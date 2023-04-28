تغلب على حرارة الصيف مع الصيانة المجانية لمكيفك من إل جي

تأكد من تشغيل مكيّف الهواء الخاص بك على النحو الأمثل مع خدمات الصيانة السنوية من باقة صيانة نظام التبريد متغير التدفق (VRF) من إل جي، والمُصممة خصيصاً لضمان الكفاءة المُثلى لعمل المبردات. وتتضمن الباقة الأساسية خدمات الفحص والتنظيف والاستبدال، بينما تضيف الباقة المميزة خدمة BECON السحابية، وتشمل باقة إدارة الطاقة كلاً من الخدمة السحابية BECON وخدمة إدارة الطاقة. قد تختلف إعدادات الباقة حسب البلد، لكن يمكن تخصيصها لتناسب احتياجات العملاء عند الطلب.

يمكنك الآن تحسين كفاءة المبرد الخاص بك من خلال خدمات فحص الأنبوب والتنظيف، بينما تُعد خدمة تحليل اختلاف درجات الحرارة (LTD) طريقة فعّالة لتحسين أداء وكفاءة المبرد. تتضمن هذه العملية فحصاً شاملاً للأنبوب وتنظيفه لضمان عمل المبرّد على النحو الأمثل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التحليل للعملاء تقييماً لإدارة جودة المياه مما يساعد في الحفاظ على أفضل أداء مع مرور الوقت.