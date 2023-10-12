تربط الإدارة المتكاملة لحلول التحكم في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من إل جي عمليات مكيفات هواء إل جي بالأنظمة الخارجية من أجل تحقيق تغطية موسعة. يتيح نظام إدارة المباني المدمج الاتصال المباشر بالأنظمة الأخرى دون الحاجة لبوابات إدارة المباني الإضافية لتمكين الاتصال.