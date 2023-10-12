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البيع بالتجزئة

alt="صورة لموظف مبيعات يبتسم ويعطي أحد العملاء أكياس التسوق في متجر لبيع الملابس."

صمم متجرك ليكون مكانًا شهيرًا

توفير الطاقة

- يقوم مستشعر تحديد الأشخاص بضبط الوقت والاتجاه.

- يمكن استخدام الحرارية المهدرة من الوحدات الداخلية في تسخين المياه.

التصميم والأداء الأمثل

- تصميم وأداء مخصصين لكل مساحة مع إتاحة خيارات متنوعة.

- وحدات داخلية رقيقة ومدمجة.

- تصميم قياسي بضاغط منفصل ومبادل حراري.

مركز تسوق خارجي مع صور مصغرة لصالة عرض ومطعم ومقهى ومطعم للوجبات السريعة ومتجر لبيع الملابس.
صورة لمقهى في مركز تجاري أثناء عمل مكيفات الهواء.

المقاهي ذات التصميمات الداخلية الأنيقة

تتميز مكيفات كاسيت الدائرية بتصميم مُحسَّن لإبراز جماليات الجزء الداخلي من المتجر.

صورة لمطعم في مركز تجاري أثناء عمل مكيفات الهواء.

المطاعم الكبيرة

يوفر السقف القابل للتحويل هواءً يتسم بالقوة والسرعة والحجم المناسب، ويمكنه إرسال الهواء لنحو 15 مترًا لتبريد وتدفئة المساحات الكبيرة على وجه السرعة.

صورة لأشخاص في إحدى صالات عرض السيارات أثناء عمل مكيفات الهواء.

صالات العرض التي تعج بالزوار

يوفر الكاسيت الذكي رباعي الاتجاهات المزود بمستشعر تحديد الأشخاص الطاقة عن طريق اكتشاف عدد الأشخاص ونوع المساحة، ثم يضبط الوقت واتجاه الهواء.

صور لشخص يغسل الخضار بالماء الساخن داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة.

المطاعم التي تتطلب غسيل الأواني بالماء الساخن

يقلل استخدام وحدات Multi V S مع مجموعة Hydro Kit من تكلفة الطاقة عن طريق إعادة استخدام الحرارة المهدرة من الوحدة الداخلية في توفير المياه الساخنة.

صورة للنافذة الأمامية لأحد متاجر بيع الملابس من المشهد الخارجي.

متاجر الملابس التي لا تتوافر بها مساحة خارجية كافية

تعد Multi V M وحدات قياسية تتميز بضواغط ومبادلات حرارية منفصلة بحيث يمكن تركيب الوحدة الخارجية في الداخل.

تشكيلة منتجات مساحة البيع بالتجزئة

MULTI V S

MULTI V S

تشكيلة منتجات مساحة البيع بالتجزئة2

وحدات Multi V الداخلية

مكيف سبليت فردي

مكيف سبليت فردي

حزمة فردية

حزمة فردية

أنظمة سبليت المتعددة

حلول المياه الساخنة (Hydro Kit)
صورة لرجل يحمل هاتفًا ذكيًا تظهر بشاشته صفحة ويب إل جي.

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