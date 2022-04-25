تقيم شركة إل جي لحلول الهواء حفل إفطار للشركاء في دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر

أقام فريق (إل جي) لحلول الهواء بمنطقة الخليج بشركة إل جي إلكترونيكس حفل إفطار للشركاء في دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر للاحتفال بشهر رمضان المبارك. أقيم حفل الإفطار في في مواقع مختلفة بدبي وأبو ظبي والإمارات الشمالية, والدوحة.

“يسعدنا في شهر رمضان المبارك، أن نقضي بعض الوقت ونستمتع بتناول الوجبات اللذيذة مع شركائنا وعملائنا. بعد عامين طويلين من انتشار الوباء، يمثل حفل الإفطار هذا العام احتفاءً بلم الشمل. تعد القدرة على الجلوس معًا والمشاركة في تناول الوجبة بعد هذا الوقت الطويل علامة على التعافي الجماعي والاحتفال. رمضان مبارك وأكثر إثارة للإعجاب لدى لجميع حيث نجلس معًا ونتشارك وجبة ونتمنى للجميع رمضانا سعيدا." - وفق ما ذكره السيد/ جاي وون يو، رئيس حلول الهواء بمنطقة الخليج.

تتمنى إل جي للجميع دوام الصحة والعافية في رمضان.