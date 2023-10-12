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الحلول الفندقية

صورة لزوجين يسجلان الوصول لدى موظف الاستقبال في بهو الفندق.

طريقة أكثر فاعلية لتهيئة الأجواء المثالية داخل فندقك

توفير الطاقة

- تدفئة مجانية وماء ساخن بفضل تقنية استعادة الحرارة

- يمنع إهدار الطاقة بالتلامس الجاف

- كفاءة عالية في استخدام الطاقة بتقنيات مبتكرة

توفير الطاقة

- نظام تحكم مركزي متكامل وإدارة ذكية.

- متوافق مع نظام إدارة المباني الحالي.

حالة الراحة

- راحة داخلية معززة.

- وحدة داخلية هادئة.

- تحكم فردي سهل الاستخدام.

صورة لفندق مع صور مصغرة للمرافق العامة وحمام سباحة وغرفة النزلاء والرواق ومركز التحكم.

صورة لرواق فندقي فسيح أثناء عمل مكيفات الهواء.

الأروقة وقاعات الاستقبال

تسمح السعة الكبيرة بإمداد موثوق به من الهواء النقي يلائم المساحات الكبيرة ذات الأسقف العالية.

صورة لغرفة النزلاء أثناء عمل مكيفات الهواء.

غرف الضيوف

تمتع بالاسترخاء بفضل الضوضاء المنخفضة والتكييف اللطيف.

ثلاث صور لمقهى ومطعم وصالة رياضية أثناء عمل مكيفات الهواء.

المرافق العامة

توفر المجموعة المتنوعة من الوحدات الداخلية حلول مخصصة للمساحات المختلفة.

صورة لمنتجع فندقي مليء بالماء الساخن.

حمام السباحة وغرفة الاستحمام

- تدفئة مجانية وماء ساخن بفضل تقنية استعادة الحرارة.

An Image of someone using dual monitors for efficient energy management.

حلول التحكم المركزي الذكية

إدارة فعالة للطاقة من خلال وحدة التحكم المركزية الذكية من إل جي تقلل من تكاليف التشغيل.

تشكيلة منتجات الفنادق

MULTI V 5

MULTI V 5

MULTI V S

MULTI V S

Multi V Indoor units

وحدات Multi V الداخلية

حلول التهوية (ERV)

حلول التهوية (ERV)

وحدة معالجة الهواء (AHU)

وحدة معالجة الهواء (AHU)

المبرد

المبرد

حلول التحكم

حلول التحكم

صورة لرجل يحمل هاتفًا ذكيًا تظهر بشاشته صفحة ويب إل جي.

طلبات الشراء

يرجى تقديم طلبات الشراء للحصول على مزيد من المعلومات حول المنتج وسوف نتواصل معك قريبًا.

طلبات الشراء تعرف على المزيد

تعرف على حلول إل جي المثالية لمختلف الفنادق

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فندق ريدجز

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فندق فاخر 5 نجوم على شاطئ البحر في اليونان / Multi V، Hydro kit، الوحدات الداخلية

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العنوان، قائمة جدول الحجم
نوع المورد العنوان الحجم

للأدلة أو المواد المتعلقة بالدعم الهندسي، يرجى الانتقال إلى تنزيل المورد

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