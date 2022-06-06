تساعد تقنية UVnano من LG في معالجة الهواء الخارجي الداخل إلى المباني. فضوء الموجات فوق الصوتية يقوم بتكسير الفيروسات والبكتيريا عند المستوى الخلوي، ما يقضي على 99.99% من المتسللين المحتملين الذين سينجحون في اجتياز الفلتر الأولي. * تم اعتماد ضوء LED الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية من LG بواسطة معهد الاختبار الدولي TUV Rheinland. أضف إلى ما سبق أنه لكي تضمن LG وصول الهواء الصحي والنظيف، فإنها تستخدم مادة ممررة للهواء ومقاومة للبكتيريا والعفن (EPS) ومادة مقاومة للعفن في المبادل الحراري. **

*تم الاختبار بواسطة TÜV Rheinland من خلال قياس عدد المستعمرات البكتيرية (من نوع المكورة العنقودية الذهبية والعنقودية البشروية والكلبسيلة الرئوية) عند درجة حرارة تبلغ 25±2 درجة مئوية ورطوبة نسبية تبلغ 50±10 بالمئة بعد ساعتين من تشغيل المنتج.

**تم اختبار أداء مقاومة العفن في المبادل الحراري بواسطة مؤسسة Fiti للاختبارات والأبحاث وتم اعتماده ضمن الفئة 0. أُجري الاختبار بالتوافق مع معيار ASTM G21-15، وكانت ظروف الاختبار كما يلي: درجة الحرارة 28-30 درجة مئوية، رطوبة نسبة تبلغ 85% أو أعلى، مدة الاختبار 28 يومًا. قد تختلف النتائج بحسب البيئة. أُجري اختبار مقاومة البكتيريا في ممر الهواء بواسطة مؤسسة Fiti للاختبارات والأبحاث مع اعتماد النشاط المقاوم للبكتيريا بدرجة R4.6 (السلالة 1)، وR6.2 (السلالة 2). أُجري الاختبار بالتوافق مع المعيار JIS Z 2801: لعام 2010، وكانت طريقة لصق الغشاء مع ظروف الاختبار كما يلي: (35+/-1) درجة مئوية، رطوبة نسبية تبلغ 90% لمدة 24 ساعة. قد تختلف النتائج بحسب البيئة.