We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
حلول التكييف
تقدم إل جي حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المحسّنة بما يلائم جميع الظروف المناخية، مما يوفر هواءً نقيًا ومنعشاً لبيئات العمل المختلفة. ستحدث إل جي ثورة في الطريقة التي تدير بها أعمالك.
الغرض
تستخدم خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من إل جي معرفة خبيرة لنلبية احتياجات المشروعات التي تبحث عن حلول تدفئة وتهوية وتكييف هواء تكنولوجية تحافظ على البيئة. فنحن شركاؤك في احتياجات أعمالك حيث ندمج تقنيتنا في عملياتك اليومية وندعمك وندعم مشروعك في كل خطوة تخطوها.
قيمنا الأساسية
تمثل القيم الأساسية لخدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من إل جي أساس كل شيء نقوم به وسبب نجاحنا.
الخبرة
نساعد عملائنا على النمو في بيئة أعمال سريعة التغير ليس بمساعدتهم على توفير الطاقة فحسب، بلك وكذلك بتقديم تكنولوجيا تلبي احتياجاتهم الفريدة.
الالتزام
نسعى لأن نكون الشريك الموثوق به لعملائنا بدءًا من هندسة النظم وحتى التركيب والصيانة ونتفوق في الاستعداد لكل ما هو غير متوقع.
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
ابحث عن دليل منتج LG الخاص بك واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان.
-
طلب الدعم
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة حول الطلب.
-
الأسئلة الشائعة
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
واتس اب
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.