء

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طلبات الشراء Learn More

تعرف على حلول إل جي المثالية لمختلف المكاتب

وي وورك في المملكة المتحدة

مشروع التجديد التاريخي لمساحة مكتب دار الطيران في لندن. / وحدات Multi V، الوحدات الداخلية

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برج CIBIS 9

مبنى تاريخي حاصل على شهادة ليد بلاتينيوم في جاكرتا. / وحدات Multi V، الوحدات الداخلية

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برومينادي زيتا

مجمع مكون من خمسة مبانٍ معتمدة من ليد بلاتينيوم في بولندا. / وحدات Multi V، الوحدات الداخلية.

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برج إنفينيتي تاور

مبنى هاي ريز المكتبي الحائز على شهادة ليد جولد في البرازيل. وحدات Multi V Water، الوحدات الداخلية.

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العنوان، قائمة جدول الحجم
نوع المورد العنوان الحجم

للأدلة أو المواد المتعلقة بالدعم الهندسي، يرجى الانتقال إلى تنزيل المورد

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