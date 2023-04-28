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تغلب على حرارة الصيف مع الصيانة المجانية لمكيفك من إل جي
إل جي الكترونيكس تعلن عن حملتها الجديدة لفصل الصيف "الحياة جاهزة " والتي تهدف إلى مساعدة العملاء على تجاوز حرارة الصيف مع مجموعة من العروض وخدمات الصيانة المميزة
28 أبريل 2023 – دبي:كجزء من حملتها بعنوان "الحياة جاهزة" أو (Life is Ready)، تقُدم إل جي الكترونيكس عرضاً مميزاً قبل حلول فصل الصيف والذي يتضمن فحصاً مجانياً لمكيفات إل جي للعملاء. تضمن خدمة الفحص التأكد من جاهزية وحدات التكييف للحفاظ على برودة المنازل والمكاتب خلال أشهر الصيف الحارة. ومن خلال إجراءات التعديل التحديثي (Retrofit Solution) من إل جي وفحوصات المكيفات المجانية، يمكن للعملاء الاطمئنان بأنهم سيكونون مرتاحين طوال فصل الصيف، دون القلق بشأن توقف عمل المكيف أو ارتفاع تكاليف الطاقة. تتماشى هذه الحملة مع حرص إل جي على تضمين عنصر الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة في أعمالها، إضافة إلى التزامها بتقليل انبعاثات الكربون وتقليل النفايات خلال عمليات الإنتاج الخاصة بها.
الحياة جاهزة والحياة جيدة
تم تصميم حل التعديل التحديثي من إل جي مع وضع مسألة كفاءة الطاقة في الاعتبار، إذ أنه لا يوفر على العملاء فواتير الطاقة فحسب، بل يُقلل أيضاً من الاستهلاك الكلي للطاقة. ويأتي حل التعديل التحديثي من إل جي بمزايا عظيم مثل توفير راحة أفضل حيث تبرد مكيفات الهواء العاكس بشكلٍ أسرع وتحافظ على درجة حرارة الغرفة بدقة، كما يُمكن للحل التحديثي إعادة استخدام القطع المُثبتة الحالية مما يسهل عملية التصليح والاستبدال. ومن خلال ترقية مكيفات الهواء القديمة الخاصة بك باستخدام مكيف العاكس الموفر للطاقة من إل جي، سوف تحصل على خصم خاص، بالإضافة إلى ميزة WiFi Dongle المجانية للاتصال بالهاتف الذكي، وعقد صيانة سنوي مجاني لمدة عام واحد، وأسعار خاصة عند تركيب منتجٍ جديد. علاوةً على ذلك، تُقدم إل جي خدمات التخلص الصديقة للبيئة لوحدات تكييف الهواء القديمة لضمان تنفيذ الإجراء بشكلٍ صحيح بما لا يضر بالبيئة. ومن خلال اختيار إل جي لتلبية احتياجات تكييف الهواء الخاصة بهم، سيضمن العملاء مساهمتهم في الجهود العالمية لبناء مستقبل أكثر استدامة. ومع إل جي إلكترونيكس، لن يأتي الحفاظ على برودة الأجواء في فصل الصيف على حساب الكوكب.
حافظ على تشغيل مكيّف الهواء بكل سلاسة وهدوء
تأكد من تشغيل مكيّف الهواء الخاص بك على النحو الأمثل مع خدمات الصيانة السنوية من باقة صيانة نظام التبريد متغير التدفق (VRF) من إل جي، والمُصممة خصيصاً لضمان الكفاءة المُثلى لعمل المبردات. وتتضمن الباقة الأساسية خدمات الفحص والتنظيف والاستبدال، بينما تضيف الباقة المميزة خدمة BECON السحابية، وتشمل باقة إدارة الطاقة كلاً من الخدمة السحابية BECON وخدمة إدارة الطاقة. قد تختلف إعدادات الباقة حسب البلد، لكن يمكن تخصيصها لتناسب احتياجات العملاء عند الطلب.
يمكنك الآن تحسين كفاءة المبرد الخاص بك من خلال خدمات فحص الأنبوب والتنظيف، بينما تُعد خدمة تحليل اختلاف درجات الحرارة (LTD) طريقة فعّالة لتحسين أداء وكفاءة المبرد. تتضمن هذه العملية فحصاً شاملاً للأنبوب وتنظيفه لضمان عمل المبرّد على النحو الأمثل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التحليل للعملاء تقييماً لإدارة جودة المياه مما يساعد في الحفاظ على أفضل أداء مع مرور الوقت.
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