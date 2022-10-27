قد تختلف تكلفة أنظمة المضخات الحرارية من الهواء إلى الماء وفقًا للعلامة التجارية وحجم النظام المناسب للطلب على الحرارة في منزلك. يجب أيضًا مراعاة عوامل أخرى، من بينها ما إذا كان التثبيت سيكون بمنزل جديد أو عقار قائم بالفعل. يتكلف برنامج المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء ما بين 8250 و15000 يورو في المتوسط. يمكن أن توفر المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء مزايا اقتصادية وبيئية كبيرة مقارنة بغلايات النفط أو الغاز التقليدية في حالة تثبيتها بشكل صحيح. بينما تدخل عوامل مثل العزل وحجم منزلك في الاعتبار، يمكن أن توفر المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء ما يصل إلى 68% من فاتورة الطاقة الشهرية. غالبًا ما يتم تحفيز شراء أنظمة المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء من قبل الحكومات المحلية من خلال التخفيضات أو المنح مثل منحة المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء المدرجة في حوافز الحرارة المتجددة (RHI) في المملكة المتحدة. يعد حل المضخة الحرارية من الهواء إلى الماء Therma V من إل جي نظام مدمج يتميز بمعامل أداء موسمي مثير للإعجاب (SCOP) يصل إلى 4.65. بالإضافة إلى الكفاءة المثالية، يعمل ضاغط R1 في المضخة Therma V على تحسين متانة النظام.